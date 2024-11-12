Мат не просто один из регистров языка – это явление глубоко разрушительное в социальном, культурном, психологическом и духовном отношении. Он обесценивает и оскверняет все, что может – не случайно наиболее распространенное непечатное выражение оскорбляет мать собеседника.14 комментариев
Блинкен решил в последний раз обсудить Украину с главой НАТО в Брюсселе
Стало известно о визите Блинкена в Брюссель для обсуждения помощи Украине с союзниками НАТО
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте проведет встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном 13 ноября в Брюсселе, в ходе которой обсудят поддержку Украины.
Как сообщает пресс-служба НАТО, генеральный секретарь альянса примет государственного секретаря США в штаб-квартире в Брюсселе 13 ноября. Основной темой обсуждения станет поддержка Украины в условиях текущих геополитических вызовов, передает РИА «Новости».
Во время визита Блинкен примет участие в заседании Североатлантического совета, которое традиционно проходит по средам на уровне постоянных представителей стран-членов НАТО.
Это первая и вероятно последняя поездка Блинкена в Брюссель после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, что придает ей дополнительное значение.
Ранее Госдепартамент США сообщил, что после Брюсселя Блинкен направится в Перу и Бразилию, чтобы сопровождать президента Джо Байдена на саммитах АТЭС и G20. В рамках своей поездки Блинкен также планирует обсудить вопросы сотрудничества с Европейским союзом.
Напомним, окружение Дональда Трампа предполагает, что сенатор Марко Рубио станет новым госсекретарем США, это назначение может усилить жесткую политику в отношении Китая.
Американист Григорий Ярыгин заявил газете ВЗГЛЯД, что Рубио не имеет особого опыта в международных отношениях и не станет тем министром иностранных дел США, который ведет конструктивную политику.