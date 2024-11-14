Давайте поговорим о феномене деградации оппозиционной журналистики, которая всегда была вражеской пропагандой, но в полный рост расцвела после бегства из страны господ исполнителей после 24 февраля 2022 года. Расцвела и увяла на наших глазах.0 комментариев
Симоньян назвала американскую демократию иллюзией
Маргарита Симоньян назвала американскую политическую систему иллюзией демократии
Маргарита Симоньян высказала мнение, что американская политическая система, в которой доминируют республиканцы и демократы, является иллюзией демократии.
Главный редактор RT Маргарита Симоньян в интервью «Ведомостям» назвала американскую политическую систему иллюзией демократии. Она выразила мнение, что все привыкли к дебатам между республиканцами и демократами, и это считается нормальным, однако это далеко от истинной демократии.
Симоньян также ответила на вопрос о том, за кого, по ее мнению, голосовала бы аудитория RT в США. «Аудитория RT в США голосовала бы за кого-то третьего, если бы его когда-нибудь допускали хотя бы до дебатов», – сказала она.
Она подчеркнула, что сложившаяся в США система предполагает участие в дебатах и борьбу за власть только представителей двух основных партий, что, по ее мнению, создает иллюзию демократичности процесса.
«Американская система – вообще иллюзия демократии», – добавила Симоньян, подчеркивая, что такие условия не позволяют голосующим иметь настоящий выбор.
Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян с иронией прокомментировала санкции США против российских СМИ, отметив, что «не зря прожила жизнь».