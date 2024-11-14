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    «Надо поджигать». Как идут съемки масштабного сериала об истории России и Украины
    Лавров: Вопрос о мирных переговорах будет решать не Зеленский
    Трамп предложил «фаворитку русских» на пост главы разведки США
    Боррель призвал экспроприировать замороженные активы России
    Лавров ответил на вопрос о легитимности выборов на Украине
    Украинские чиновники назвали главный вопрос в случае переговоров с Россией
    Байден и Трамп обсудили Украину
    Шольца высмеяли в Бундестаге за слова о бюджете Германии
    Россия победила Литву в борьбе за место в комитете ООН
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Почему у иноагентов не получается пропаганда

    Давайте поговорим о феномене деградации оппозиционной журналистики, которая всегда была вражеской пропагандой, но в полный рост расцвела после бегства из страны господ исполнителей после 24 февраля 2022 года. Расцвела и увяла на наших глазах.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Германия стала пустым местом Европы

    Сейчас Германия – это политическая пустота в самом центре Европы, занимающая значительное место в мировой экономике и торговле. И безответственные угрозы германской элиты в адрес России на практике не значат ничего.

    3 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Кто станет новым президентом Украины, если Трамп отвергнет Зеленского

    ЗЕ-команда – это клиент демократов, и она не нужна Трампу у власти на Украине. Каким образом он может свергнуть Зеленского? Вариантов много. Но победа Трампа открывает окно возможностей и для других политиков.

    9 комментариев
    14 ноября 2024, 09:55 • Новости дня

    Стало известно о продвижении российских войск в Запорожской области на запад от границы с ДНР

    Рогов заявил о выравнивании линии соприкосновения у Новодаровки и Ровнополя

    Стало известно о продвижении российских войск в Запорожской области на запад от границы с ДНР
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска выровняли линию соприкосновения в Запорожской области и продвигаются в западном направлении от сел Новодаровка и Ровнополь, освободив более 12 кв. км территории, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

    По его словам, линия соприкосновения практически выровнена на Времевском направлении, сообщает ТАСС.

    Рогов отметил, что продвижение идет на запад от населенных пунктов Новодаровки и Ровнополя. Площадь освобожденной территории превышает 12 кв. км.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска начали продвигаться в Запорожской области, что вызвало обеспокоенность среди наблюдателей, а авиация России нанесла удары по объектам вооруженных сил Украины в пригородах Запорожья, что стало частью усилий по укреплению позиций на данном направлении.

    13 ноября 2024, 16:12 • Новости дня
    В Раде рассказали, как Киев объяснит украинцам сдачу Курахово

    Депутат Рады Дубинский заявил об информационной подготовке украинцев к сдаче Курахово

    В Раде рассказали, как Киев объяснит украинцам сдачу Курахово
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    На Украине начали информационную кампанию, чтобы оправдать возможную сдачу Курахово, заявил депутат Рады Александр Дубинский.

    Киев начал информационную подготовку к выводу своих сил из Курахово, сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление депутата Верховной рады Александра Дубинского. По мнению депутата, власти стремятся представить город как не имеющий важного значения, аналогично ситуации с Угледаром.

    Дубинский в своем Telegram-канале отметил, что журналисты из офиса президента Зеленского начали кампанию по подготовке украинской общественности к возможной сдаче города. Он подчеркнул, что это делается через утверждения о демонтаже оборудования Кураховской ТЭС, что якобы снижает стратегическую значимость города.

    Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Украина вынуждена разбирать Кураховскую электростанцию для ремонта других энергетических объектов из-за нехватки электроэнергии. Анатолий Боричевский, руководитель станции, отметил, что это вынужденная мера, продиктованная энергетическим кризисом.

    Дубинский также заявил, что в министерстве энергетики требует взятку за демонтаж оборудования, что, по его мнению, свидетельствует о масштабном мародерстве и намерении сдачи города ради личной выгоды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы продвинулись в восточной части Курахово, а затем продолжили наступление в районе города, в то время как украинские войска затопили собственные позиции близ Курахово. Председатель комиссии Общественной палаты Владимир Рогов назвал подрыв Терновской дамбы на Кураховском водохранилище терактом.

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    13 ноября 2024, 20:55 • Новости дня
    Россия обменяла пленных поварих «Азова»
    Россия обменяла пленных поварих «Азова»
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Всех девятерых женщин из нацбатальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ), судимых в Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону, обменяли, на скамье подсудимых теперь осталось 12 человек, сообщила адвокат Татьяна Степкина после оглашения информации в закрытом режиме.

    Степкина сообщила о том, что в ходе закрытого заседания всех женщин, проходящих по делу нацбатальона «Азов», обменяли, передает ТАСС. Ранее девять женщин работали в пункте тылового обеспечения на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе в качестве поваров.

    Часть из этих женщин была задержана военнослужащими ДНР в марте 2022 года, когда пыталась пересечь блокпост на юго-западной окраине Мариуполя. Другие фигурантки дела, находившиеся на больничном в период специальной военной операции, были задержаны в апреле 2022 года при освобождении территории ДНР от оккупации.

    Гособвинитель потребовал назначения сроков от 16 до 24 лет колонии для оставшихся десяти участников дела. Ранее сообщалось, что большинство подсудимых не признали вину, часть из них признала участие в нацбатальоне частично. В ходе заседаний суд удовлетворил ходатайство об изменении обвинения с УК ДНР на УК РФ.

    В числе остающихся на скамье подсудимых оказались участники, которые собирали информацию о местонахождении союзных сил ДНР и РФ, передавали данные для обстрелов и стреляли по их позициям. Они были задержаны при попытке выхода из зоны боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленные украинские военнослужащие массово отказываются от обмена и предпочитают остаться на территории России, при этом их родственники поддерживают это решение.

    Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обвинила Киев в политизации обмена пленными, на что ее украинский коллега Дмитрий Лубинец попросил Москву передать списки украинских военнопленных, которых Россия готова обменять.

    Представитель координационной группы парламента по вопросам военной операции Шамсаил Саралиев заявил, что киевские власти задерживают обмен военнопленными, предпочитая возвращать боевиков запрещенных организаций и иностранных наемников, игнорируя кадровых украинских военных.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    13 ноября 2024, 12:08 • Новости дня
    Жители Угледара встретили российскую армию словами «Мы ждали Россию! Мы русские!»

    Tекст: Александра Юдина

    Жители Угледара рассказали о жизни в подвалах и ожидании прихода российских войск после двух лет разрушений и боевых действий в городе, рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

    В своем Telegram-канале он заявил, что первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко посетил Угледар, где местные жители выразили искреннюю благодарность российским войскам за освобождение от украинских сил.

    «Мы ждали Россию! Мы русские!» – передал Пушилин слова жителей города.

    Он отметил, что в городе не осталось ни одного целого дома, люди вынуждены были жить в подвалах. Теперь они надеются на помощь с эвакуацией и оформление документов для получения российского гражданства.

    Как рассказал офицер-артиллерист 29-й армии с позывным «Заря», боевые действия в районе Угледара были крайне ожесточенными, но российским военным удалось заставить противника отступить, что позволило освободить город.

    Ранее Пушилин посетил освобожденный Угледар и заявил о серьезных разрушениях, отметив, что целые здания в городе почти не сохранились.

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    13 ноября 2024, 16:44 • Новости дня
    Эксперт назвал ошибки ВСУ при обороне Курахово

    Военный аналитик Онуфриенко: Российские войска готовят прорыв к центру Курахово с юга

    Эксперт назвал ошибки ВСУ при обороне Курахово
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Курахово располагается в равнинной местности, что облегчает штурм города. Единственное препятствие – это низина, тянущаяся с юго-востока до водохранилища. Однако российские войска сумели решить данную проблему путем освобождения поселка Дальнее, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя ход боевых действий в ДНР. По его словам, ошибкой ВСУ было решение о подрыве одной из дамб местного водохранилища.

    «На востоке Курахово российские войска находятся уже около двух недель. Нам удалось закрепиться в районе частной застройки. За последние двое суток военные продвинулись дальше: прошли вдоль железнодорожного вокзала и школы. Это также позволило расширить зону нашего контроля на юге. Грубо говоря, мы освободили примерно 15% населенного пункта», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Одновременно с этим Российской армии удалось прорваться в поселок Дальнее. Данный успех потенциально откроет нам возможности продолжения наступления еще и в районе центра Курахово. Для гарнизонов ВСУ складывается непростая ситуация. Конечно, полноценных клещей для взятия населенного пункта еще не сформировалось, но угроза полного окружения города витает в воздухе», – отмечает собеседник.

    «Противник это хорошо осознает. Собственно, подрыв одной из дамб местного водохранилища и был осуществлен с целью предотвратить полное блокирование местной группировки. Однако таким образом ВСУ выстрелили себе в ногу. Уменьшение площади водного зеркала приведет к тому, что наши силы с севера получат возможность простреливать населенный пункт «в упор», – считает он.

    «Сам город и его округа представляют собой равнинную местность. В отличие от других мест в ДНР, там отсутствуют терриконы. Единственный проблемный участок здесь – это низина, тянущаяся с юго-востока до водохранилища. Здесь сложно провести бронетехнику, но мы решили вопрос с ее продвижением», – полагает эксперт.

    «Заняв Дальнее, мы получили возможность обходить данную территорию с юга, что ускорит темпы наступления. Как только мы подтянем на этом участке наши войска к самому городу, начнется штурм Курахово, что станет ликвидацией одного из последних мощных укрепрайонов в этом районе», – заключил Онуфриенко.

    Ранее российские силы продвинулись на север и юг от Курахово в ДНР. Об этом в интервью ТАСС сообщил Владимир Рогов, председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты. По его словам, активные бои ведутся в районе села Дальнее. Кроме того, войска захватили Новоселидовку.

    Он также добавил, что ВС РФ движутся в сторону трассы Запорожье – Курахово. В настоящий момент ведутся работы по перерезанию данной дороги для противника. «Это лишит ВСУ возможности контролировать населенный пункт, поскольку это главная транспортная артерия, через которую их обеспечивают живой силой, боеприпасами и всем остальным», – добавил Рогов.

    Таким образом, операция по окружению группировки ВСУ в районах Курахово продолжается. Войска сжимают клещи вокруг подразделений ВСУ вблизи населенного пункта, приближаясь к нему с нескольких сторон. При этом в восточной части города уже начались бои. Успех операции откроет для ВС России путь к Красноармейску (Покровску).

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала, почему Украина на фоне ухудшения положения в Курахово занялась энергетическим каннибализмом.

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    14 ноября 2024, 06:24 • Новости дня
    Украинские чиновники назвали главный вопрос в случае переговоров с Россией

    NYT сообщила со ссылкой на украинских чиновников, что для Киева гарантии безопасности важнее территориального вопроса

    Tекст: Антон Антонов

    На «потенциальных переговорах» по урегулированию конфликта на Украине гарантии безопасности для Киева будут важнее, чем вопросы территории, пишет New York Times со ссылкой на украинские источники.

    «Вопрос территорий чрезвычайно важен, но это все же второй вопрос. Первый вопрос – это гарантии безопасности», – заявил The New York Times высокопоставленный украинский чиновник. Это мнение издание связывает с победой Дональда Трампа на президентских выборах в США, передает ТАСС.

    Секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко отметил, что «переговоры должны основываться на гарантиях... для Украины нет ничего важнее».

    По словам другого высокопоставленного украинского чиновника, Киев хотел бы гарантировать, что линия прекращения огня не навредит экономическому восстановлению страны. Киев также задается вопросом о «ширине демилитаризованной зоны».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь штаба Трампа Кэролайн Ливитт заявила, что он планирует уже в первый день своего президентского срока организовать мирные переговоры между Россией и Украиной.

    Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев не намерен вступать в переговоры с Россией и не собирается отказываться от своих территорий.

    Нынешние планы Трампа, по сообщениям СМИ, предполагают заморозку нынешней линии фронта, объявление вдоль нее демилитаризованной зоны и отказ Украины от планов вступления в НАТО как минимум на 20 лет.

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    13 ноября 2024, 12:30 • Новости дня
    Российские войска освободили Ровнополь в ДНР
    Российские войска освободили Ровнополь в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России в последние сутки установили контроль над Ровнопольем в Донецкой народной республике, сообщило российское Министерство обороны в среду.

    Группировка «Восток» освободила Ровнополь, поразила украинские формирования у Великой Новоселки, Темировки, Новодонецкого и Зеленого Поля, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    ВСУ потеряли до 150 военнослужащих и различную технику, включая французскую самоходную артиллерийскую установку Caesar.

    Группировка «Север» на Харьковском направлении атаковала украинские силы в населенных пунктах Уды, Вильча, Краснокутск, Одноробовка и Липцы. ВСУ потеряли до 110 военнослужащих и несколько единиц техники. Также был уничтожен цех по производству беспилотников.

    Группировка «Запад» улучшила свое тактическое положение и поразила механизированные бригады и бригады теробороны в Харьковской области и Серебрянском лесничестве. Потери противника достигли 500 военнослужащих, также украинская сторона потеряла значительное количество военной техники, включая танки и станции РЭБ.

    Южная группировка продвинулась вперед и поразила украинские войска в Донецкой народной республике. Потери ВСУ составили 720 военнослужащих и множество единиц тяжелой техники.

    Группировка «Центр» поразила украинские войска на нескольких ключевых участках. Потери ВСУ превысили 480 военнослужащих.

    В Запорожской и Херсонской областях группировка «Днепр» атаковала украинские позиции, украинская сторона в зоне ее ответственности потеряла до 65 человек и множество единиц техники, включая гаубицу Д-30 и станцию РЭБ.

    Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что ВС России закрепились на окраинах Тернов в ДНР, несмотря на массированные удары со стороны украинских военных.

    До этого российские военные освободили населенный пункт Волченка в Донецкой народной республике и установили контроль над Вишневым в этом же регионе.

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    14 ноября 2024, 06:46 • Новости дня
    Порошенко заявил, что власть на Украине «собирается на выборы»

    Порошенко заявил о возможной потере Киевом западной помощи из-за стремления властей Украины «выиграть выборы»

    Порошенко заявил, что власть на Украине «собирается на выборы»
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Действующая украинская власть думает о том, как выиграть выборы, а не о том, как одержать победу в конфликте с Россией, заявил бывший президент Украины Петр Порошенко.

    По словам Порошенко, «власть собирается на выборы, думает про выборы, а не про победу», передает РИА «Новости».

    Порошенко выразил опасения по поводу программы выплат по тысяче гривен, предложенной Владимиром Зеленским в рамках программы социальной поддержки.

    Он обвинил действующие власти Украины в попытке «купить голоса избирателей». По его словам, избиратель «на эту позицию больше не пойдет», зато Запад может отказаться «давать деньги Украине на помощь».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Economist сообщал, что президентские выборы на Украине могут пройти 25 мая 2025 года, несмотря на военное положение и отрицание подготовки администрацией Зеленского.

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    14 ноября 2024, 03:55 • Новости дня
    Лавров дал оценку предложению о заморозке конфликта на Украине

    Лавров сравнил идею заморозки конфликта на Украине с минскими соглашениями

    Лавров дал оценку предложению о заморозке конфликта на Украине
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Предложения о заморозке конфликта на Украине по линии боевого соприкосновения аналогичны минским договоренностям, но хуже, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «Сейчас некоторые стали более трезво смотреть на конкретно украинскую ситуацию и говорить: «Ну вот, что потеряно – того не вернешь, давайте как-то заморозимся», – приводит слова министра ТАСС. со ссылкой на канал «Россия-1».

    Однако «даже те, кого пытаются сейчас представить как радикально меняющих позицию», предлагают «перемирие на десять лет» по линии соприкосновения, а «потом посмотрим», сказал он. По мнению Лаврова, «это те же самые минские договоренности в новой упаковке», даже «хуже».

    «Минские договоренности были окончательные. Если бы тогда кто-то озаботился понять, что это именно так», – заявил он. По его словам, «все рухнуло», так как украинские лидеры Владимир Зеленский и Петр Порошенко категорически не хотели предоставлять особый статус части Донбасса, «которая осталась бы украинской».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров заявил, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США не изменит подход Вашингтона к украинскому кризису. Нынешние планы Трампа, по сообщениям СМИ, предполагают заморозку линии фронта, объявление вдоль нее демилитаризованной зоны и отказ Украины от планов вступления в НАТО как минимум на 20 лет.

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    14 ноября 2024, 04:25 • Новости дня
    Российский боец рассказал, как три недели оборонял опорный пункт в одиночку

    Российский боец Закарья Алиев рассказал об обороне захваченного у ВСУ опорного пункта в одиночку

    Российский боец рассказал, как три недели оборонял опорный пункт в одиночку
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Российский военнослужащий Закарья Алиев из группировки «Днепр» рассказал о том, как три недели оборонял опорный пункт, захваченный у вооруженных сил Украины на запорожском направлении.

    Боевая задача, по его словам, заключалась в неожиданном штурме на мотоциклах и захвате позиций ВСУ. На месте штурмовики обнаружили туннель, связывающий блиндажи противника. Алиев, используя гранаты, смог захватить в плен украинских солдат, которые позже погибли под украинскими же обстрелами. Он предложил им сдаться, подчеркнув, что не хотел убивать без необходимости, передает ТАСС.

    ВСУ пытались вернуть утраченный опорный пункт, обстреливая его из танков и артиллерии, а также атакуя дронами. После эвакуации сослуживцев, среди которых были раненые, Алиев решил остаться и в одиночку оборонять позиции.

    «У меня там было десять автоматов, два пулемета <…> Патронов было очень предостаточно: у них (ВСУ) под землей находился тайник. Так что боеприпасов было очень много. И было четыре каски, набитых гранатами. <…> Всем возможным пользовался, отбивался от них», – сказал он.

    Алиев добавил, что ВСУ не понимали, что он остался один. «Потому что разбомбили одну точку мою – я через туннель в другую точку выходил, ее обстреливали, – рассказал он. – Когда танковые мины «Баба-яга» скидывала, взрыв был огромный, я вырубался. <…> Они думали, что я мертвый. Просыпался, обратно выходил, отстреливался».

    Он рассказал, что эвакуационная группа не могла подойти к нему на помощь, так как все подступы обстреливались украинскими боевиками, передает РИА «Новости».

    Возвращение к позициям сослуживцев прошло через минное поле, где Алиев едва не подорвался на танковой мине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Алиев три недели в одиночку защищал опорный пункт, питаясь луком, добытым на бывших украинских позициях, прежде чем его эвакуировали при помощи дрона.

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    14 ноября 2024, 00:27 • Новости дня
    Байден и Трамп обсудили Украину

    На встрече в Белом доме Байден и Трамп обсудили вопрос поддержки Украины

    Байден и Трамп обсудили Украину
    @ Al Drago/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден на встрече с избранным президентом Дональдом Трампом акцентировал важность постоянной поддержки Украины, сообщил советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

    «Президент Байден подтвердил свое мнение, что поддержка Украины на постоянной основе отвечает интересам национальной безопасности США», – приводит слова Салливана РИА «Новости».

    По словам Салливана, Байден объяснил, что поддержка Украины якобы направлена на предотвращение более широкого конфликта, который мог бы повлиять на Соединенные Штаты.

    При этом администрация Байдена не уверена в том, какой подход к Украине выберет команда Трампа. Салливан заявил: «На данный момент мы видим, что поддержка Украины была двухпартийной и включала голосование в Палате представителей и в Сенате в пользу выделения ресурсов Украине. Конечно, нам бы хотелось, чтобы это продолжилось», – передает ТАСС.

    Трамп в интервью New York Post сообщил о расхождении мнений с Байденом относительно украинского конфликта. Трамп отметил важность понимания взглядов Байдена и сообщил, что они также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белом доме состоялась встреча Байдена и Трампа, в ходе которой они подчеркнули значимость мирной передачи власти.

    Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи в Брюсселе с генсеком НАТО Марком Рютте заявил о планах Байдена до 20 января поставить Украине все одобренные средства Конгрессом. По его словам, НАТО сделает все, чтобы подготовить ВСУ к продолжению конфликта в 2025 году.

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    13 ноября 2024, 12:34 • Новости дня
    ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов и объекты энергетики Украины

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов и объектам энергетики, используемым для работы предприятий ВПК Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того удары наносились по скоплениям живой силы и военной техники противника в 139 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО были сбиты три французские управляемые авиабомбы Hammer, американский реактивный снаряд РСЗО HIMARS и 85 беспилотников.

    С начала спец операции были уничтожены 648 самолетов, 283 вертолета, 35707 беспилотников, 585 ЗРК, 19188 танков и других бронемашин, 1487 боевых машин РСЗО, 17805 орудий полевой артиллерии и минометов, 28216 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Накануне также сообщалось, что ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов и объекты энергетики ВПК Украины

    Днем ранее ВС России поразили место проведения испытаний ОТР «Сапсан» ВСУ. А в прошлые выходные ВС России нанесли удары по объектам энергетики, обеспечивавшим действия ВСУ.

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    14 ноября 2024, 02:25 • Новости дня
    Байден собрался запросить у Конгресса средства на поддержку Украины

    Советник президента США Салливан сообщил о планах Байдена запросить у Конгресса дополнительные средства для Украины

    Байден собрался запросить у Конгресса средства на поддержку Украины
    @ Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден перед уходом с поста намерен запросить у Конгресса дополнительные средства на поддержку Украины в 2025 году, сообщил его советник по нацбезопасности Джейк Салливан.

    «В следующие два месяца администрация просигнализирует Конгрессу, что мы хотим увидеть дополнительные средства на Украину в 2025 году», – приводит слова Салливана РИА «Новости».

    Салливан отметил, что администрация Байдена считает логичным выделение Киеву дополнительных финансовых ресурсов на 2025 год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что Байден планирует поставить на Украину все одобренные средства Конгрессом до 20 января. Байден на встрече с избранным президентом США Дональдом Трампом акцентировал важность постоянной поддержки Украины.

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    13 ноября 2024, 20:37 • Новости дня
    Офис Зеленского отверг переговоры с Россией

    Советник Зеленского Подоляк исключил переговоры с Россией и уступки территорий

    Tекст: Денис Тельманов

    В офисе Владимира Зеленского заявили об отказе от переговоров с Россией и нежелании уступать территории, несмотря на инициативы по мирному урегулированию от Москвы.

    Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире украинского радио New Voice подтвердил, что Киев не намерен вступать в переговоры с Россией и не собирается отказываться от своих территорий. Об этом сообщает РИА «Новости».

    Подоляк подчеркнул, что Россия продолжает выдвигать ультимативные требования, которые, по его мнению, нарушают суверенитет Украины и являются аморальными.

    Ранее Владимир Зеленский в интервью газете Guardian также назвал переговоры с Москвой «нереалистичными». Президент Украины указал, что условия, выдвигаемые Россией, недопустимы для его страны.

    Инициативы по мирному урегулированию конфликта на Украине были предложены президентом РФ Владимиром Путиным в июне. Он заявил о готовности Москвы прекратить огонь при выполнении Киевом ряда условий, включая вывод войск с новых регионов России и отказ от стремления вступить в НАТО.

    После теракта на территории Курской области Путин отметил, что переговоры с Украиной невозможны, пока ВСУ совершают нападения на мирных граждан и объекты инфраструктуры. Помощник президента Юрий Ушаков подчеркнул, что мирные инициативы Москвы остаются в силе, но с учетом текущих событий переговоры с Украиной не ведутся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, избранный президент США Дональд Трамп планирует в первый день своего президентского срока организовать мирные переговоры между Россией и Украиной, стремясь к заключению мирного соглашения.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад не намерен прийти к мирному урегулированию конфликта и продолжает гибридную войну против России, используя киевский режим.

    Украине следует готовиться к сокращению помощи от США после победы Трампа, так как часть оружия будет поставляться не безвозмездно, а за счет Киева, заявил президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах.

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    14 ноября 2024, 08:32 • Новости дня
    ВСУ перебросили бойцов «Азова» для обороны Часова Яра

    Нацбатальон «Азов» прибыл под Часов Яр для удержания позиций ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Украины перебросили боевиков нацбатальона «Азов» в район Часова Яра в Донецкой народной республике, чтобы сдержать оборону и предотвратить возможный прорыв российских военнослужащих, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, в задачи прибывшего подразделения входит стабилизация обстановки и недопущение прорыва оборонительных рубежей вооруженных формирований Украины, передает ТАСС.

    Марочко подчеркнул, что бойцы «Азова» будут использовать карательные методы и устрашение для поддержания порядка среди других подразделений ВСУ. Он также отметил, что с их прибытием ожидается усиление использования тяжелых ударных беспилотников «Баба-яга» на данном участке фронта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска продвижением у Часова Яра нарушили снабжение ВСУ, в результате чего украинские войска начали строительство оборонительных позиций в близлежащих поселках, а элитные части ГУР Украины отступили из Часова Яра.

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    13 ноября 2024, 16:20 • Новости дня
    Морской рейд в Севастополе временно закрыли

    Движение морского транспорта в Севастопольской бухте приостановили

    Tекст: Денис Тельманов

    В Севастополе временно закрыли рейд в бухте, что привело к приостановке движения морского пассажирского транспорта.

    Морской рейд в Севастопольской бухте временно закрыт, что привело к приостановке движения морского пассажирского транспорта, передает ТАСС.

    Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города сообщила, что «морской пассажирский транспорт приостановил движение».

    Причины временного закрытия рейда в Севастопольской бухте остаются неизвестными, и официальная информация по этому поводу пока не предоставлена. Власти не уточняют, когда движение морского транспорта будет возобновлено. Пока пассажиры вынуждены искать альтернативные способы передвижения в городе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Севастополе произошел взрыв автомобиля, в результате которого погиб военнослужащий, а также возбуждено уголовное дело о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ.

    Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что проводятся следственные действия на месте происшествия, территория остается оцепленной.

    Основной версией произошедшего подрыва принято заказное убийство капитана Черноморского флота с помощью самодельного взрывного устройства, закрепленного на днище автомобиля.

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