Россия обвинила участников G20 в попытках политизировать саммит на фоне украинской повестки

Tекст: Дмитрий Зубарев

Он отметил, что Россия активно участвует в геополитических дискуссиях, подготовка к которым идет сложно, но заверил, что российские интересы в конечном итоге будут обеспечены, сообщает РИА «Новости».

19-й саммит G20 пройдет 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Российскую делегацию на саммите возглавит глава МИД Сергей Лавров, у которого на повестке дня запланированы многочисленные встречи. Бердыев также подчеркнул, что российская делегация будет представлена опытным замначальника экспертного управления президента Светланой Лукаш и командой экспертов.

По словам дипломата, работа над текстом итоговой декларации идет сложно из-за различий в позициях стран. Основные темы обсуждения включают торговлю, климат, энергетику и цифровую трансформацию. Бердыев отметил, что, несмотря на острые дебаты, процесс должен завершиться принятием сбалансированной итоговой декларации.

Он добавил, что работа в рамках министерских заседаний в 2024 году показала, что сторонам удается находить общее понимание и формировать коллективные документы. Он выразил надежду на позитивный результат, подчеркнув, что Бразилия как председатель уверенно руководит процессом и старается удовлетворить все стороны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что не поедет на саммит G20 в Бразилии, чтобы не срывать его; министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в саммите G20 в Рио-де-Жанейро, возглавив российскую делегацию по поручению Путина.