Захарова иронично отреагировала на новые нападки США на RT

Представитель МИД Мария Захарова выступила с саркастическим предложением к американским властям

Tекст: Денис Тельманов

Захарова предложила американским властям учредить должность специалиста, который будет отслеживать санкции против России, чтобы они «хотя бы не повторялись», передает ТАСС.



«А то по второму кругу уже пошли с RT. «И снова седая ночь», как говорится», – написала дипломат в своем Telegram-канале.

Напомним, что Госдепартамент США ужесточил правила работы в отношении RT и других российских СМИ.