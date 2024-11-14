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Кологривого пригласили на авиазавод из-за боязни актера летать на Superjet
Российского актера Никиту Кологривого пригласили на завод, где производят самолеты Superjet, после его отказа летать на них из-за страха перед отечественными воздушными судами.
Кологривого пригласили в Объединенную авиастроительную корпорацию на экскурсию по заводу, где производят самолеты Superjet, сообщает Baza. Это приглашение последовало после того, как стало известно о страхе Кологривого летать на воздушных судах отечественного производства, в частности на Sukhoi Superjet 100, передает Lenta.ru.
Актера решили познакомить с процессом производства и конструктивными особенностями самолета, чтобы развеять его опасения и убедить в безопасности «Суперджета». Кроме того, Кологривого раскритиковали за ошибку в фамилии авиаконструктора Павла Сухого, которую актер допустил в своем райдере, написав «КБ Сухова».
Ранее сообщалось, что Кологривый отказался летать на Sukhoi Superjet 100. «Если Никите необходимо добраться до съемочной площадки на борту воздушного судна, то актер предпочитает любой самолет, кроме Superjet, – говорится в райдере артиста. – Это в документе выделено жирным шрифтом».
Напомним, в марте Кологривый устроил дебош в баре Новосибирска, после чего суд назначил ему наказание в виде ареста на семь суток. Актер записал видео, где признал свою вину и извинился. В марте актер вышел из новосибирского спецприемника, где отбывал административный арест.