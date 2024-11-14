Давайте поговорим о феномене деградации оппозиционной журналистики, которая всегда была вражеской пропагандой, но в полный рост расцвела после бегства из страны господ исполнителей после 24 февраля 2022 года. Расцвела и увяла на наших глазах.0 комментариев
В Херсонской области проинспектировали пять социально значимых объектов
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо и первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко посетили социально значимые объекты, включая школы и больницы, обсудив планы их ремонта.
Сальдо в своем Telegram-канале указал, что в ходе визита было осмотрено пять социально значимых объектов в Новотроицком и Геническом муниципальных округах.
Политики посетили Чкаловскую школу, вмещающую 800 учеников, обсудили планы ее ремонта. Кроме этого, Кириенко осмотрел спортивный комплекс и местный Дворец культуры, восстановленный при помощи Рязанской области.
В Новоалексеевке Генического округа Кириенко посетил музыкальную школу, где обучаются около 100 человек. Образовательное учреждение нуждается в капитальном ремонте, который планируется начать в ближайшее время
Также был осмотрен комплекс Новоалексеевской средней школы.
Во время визита Кириенко вручил орден Мужества Владимиру Харлану, главному врачу Алешкинской центральной районной больницы. Доктор Харлан получил награду за усилия по спасению здоровья людей в трудные времена для области, проявив стойкость и человечность, несмотря на трагедию в семье.