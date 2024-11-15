Трамп пообещал «усердно работать» над урегулированием конфликта на Украине

Политолог объяснил появление слухов о выборах президента Украины

Политолог Скачко: Выборы на Украине могут стать началом «тотального компромисса» между Западом и Россией

Tекст: Анастасия Куликова

«Появление очередной серии сообщений о возможных выборах на Украине объясняется двумя факторами. Во-первых, в Белый дом возвращается Дональд Трамп, который выступает со своим планом по урегулированию украинского кризиса. Во-вторых, в Киеве на всякий случай готовят платформу к возможным переговорам с Москвой», – считает Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

Он объясняет: Владимир Зеленский – нелегитимный президент Украины, и любое соглашение с ним может быть отменено следующим главой государства. «Поэтому России посылается что-то вроде сигнала: если стороны решат вести переговоры, то в Киеве могут пойти на смену руководства», – уточнил собеседник.

На этом фоне Скачко обратил внимание на позицию МИД России, согласно которой о легитимности избирательно процесса на Украине можно будет говорить только после того, как станет понятна процедура их проведения. «Непонятно, как в условиях боевых действий там будет организовываться процесс. Кроме того, стоит учитывать огромное число беженцев в странах Европы», – подчеркнул политолог. Поэтому нельзя исключать, что исход возможного голосования будут решать те, кто находится за границей, как это было в случае с Молдавией. «Легитимность этого процесса сомнительна», – добавил спикер.

Впрочем, эксперт не исключает, что выборы могут стать «началом тотального компромисса между Западом и Россией». «Другой вопрос, готовы ли оппоненты учитывать одно из ключевых условий Москвы – нейтральный статус постсоветской республики», – отметил Скачко. По его прогнозам, Зеленский попытается удержать власть, всячески отодвигая выборы. «Более того, он продолжит известными ему методами доказывать, что именно он нужен Западу, чтобы победить Россию. В арсенале Зеленского для этого – война и террор», – считает политолог. При этом групп, которые рвутся к власти на Украине, довольно много, добавил собеседник.

Как полагает спикер, основную конкуренцию Зеленскому могут составить политики, которые поссорились с американскими демократами, изгнаны из страны либо сидят в тюрьме. «Из них можно «сколотить» какую-то группу и привести ее к власти. Это было бы выгодно и Трампу», – считает Скачко. Среди кандидатов он выделил следующих: Артем Дмитрук, Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене, Евгений Шевченко. «Но баллотироваться может кто угодно, в том числе и Валерий Залужный. Сейчас все, что называется, стоят на низком старте», – заключил Скачко.

Ранее Петр Порошенко заявил, что действующая власть на Украине уже думает о том, как выиграть выборы, а не о том, как одержать победу в конфликте с Россией. «Власть собирается на выборы, думает про выборы, а не про победу», – возмутился экс-президент.

Порошенко выразил опасения по поводу программы выплат по тысяче гривен, предложенной Владимиром Зеленским в рамках программы социальной поддержки. Он обвинил действующие власти Украины в попытке «купить голоса избирателей». По его словам, избиратель «на эту позицию больше не пойдет», зато Запад может отказаться «давать деньги Украине на помощь».

Примечательно, что на этой неделе британская газета The Economist выпустила материал, в котором сообщила, что выборы на Украине могут состояться уже 25 мая 2025 года. По данным издания, мобилизуются региональные избирательные штабы, начинается работа над списками кандидатов.

Глава МИД России, комментируя эти слухи, отметил, что судить о легитимности выборов на Украине можно будет только по их завершении. «Выборы можно по-разному организовать, вон, видите, как в Молдове организовали выборы. Судить о легитимности того или иного избирательного процесса можно только тогда, когда поймем, что он состоялся, и увидим, каким образом он был организован», – приводит РИА «Новости» слова министра.

Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас «несвоевременны».