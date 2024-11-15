Может быть, для человечества было бы лучше, чтобы США вновь, как в позапрошлом веке, стали романтичной мировой периферией, наподобие большой Австралии, и не пытались диктовать свою волю странам, которые мало кто из американских граждан найдет на карте.3 комментария
Извержение вулкана затруднило выезд россиян из Индонезии
Посольство России заявило о трудностях с выездом из Индонезии
Извержение вулкана Левотоби Лаки-Лаки вызвало сложности для россиян при выезде из Индонезии, сообщило российское посольство.
Посольство России в Индонезии заявило, что из-за извержения вулкана Левотоби Лаки-Лаки некоторые граждане России столкнулись с трудностями при попытке покинуть страну, сообщает РИА «Новости». Посольство получило несколько обращений от граждан, которым была предоставлена необходимая консульская помощь в рамках полномочий учреждения.
Ранее несколько международных авиакомпаний, включая австралийские Jetstar и Qantas, отменили свои рейсы на Бали. Это решение было принято из-за вулканического пепла, который представлял опасность для полетов. В результате извержения тысячи людей были вынуждены эвакуироваться.
Несмотря на временные задержки, связанные с извержением, министерство туризма Индонезии заявило, что организация рейсов на острове Бали вернулась к норме и пик кризиса уже пройден. Это заявление было сделано после того, как ситуация с воздушными перевозками начала стабилизироваться.
Напомним, в прошлом году масштабное извержение вулкана Марапи произошло на индонезийском острове Суматра. Два года назад извержение вулкана Семеру произошло в индонезийской провинции Восточная Ява на острове Ява. А в 2021 году число погибших в результате извержения вулкана Семеру на востоке острова Ява в Индонезии составило 14 человек.