Симоньян назвала американскую демократию иллюзией

Маргарита Симоньян назвала американскую политическую систему иллюзией демократии

Tекст: Мария Иванова

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в интервью «Ведомостям» назвала американскую политическую систему иллюзией демократии. Она выразила мнение, что все привыкли к дебатам между республиканцами и демократами, и это считается нормальным, однако это далеко от истинной демократии.

Симоньян также ответила на вопрос о том, за кого, по ее мнению, голосовала бы аудитория RT в США. «Аудитория RT в США голосовала бы за кого-то третьего, если бы его когда-нибудь допускали хотя бы до дебатов», – сказала она.

Она подчеркнула, что сложившаяся в США система предполагает участие в дебатах и борьбу за власть только представителей двух основных партий, что, по ее мнению, создает иллюзию демократичности процесса.

«Американская система – вообще иллюзия демократии», – добавила Симоньян, подчеркивая, что такие условия не позволяют голосующим иметь настоящий выбор.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян с иронией прокомментировала санкции США против российских СМИ, отметив, что «не зря прожила жизнь».