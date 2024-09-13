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    Летом этого года тихо, без помпы и бурных обсуждений, Концепция по увековечиванию памяти репрессированных была радикально изменена. Это логично следовало из факта запрета «Мемориала» в конце 2022 года.

    56 комментариев
    Дмитрий Бавырин Дмитрий Бавырин Эльфы пошли против Невзлина

    Невзлин – это персонаж, которого проще всего сыграть актеру Дюжеву. Он ровно то же самое уже играл в «Бригаде», но нужно добавить амбиций параноидального манипулятора.

    2 комментария
    Андрей Перла Андрей Перла Мирного тыла больше нет

    До сегодняшнего дня среди нас полно людей, полагающих, что мирный тыл существует, причем именно там, где они находятся. Но тыла нет и прежняя безопасность теперь – не более чем иллюзия.

    7 комментариев
    13 сентября 2024, 23:36 • Новости дня

    Симоньян отреагировала на санкции США против RT

    Главный редактор RT Маргарита Симоньян с иронией отреагировала на введенные против RT санкции США

    Tекст: Вера Басилая

    Главный редактор RT Маргарита Симоньян с иронией прокомментировала санкции США против российских СМИ, отметив, что «не зря прожила жизнь».

    Симоньян в своем Telegram-канале привела цитату из заявлений Госдепа, где указано, что «Украина не пользуется такой большой поддержкой в других странах из-за RT».

    «Я не зря прожила жизнь. Серьезно», – написала Симоньян.

    Ранее Министерство финансов США ввело очередные санкции против российских СМИ и их руководителей, включая медиагруппу «Россия сегодня» и ее генерального директора Дмитрия Киселева за якобы вмешательство в выборы других стран и распространение дезинформации.

    До этого госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что США, Британия и Канада запускают совместную «дипломатическую кампанию» для борьбы с угрозой, которая якобы исходит от российского телеканала RT.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила американским властям учредить должность специалиста, который будет отслеживать санкции против России, чтобы они «хотя бы не повторялись».

    13 сентября 2024, 14:38 • Новости дня
    США выбрали стратегическую цель для украинского удара ракетами ATACMS

    CNN: Вашингтон хочет, чтобы Украина использовала ракеты против Крыма и российских кораблей.

    США выбрали стратегическую цель для украинского удара ракетами ATACMS
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    США пытаются убедить Украину не использовать оперативно-тактические ракеты ATACMS для ударов по объектам в России, которые, по мнению американских военных, не имеют большой стратегической ценности.

    «У Минобороны (США) ограниченный запас дальнобойных систем, поэтому США пытаются убедить Украину использовать их с достижением максимального эффекта, а не на разнородные цели в России, которые имеют небольшую стратегическую ценность», – говорится в сообщении CNN, которое передает РИА «Новости»

    По словам источника телеканала в американской администрации, в Вашингтоне считают, что удары по Крыму и российским военным кораблям будут более эффективным способом применения ATACMS.

    Ранее сообщалось, что США заявили о сохранении позиции по ограничениям для Киева на удары по России.


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    13 сентября 2024, 08:35 • Новости дня
    Маск отреагировал на слова Путина об участии Запада в конфликте на Украине

    Маска обеспокоили слова Путина о прямом участии Запада в конфликте на Украине

    Маск отреагировал на слова Путина об участии Запада в конфликте на Украине
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) слова президента России Владимира Путина о прямом участии Запада в конфликте на Украине, выразив беспокойство по поводу происходящего.

    Как написал Маск, у него по поводу этого плохое чувство, передает РИА «Новости».

    Так бизнесмен отреагировал на выложенный пользователем соцсети Х видеофрагмент интервью Путина, в котором он заявил об обсуждении странами НАТО возможности участия в конфликте на Украине. Пользователь написал, что президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис «начнут Третью мировую войну» и санкционируют атаки вглубь территории России.

    Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком также ответил на заявление Маска, согласившись с его мыслью.

    Ранее Путин заявил, что решения Запада по дальнобойному оружию будут означать войну НАТО с Россией.

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    13 сентября 2024, 18:15 • Видео
    США подставили Британию под удар России

    Из России высылают шестерых британских дипломатов на фоне ожиданий того, что после встречи президента США и премьера Британии ВСУ получат разрешение на удары как минимум британскими ракетами по территории России. Так США подставляют британцев под ответный удар. Президент России Владимир Путин предупреждал, что это будет рассматриваться как прямое участие в войне с Россией.

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    13 сентября 2024, 13:06 • Новости дня
    Песков: Слова Путина об ударах вглубь России дошли до адресата
    Песков: Слова Путина об ударах вглубь России дошли до адресата
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Высказывания президента Владимира Путина о последствиях ударов вглубь России достигли адресатов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Нет сомнений, что заявление достигло своих адресатов», – цитирует Пескова ТАСС.

    Он подчеркнул, что Путин сделал очень важное, предельно четкое и однозначное заявление, которое не допускает двойных прочтений.

    В четверг президент России заявил, что решения Запада по дальнобойному оружию будут означать войну НАТО с Россией.

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    13 сентября 2024, 03:53 • Новости дня
    Сенату США предложили запретить импорт критически важных минералов из России

    Американский сенатор Дэйнс внес законопроект о запрете импорта в США критически важных минералов из России

    Сенату США предложили запретить импорт критически важных минералов из России
    @ Aaron Schwartz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Сенатор-республиканец Стив Дэйнс внес в Сенат США проект закона, который предполагает запрет на импорт критически важных минералов из России, пока Москва не прекратит специальную военную операцию на Украине.

    Речь идет о таких минералах, как медь, никель, палладий, платина, родий, рутений и ряд других. Поводом для предложения стала новость об увольнениях на горнодобывающем предприятии в штате Монтана, который и представляет Дэйнс в Сенате, передает РИА «Новости».

    Он обвинил Белый дом в том, что президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис «не смогли защитить рабочие места» в штате. По его словам, США должны разрабатывать «собственные рудники в Монтане», а Белый дом вместо этого разрешает поставки «важнейших минералов» из России. Такой импорт, по словам сенатора, ведет к «потере рабочих мест в Монтане и финансированию конфликта на Украине».

    Дэйнс не видит причин для продолжения импорта «полезных ископаемых, которые можно добыть» в самих США. «Монтана богата минералами, и нам нужно поддерживать рудники и рабочие места в США, а не в России», – заявил он.

    Напомним, в августе в США вступил в силу закон о временном запрете на импорт урана из России.

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    13 сентября 2024, 05:27 • Новости дня
    Пентагон заявил о желании «дать России возможность защищать свой суверенитет»

    Официальный представитель Пентагона Райдер по ошибке заявил о нацеленности США на помощь России в защите суверенитета

    Пентагон заявил о желании «дать России возможность защищать свой суверенитет»
    @ REUTERS

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель министерства обороны США Патрик Райдер, обсуждая военную помощь Украине, оговорился и заявил, что Пентагон хочет оказать поддержку России.

    «Мы сфокусированы на том, чтобы давать возможность России защищать свой суверенитет», – приводит слова Райдера РИА «Новости».

    Он продолжил выступать, сообщив о планах США передать Украине средства ПВО для защиты объектов энергетики. Также Вашингтон собирается предоставить Киеву бронетехнику и артиллерию.

    Напомним, заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель сообщил, что позиция Белого дома по ограничениям на использование Украиной американского дальнобойного оружия против России пока не изменилась.

    СМИ считают, что США не разрешат Киеву наносить удары вглубь России американскими дальнобойными ракетами ATACMS, но, вероятно, согласятся на использование европейских ракет.


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    13 сентября 2024, 21:20 • Новости дня
    Посол: У США не получится отсидеться за океаном в случае ядерного конфликта

    Посол Антонов: У США не получится отсидеться за океаном в случае ядерного конфликта в Европе

    Tекст: Валерия Городецкая

    В случае ядерного конфликта в Европе США не смогут отсидеться за океаном, эта война затронет всех, поэтому не следует «играть с этой риторикой», заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    Москва неоднократно говорила о том, что ядерный конфликт, особенно между Россией и США, недопустим, в нем не будет победителей, подчеркнул Антонов, передает ТАСС.

    При этом в США существует иллюзия, что в случае ядерного конфликта он не затронет американскую территорию, указал дипломат. «Я пытаюсь постоянно донести до них один тезис – американцам не удастся отсидеться за водами океана, эта война затронет всех. Поэтому мы постоянно говорим: не надо играть с этой риторикой», – сказал он в эфире «России-24».

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о военно-технической готовности России к ядерной войне.

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    13 сентября 2024, 21:38 • Новости дня
    Блинкен объявил о начале «дипломатической кампании» против RT
    Блинкен объявил о начале «дипломатической кампании» против RT
    @ Jaap Arriens/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    США, Британия и Канада запускают совместную «дипломатическую кампанию» для борьбы с угрозой, которая якобы исходит от российского телеканала RT, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

    Кампания призвана объединить союзников и партнеров по всему миру в «борьбе с угрозой, исходящей от RT», заявил Блинкен в ходе выступления в Госдепартаменте, передает ТАСС.

    Он обвинил RT в якобы вмешательстве в суверенные дела иностранных государств и участии в «операциях, связанных с информацией и влиянием».

    Блинкен также сообщил о введении санкций против трех юридических и двух физических лиц, которые якобы принимали участие в таких операциях и, по утверждению США, причастны к вмешательству во внутренние дела Молдавии и предстоящие выборы в стране.

    Ранее стало известно о планах США обвинить RT в связях с российской разведкой.

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    13 сентября 2024, 19:52 • Новости дня
    Белый дом: Решения по дальнобойному оружию после встречи Байдена и Стармера не ожидается
    Белый дом: Решения по дальнобойному оружию после встречи Байдена и Стармера не ожидается
    @ Ting Shen/CNP/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Белый дом не ожидает решения по теме ударов дальнобойным оружием по России после встречи президента США Джо Байдена и британского премьера Кира Стармера, заявил координатор по страткоммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    Кирби заявил, что не стал бы ожидать объявления по поводу ударов дальнобойным оружием вглубь России после встречи лидеров двух стран, и пояснил, что политика США по этому поводу не изменилась, передает ТАСС.

    Президент России Владимир Путин пояснял, что «разрешения Киеву на удары дальнобойным оружием» – не что иное, как прямое участие стран НАТО в конфликте, что будет означать войну НАТО с Россией.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, о чем планируют договориться Вашингтон и Лондон в ходе пятничных переговоров.

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    13 сентября 2024, 17:39 • Новости дня
    В США часть хвоста военного Boeing упала на парковку школы

    Часть хвоста военного Boeing отвалилась в полете в США и упала на парковку школы

    Tекст: Денис Тельманов

    Хвостовой конус военного самолета Boeing C-17 Globemaster III оторвался во время полета и упал на территорию парковки католической школы в штате Южная Каролина. Об этом сообщает журнал Newsweek.

    Инцидент произошел 12 сентября. По словам представителя авиабазы ВС США в Чарльстоне, пилоты сообщили о неисправности самолета во время полета, передает ТАСС.

    Сообщается, что Boeing благополучно приземлился на базе, а военные отправились на место происшествия, чтобы собрать обломки.

    В августе этого года Boeing приостановил тестовые полеты авиалайнеров серии 777X из-за поломки одной из деталей. В январе Boeing 737 MAX 9 американской авиакомпании Alaska Airlines совершил экстренную посадку из-за разгерметизации салона. В результате инцидента лайнер потерял часть фюзеляжа.

    Ранее сообщалось, что в новом самолете Boeing 777X нашли трещины после испытательного полета.

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    13 сентября 2024, 19:36 • Новости дня
    Кирби: США не меняли ограничения на применение Киевом американского оружия

    Вашингтон заявил, что не намерен разрешать Украине наносить удары по России американским оружием

    Tекст: Денис Тельманов

    США не изменили свою позицию в отношении ограничений на использование Киевом американского оружия. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    «Нет перемены в наших подходах касательно этого. И я бы не ожидал увидеть такую перемену сегодня», – заявил Кирби в ходе брифинга, сообщает РИА «Новости».

    Заявление было сделано на фоне сообщений западных СМИ о том, что президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Кир Стармер могут принять решение о снятии запрета на удары ВСУ по России западным дальнобойным оружием.

    Ранее президент России Владимир Путин предупредил, что прямое участие стран НАТО в конфликте на Украине изменит его суть и Россия будет вынуждена принять соответствующие меры.

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    13 сентября 2024, 21:46 • Новости дня
    США ввели санкции против Дмитрия Киселева и «России сегодня»

    Минфин США ввел санкции против Дмитрия Киселева, «России сегодня» и «ТВ-Новости»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министерство финансов США ввело новые санкции против ряда российских СМИ и их руководителей, включая медиагруппу «Россия сегодня» и ее генерального директора Дмитрия Киселева за якобы распространение дезинформации и вмешательство в выборы других стран.

    Американское финансовое ведомство обосновало введение ограничений активной деятельностью российских медиаструктур по дезинформации и манипулированию общественным мнением в других странах. Помимо Киселева, под санкции попал директор НКО «Евразия» Нелли Парутенко и телеканал «ТВ-Новости», передает ТАСС.

    Отмечается, что Минфин США установил сроки завершения сделок с медиагруппой «Россия сегодня», «ТВ-Новости» до 13 ноября.

    В пятницу госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что США, Британия и Канада запускают совместную «дипломатическую кампанию» для борьбы с угрозой, которая якобы исходит от российского телеканала RT.

    Ранее стало известно о планах США обвинить RT в связях с российской разведкой.

    В начале сентября Минфин США объявил о введении санкций в отношении медиагруппы «Россия сегодня» и пяти ее дочерних компаний: РИА «Новости», RT, «ТВ-Новости», Ruptly и Sputnik.

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    13 сентября 2024, 10:59 • Новости дня
    Депутат от Крыма: План Трампа по урегулированию на Украине благоразумен

    Депутат Госдумы от Крыма Шеремет: План Трампа по урегулированию на Украине благоразумен

    Tекст: Константин Сергеев

    Благоразумным считает план кандидата в президенты США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине член комитета по безопасности Госдумы, депутат от Крыма Михаил Шеремет.

    «Фактически план Трампа сводится к реанимации ранее обсуждавшихся Стамбульских соглашений 2022 года между Россией и Украиной, которые были целенаправленно сорваны Вашингтоном и Лондоном», – сообщил Шеремет РИА «Новости».

    По словам Михаила Шеремета, стремление Трампа исправить «преступную и безумно агрессивную политику Джо Байдена, благоразумное и очень ответственное».

    Вместе с тем, с 2022 года, как заметил депутат, «многое изменилось, масса террористических деяний Киева вынуждает Россию громить врага и требовать безоговорочной капитуляции».

    Ранее в пятницу кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей-Ди Вэнс, рассказал о возможном плане Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, мирный договор между Россией и Украиной, вероятно, будет включать создание демилитаризованной зоны и отказ Киева от вступления в НАТО.

    В ходе дебатов с Харрис Трамп пообещал завершить конфликт на Украине в случае его избрания президентом еще до инаугурации.

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    13 сентября 2024, 20:08 • Новости дня
    Стало известно о планах США обвинить RT в связях с российской разведкой

    CNN: США намерены обвинить RT в связях с российской разведкой

    Стало известно о планах США обвинить RT в связях с российской разведкой
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Администрация президента США Джо Байдена в пятницу намерена обнародовать данные о том, что российский телеканал RT якобы «играет ключевую роль в глобальных разведывательных операциях Кремля и операциях по оказанию влияния», пишет CNN со ссылкой на источники.

    Госдеп опубликует рассекреченные данные разведки США, в которых утверждается, что RT якобы «полностью интегрирован в операции российской разведки по всему миру», пишет CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации Байдена.

    Американская разведка считает, что российское руководство уже более года тайно внедряет в RT подразделение, занимающееся сбором разведданных, говорится в материале.

    По данным CNN, Вашингтон планирует начать международную кампанию, целью которой является информирование других стран о том, что «RT и российские спецслужбы работают сообща, чтобы посеять раздор и нанести ущерб демократическим процессам». Одновременно американские власти намерены усложнить деятельность RT по всему миру.

    В начале сентября Минфин США объявил о введении санкций в отношении медиагруппы «Россия сегодня» и пяти ее дочерних компаний: РИА «Новости», RT, «ТВ-Новости», Ruptly и Sputnik.

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    13 сентября 2024, 06:58 • Новости дня
    Минобороны раскритиковало США за «политику двойного сдерживания» России и Китая

    Замминистра обороны Фомин раскритиковал американскую «политику двойного сдерживания» России и Китая

    Tекст: Антон Антонов

    США, пытаясь удержать глобальное доминирование, проводят политику так называемого двойного сдерживания России и Китая, заявил замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин.

    Фомин на Сяншаньском форуме отметил, что конструктивное взаимодействие Москвы и Пекина ускоряется. Тем временем США и «их сателлиты» пытаются удержать «ускользающее глобальное доминирование». Для этого они предпринимают попытки «подавить любые неподконтрольные им самостоятельные центры политического, экономического и технологического развития».

    «Такой курс в полной мере проявляется в их политике так называемого двойного сдерживания России и Китая», – приводит слова Фомина ТАСС.

    Как подчеркнул Фомин, политика США направлена не только против России и Китая, но и против других стран по всему миру, включая Иран, Сирию, Палестину, КНДР, Кубу, Венесуэлу, страны Сахеля, которые не хотят покориться «диктату Вашингтона».

    Напомним, министр обороны Китая Дун Цзюнь на церемонии открытия Сяншаньского форума по безопасности в Пекине назвал условия урегулирования конфликта на Украине.

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    13 сентября 2024, 21:57 • Новости дня
    Захарова иронично отреагировала на новые нападки США на RT

    Представитель МИД Мария Захарова выступила с саркастическим предложением к американским властям

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальный представитель МИД Мария Захарова иронично прокомментировала заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, который вновь обвинил телеканал RT во вмешательстве во внутренние дела других стран.

    Захарова предложила американским властям учредить должность специалиста, который будет отслеживать санкции против России, чтобы они «хотя бы не повторялись», передает ТАСС

    «А то по второму кругу уже пошли с RT. «И снова седая ночь», как говорится», – написала дипломат в своем Telegram-канале.

    Напомним, что Госдепартамент США ужесточил правила работы в отношении RT и других российских СМИ.

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      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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