Симоньян отреагировала на санкции США против RT

Главный редактор RT Маргарита Симоньян с иронией отреагировала на введенные против RT санкции США

Tекст: Вера Басилая

Симоньян в своем Telegram-канале привела цитату из заявлений Госдепа, где указано, что «Украина не пользуется такой большой поддержкой в других странах из-за RT».

«Я не зря прожила жизнь. Серьезно», – написала Симоньян.

Ранее Министерство финансов США ввело очередные санкции против российских СМИ и их руководителей, включая медиагруппу «Россия сегодня» и ее генерального директора Дмитрия Киселева за якобы вмешательство в выборы других стран и распространение дезинформации.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что США, Британия и Канада запускают совместную «дипломатическую кампанию» для борьбы с угрозой, которая якобы исходит от российского телеканала RT.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила американским властям учредить должность специалиста, который будет отслеживать санкции против России, чтобы они «хотя бы не повторялись».