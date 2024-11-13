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Депутат Рады назвал ежедневные потери ВСУ
Депутат Рады Дубинский заявил о ежедневных потерях ВСУ в 1,5 тыс. человек
Украинский депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене, обнародовал данные о потерях вооруженных сил Украины (ВСУ). По оценкам Дубинского, ежедневно ВСУ теряют до 1,5 тыс. человек.
В своем Telegram-канале Дубинский заявил, что украинское правительство, возглавляемое Владимиром Зеленским, планирует мобилизовать 160 тыс. человек за три месяца. «Это составляет примерно 50–55 тыс. человек в месяц или 1,7–1,8 тыс. человек в день», – отметил он, передает РИА «Новости».
Дубинский также подчеркнул, что подобные мобилизационные темпы связаны с политическими интересами, в частности с предстоящей инаугурацией Дональда Трампа как президента США. «Три месяца – это как раз до инаугурации и полноты власти Трампа, пока эти хотят продолжать свое кровавое пиршество», – сказал он, добавив, что ежедневно гибнут около 1,5 тыс. военнослужащих. «День их кривляний – минус 1,5 тыс. мужчин», – подчеркнул он.
Ранее в Минобороны сообщили, что потери ВСУ на Курском направлении превысили 30 тыс. военных. 1 ноября военный блогер Руслан Татаринов заявил, что общие потери ВСУ по некрологам составляют 524 тыс. человек, но эта цифра может быть занижена. Ежедневные потери увеличились до 600–700 человек.