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    Владимир Можегов Владимир Можегов Трамп подвигнет мир стоять на трех ногах

    Трамп пришел на четыре года. За ним – молодой сверхамбициозный, умный и горячий Вэнс, который при хорошем раскладе будет занимать место президента еще восемь лет. Двенадцать лет на то, чтобы выстроить новый миропорядок, который был бы устойчив и по-хорошему компромиссен, то есть устраивал бы все заинтересованные стороны.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Почему Россия сильнее Запада

    При всем разнообразии вариантов принципиальных альтернатив у Запада всего две: либо признать свое поражение, либо ввязаться в прямой открытый военный конфликт с Москвой – в надежде, что совместными усилиями все-таки удастся свалить русского медведя. Но даже это иллюзия.

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    12 ноября 2024, 13:32 • Новости дня

    Американист оценил кандидатуру Марко Рубио на пост госсекретаря США

    Американист Ярыгин: От госсекретаря США Рубио не стоит ждать конструктивной политики в отношениях с Россией

    Американист оценил кандидатуру Марко Рубио на пост госсекретаря США
    @ Anna Rose Layden/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Марко Рубио не имеет особого опыта в международных отношениях. Он не станет тем министром иностранных дел США, который ведет конструктивную политику. Его политика будет весьма ситуативной: против кого надо бороться, против того он и будет это делать, сказал газете ВЗГЛЯД американист Григорий Ярыгин. Ранее стало известно, что Трамп рассматривает на пост госсекретаря США сенатора Рубио.

    «Марко Рубио – противоречивый, самый настоящий американский политик. Его взгляды менялись кардинально: сегодня он поддерживает одного кандидата, а завтра – другого. Так, политик критиковал Дональда Трампа, тот отвечал тем же», – отметил Григорий Ярыгин, доцент кафедры американских исследований СПбГУ.

    Он напомнил, что в 2016 году Рубио боролся с Трампом за номинацию от Республиканской партии на должность президента США. Их чувства тогда были взаимными: например, Трамп давал Рубио уничижительные прозвища, в частности, называл его «маленьким Марко». «Я не исключаю, что избранный американский президент недолюбливает сенатора от Флориды и сейчас», – добавил собеседник.

    Тем не менее Рубио в 2024 году перешел в лагерь сторонников Трампа и активно поддержал его избирательную кампанию, уточнил политолог. По мнению аналитика, произошло это неслучайно. «На мой взгляд, переориентация оценок Марко Рубио связана с тем, что ему в случае победы республиканца была обещана должность в Белом доме», – пояснил Ярыгин.

    На этом фоне он указал на слухи, которые поддерживаются американскими СМИ, о том, что Трамп может предложить Рубио пост госсекретаря США. «Чиновник, возможно, питает амбиции на определенном этапе снова баллотироваться в президенты. Ведь Трамп вернулся на четыре года, а потом развернется очередная борьба», – считает эксперт.

    Мотивы же Дональда Трампа в этом вопросе тоже вполне объяснимы: он «раздает определенные должности тем группам элит, которые его поддержали, и кому он благодарен», добавил собеседник. И одна из этих групп, по всей видимости, стоит за Марко Рубио. Несмотря на то что политик не имеет особого опыта в международных отношениях, его кандидатура, скорее всего, будет одобрена Сенатом, который контролируется республиканцами, прогнозирует американист.

    «Нельзя говорить, что Марко Рубио станет министром иностранных дел, который ведет конструктивную политику. Она будет весьма ситуативной: против кого надо бороться, против того он и будет это делать», – считает Ярыгин. Внешняя политика этого кандидата будет связана в первую очередь с латиноамериканским направлением, а именно – с противостоянием Кубе, полагает собеседник.

    Рубио также поддержит линию Трампа на противостояние с Китаем, продолжил спикер. «По версии претендента на пост госсекретаря, политический режим КНР является конкурентом Соединенных Штатов», – уточнил эксперт. Политолог напомнил, что Рубио осуждал и Россию. «Это политик с антироссийскими взглядами. Причем связаны они не только с электоральными установками, когда в Соединенных Штатов было принято критиковать Москву, но и с его личным убеждением, что Москва, Гавана, Пекин – это оппоненты, которые противостоят Вашингтону», – детализировал Ярыгин.

    «То есть и в отношениях с Россией ждать конструктивной, осмысленной и долгосрочной политики от Рубио не стоит. Его взгляды говорят о том, что для нас это будет сложный министр иностранных дел Соединенных Штатов, формат работы которого понятен. Насколько он договороспособен и самостоятелен – вопрос открытый. Но Дональд Трамп во внешней политике прежде действовал самостоятельно, так, вероятно, будет и сейчас. Поэтому на тех направлениях, которые избранный президент курирует сам, он вряд ли даст свободу действий госсекретарю и советнику по национальной безопасности», – полагает политолог.

    Кроме того, Трамп все же не тот человек, который доверяет всем, кто быстро переформатировался и вдруг стал его сторонником. Марко Рубио – ему не друг», – добавил спикер. На этом фоне Ярыгин также обратил внимание на кандидатуру советника по национальной безопасности – Майка Уолца. «Эти двое – Уолц и Рубио – никак не пересекались в профессиональном плане, у них нет общего внешнеполитического опыта. Уолц имеет активную позицию по сдерживанию Китая и по противостоянию с Россией», – напомнил собеседник.

    «Для нового госсекретаря такой активный, сильный советник по нацбезопасности – это осложняющий фактор, который будет сковывать его работу. Возможно, мы будем наблюдать в очередной раз противостояние между министром иностранных дел и советником по национальной безопасности в борьбе за влияние на Дональда Трампа, который сам очень самостоятелен в вопросах внешней политики», – заключил Ярыгин.

    Ранее стало известно, что избранный президент США Дональд Трамп рассматривает сенатора Марко Рубио в качестве кандидата на пост госсекретаря. Об этом, в частности, сообщили источники The New York Times. Собеседники газеты подчеркнули, что Трамп «все еще может передумать в последнюю минуту», однако, по их мнению, он все же остановился на Рубио.

    Телеканал CNN отмечает, что сам сенатор заинтересован в потенциальном присоединении к кабинету будущего президента, если ему будет предложена соответствующая должность. С учетом его богатого опыта в области внешней политики и того, что он является членом сенатского комитета по разведке и комитета по международным отношениям, Госдепартамент «показался ему подходящим ведомством».

    Марко Рубио 53 года. Он входит в состав Сената с 2011 года. По данным американских СМИ, ранее Трамп рассматривал Рубио в качестве возможного вице-президента, но сделал выбор в пользу сенатора от Огайо Джей Ди Вэнса.

    Рубио зарекомендовал себя «ястребом» во внешней политике, занимая жесткую позицию в отношении Китая и Ирана. В контексте украинского вопроса он является сторонником переговоров, полагая, что это поможет разрешить конфликт. В апреле Рубио был среди 15 сенаторов-республиканцев, проголосовавших против выделения военной помощи Украине, Израилю и Тайваню на общую сумму 95 млрд долларов.

    Ранее газета ВЗГЛЯД проанализировала, кто может войти в новую администрацию Дональда Трампа и, в частности, кто возглавит его внешнюю политику – то есть займет посты госсекретаря, советника по нацбезопасности и главы Пентагона.

    11 ноября 2024, 14:24 • Новости дня
    В Совфеде оценили просьбу Макрона и Стармера к Байдену одобрить удары вглубь России

    Сенатор Джабаров: Байден откажет Макрону и Стармеру в просьбе об ударах вглубь России

    В Совфеде оценили просьбу Макрона и Стармера к Байдену одобрить удары вглубь России
    @ ANDRE PAIN/EPA/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Джо Байден, скорее всего, не разрешит ВСУ использовать западные ракеты для дальнобойных ударов по России. Иначе его президентство окажется еще более запятнанным, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее стало известно о намерении Лондона и Парижа убедить США разрешить ВСУ наносить удары дальнобойными ракетами вглубь России, а также о желании Польши создать альянс с Британией и Францией для поддержки Украины.

    «Лондон и Париж не готовы брать на себя весомые финансовые обязательства, поэтому они лоббируют такую помощь Киеву, которая не потребует от них серьезных денежных вливаний. Разрешение США для ВСУ наносить дальнобойные удары западными ракетами по территории России – один из таких вариантов», – сказал Владимир Джабаров, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    «Кир Стармер, как и многие другие премьеры Британии, является отъявленным ненавистником Москвы. Это традиционная линия поведения для Лондона. Эммануэль Макрон же всеми силами пытается создать из себя образ «защитника Европы», вырисовывая Россию в качестве главного противника ЕС», – полагает собеседник.

    «Тем не менее Джо Байден вряд ли пойдет на одобрение дальнобойных ударов. В конечном счете у него осталось слишком мало времени в Белом доме, а данное решение может привести к столь серьезным последствиям, что его президентство будет еще больше запятнано», – отмечает он.

    На этом фоне парламентарий упомянул инициативу Варшавы о создании альянса с Парижем и Лондоном для «защиты Украины». «Дни политической карьеры польского премьера сочтены. Долгое время он кормил население ЕС сказками о том, что Трамп якобы является агентом российских спецслужб. Сомневаюсь, что новый президент США забудет эти обиды прошлого. Поэтому поляк судорожно пытается хоть как-то спасти свою репутацию непреклонного ястреба», – акцентирует сенатор.

    «Но Париж и Лондон вряд ли оценят идею Туска. У Франции и Британии в настоящий момент хватает своих забот. Им тоже необходимо думать, как сложится их судьба при возвращении в Белый дом Дональда Трампа. Поддерживать при таком раскладе проекты ярого противника республиканца – не лучшая идея», – заключил Джабаров.

    Ранее стало известно о желании Эммануэля Макрона и Кира Стармера убедить президента США Джо Байдена снять запрет ВСУ на удары ракетами Storm Shadow вглубь территории России до завершения его полномочий. Как сообщает британская газета The Telegraph, переговоры лидеров Франции и Британии по этому вопросу состоятся в Париже 11 ноября. На встрече они также обсудят, как Трамп изменит политику США по Украине.

    «Ожидается, что Кир Стармер и Эммануэль Макрон предпримут последнюю отчаянную попытку помешать усилиям Трампа по сокращению поддержки Украины со стороны США», – говорится в статье. Политики рассчитывают, что Байден согласится снять запрет на удары, желая сохранить свое политическое наследие. Издание выразило мнение, что в случае одобрения этого шага Дональду Трампу после вступления в должность президента США 20 января будет трудно его пересмотреть.

    «Однако план сэра Кира может рассматриваться Трампом как попытка навредить внешней политике США. Это может оттолкнуть его и создать угрозу для двусторонних отношений еще до вступления в должность», – указывается в материале.

    На этом фоне Варшава надеется организовать альянс с Лондоном и Парижем для защиты Украины. Как сообщает газета The Times, польский премьер-министр Дональд Туск собирается в ближайшие дни провести переговоры с главой британского правительства Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и генсеком НАТО Марком Рютте «из-за опасений по поводу влияния американских выборов на ход конфликта».

    «Мы будем очень интенсивно координировать сотрудничество со странами, которые имеют очень схожие взгляды на геополитическую и трансатлантическую ситуацию и обстановку на Украине. Никто не хочет эскалации конфликта. В то же время никто не хочет, чтобы Украина ослабла или даже капитулировала. Это стало бы фундаментальной угрозой для Польши и ее интересов», – заявил Туск.

    Попытка политика создать альянс в поддержку Украины «свидетельствует об опасениях Запада по поводу того, что мирное соглашение посредством передачи территорий и принуждения Киева к нейтралитету принесет победу России», говорится в публикации.

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    12 ноября 2024, 06:00 • Новости дня
    WSJ: Трамп рассматривает кандидатуру сенатора Рубио на пост госсекретаря США

    Стало известно о возможном назначении сенатора Рубио госсекретарем США при Трампе

    WSJ: Трамп рассматривает кандидатуру сенатора Рубио на пост госсекретаря США
    @ Ron Sachs/CNP/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Окружение Дональда Трампа предполагает, что сенатор Марко Рубио станет новым госсекретарем США, сообщило издание The Wall Street Journal.

    По информации издания,  окружение избранного президента США Дональда Трампа ожидает назначения сенатора от Флориды Марко Рубио на пост госсекретаря. Источники полагают, что, хотя Трамп еще может пересмотреть свое решение, кандидатура Рубио его вполне устраивает, передает ТАСС.

    Известно, что Рубио, которому 53 года, входит в состав Сената с 2011 года. По данным американских СМИ, ранее Трамп рассматривал Рубио в качестве возможного вице-президента, но сделал выбор в пользу сенатора от Огайо Джеймса Дэвида Вэнса. В контексте украинского вопроса Рубио является сторонником переговоров, полагая, что это поможет разрешить конфликт.

    В апреле Рубио был среди 15 сенаторов-республиканцев, проголосовавших против выделения военной помощи Украине, Израилю и Тайваню на общую сумму 95 млрд долларов. Тем не менее законопроекты были одобрены обеими палатами Конгресса и подписаны президентом Джо Байденом, говорится в материале.

    Напомним, до этого стало известно, что Трамп предложил конгрессмену Уолтцу пост помощника по нацбезопасности.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    11 ноября 2024, 14:29 • Новости дня
    В США заявили о планах Трампа «усадить» Россию и Украину за стол переговоров

    AP: Трамп намерен «усадить» Россию и Украину за стол переговоров в первый день президентства

    В США заявили о планах Трампа «усадить» Россию и Украину за стол переговоров
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Избранный президент США Дональд Трамп планирует уже в первый день своего президентского срока организовать мирные переговоры между Россией и Украиной, заявила пресс-секретарь его штаба Кэролайн Ливитт.

    По ее словам, Трамп после победы на выборах получит возможность заключить мирное соглашение между этими странами. Ливитт отметила, что республиканец намерен незамедлительно «усадить Россию и Украину за стол переговоров», чтобы «положить конец» текущему конфликту. Она подчеркнула, что Трамп видит в этом шаге первую важную задачу своего президентства, передает ТАСС со ссылкой на Associated Press (AP).

    Ранее сообщалось, что Трамп разрабатывает стратегию в отношении Украины и Израиля. Россия остается открытой к диалогу по украинскому урегулированию, но цели спецоперации сохраняются, заявили в Кремле.

    Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что под руководством Трампа США могут попытаться навязать России корейский сценарий для урегулирования конфликта на Украине.

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    12 ноября 2024, 12:42 • Новости дня
    Каллас заявила о намерении противостоять России и Китаю в ЕС

    Кандидат в главы дипломатии ЕС Каллас заявила о противостоянии России и поддержке Украины

    Каллас заявила о намерении противостоять России и Китаю в ЕС
    @ IMAGO/Frederic Kern/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Кандидат на пост главы дипломатии ЕС Кая Каллас заявила о намерении противостоять России и Китаю, а также поддерживать Украину, сосредоточившись на укреплении сотрудничества с союзниками.

    Так, на слушаниях в комитете по иностранным делам Европарламента Каллас заявила о своих приоритетах, передает РИА «Новости».

    Она отметила, что такие игроки, как Россия и Китай, стремятся изменить международный порядок, и подчеркнула необходимость осознавать угрозы, которые они представляют.

    Каллас выразила намерение сотрудничать с Андрюсом Кубилюсом, который претендует на пост еврокомиссара по обороне. Кубилюс известен своими антироссийскими настроениями и желанием «готовиться к войне с Россией». Каллас подчеркнула важность налаживания тесного сотрудничества в этой сфере.

    Кроме того, она заявила, что поддержка Украины является приоритетом для ЕС.

    «Победа Украины важна для всех нас. Мы должны продолжать оказывать военно-финансовую и гуманитарную помощь столько, сколько потребуется», – сказала она. Каллас подчеркнула, что ЕС отстаивает на Украине европейскую безопасность и принципы, что требует постоянной поддержки со стороны стран ЕС.

    Ранее Каллас заявляла, что страны – участницы НАТО должны выбрать «военную победу Киева» в качестве цели в конфликте на Украине. Также она называла въезд в страны ЕС для россиян «привилегией».

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    12 ноября 2024, 02:56 • Новости дня
    WSJ: Трамп предложил конгрессмену Уолтцу пост помощника по нацбезопасности

    СМИ назвали имя будущего помощника президента США по нацбезопасности

    Tекст: Максим Попов

    Избранный президент США Дональд Трамп предложил члену Палаты представителей Конгресса Майку Уолтцу пост помощника по национальной безопасности при своей администрации, сообщило The Wall Street Journal.

    Как отметили обозреватели издания, эта позиция считается одной из ключевых, так как сотрудник на этом посту координирует деятельность всех ведомств, ответственных за национальную безопасность, и докладывает непосредственно президенту, а также занимается реализацией его политики, передает ТАСС.

    На данный момент должность помощника главы администрации США по национальной безопасности занимает Джейк Салливан.

    До этого сообщалось, что Трамп определился с кандидатом на пост постпреда США в ООН

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    11 ноября 2024, 18:46 • Новости дня
    WP: Зеленский заменит посла в США Маркарову из-за победы Трампа

    Зеленский планирует заменить посла Украины в США Маркарову после победы Трампа

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Украины Владимир Зеленский намерен сменить посла в США Оксану Маркарову из-за недовольства республиканцев.

    Президент Украины Владимир Зеленский планирует сменить посла в США Оксану Маркарову после победы кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на президентских выборах, пишет The Washington Post. По данным издания, эта инициатива вызвана недовольством части республиканцев действиями украинского посла.

    Издание сообщает, что Зеленский рассматривает новых кандидатов на эту должность. Недовольство среди республиканцев вызвано визитом Зеленского на оружейный завод в Пенсильвании, который он совершил в сопровождении исключительно представителей Демократической партии. Это было воспринято как поддержка избирательной кампании вице-президента США Камалы Харрис.

    Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон также выразил свое недовольство данным жестом. Это может повлиять на политические отношения между Украиной и США, особенно учитывая победу республиканца Трампа.

    Ранее депутат Верховной рады Украины Александр Мережко заявил о том, что победа Трампа может усилить поддержку Киева президентом США Джо Байденом, поскольку у последнего «развязаны руки» для принятия решений в этом направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Анатолий Кинах заявил, что Украина должна готовиться к сокращению помощи от США и поставкам спецтехники за свой счет после победы Дональда Трампа. Дональд Трамп может использовать спутниковую систему Starlink как инструмент давления на Украину из-за ее значимости для украинских войск. США рассматривают возможность проведения выборов на Украине в 2025 году для замены Владимира Зеленского.

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    12 ноября 2024, 12:05 • Новости дня
    Медведев заявил об «осеннем обострении» в Европе после победы Трампа
    Медведев заявил об «осеннем обострении» в Европе после победы Трампа
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил опасения по поводу обострения ситуации в Европе после победы Дональда Трампа на выборах в США, отметив, что это может подтолкнуть европейских лидеров к эскалации конфликта с Россией.

    В своем Telegram-канале он указал, что заявил об угрозе «осеннего обострения» в Европе после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.

    По мнению Медведева, многие европейские лидеры стремятся усилить конфликт с Россией, чтобы сделать его необратимым.

    Также зампред Совбеза саркастически отметил заявления европейских политиков.

    «То француз кукарекает на тему поддержки Киева в случае отката Америки, то натовские начальники умничают, как активнее вести войну с нами дальше», – подчеркнул он.

    Также Медведев указал на заявление кандидата в канцлеры ФРГ об ультиматуме России. По его словам, поставка Киеву немецких ракет Taurus значительно не изменит ситуацию на поле боя, но может усилить риск перехода конфликта в более опасную стадию.

    Ранее зампредседателя Совбеза высказал мнение, что Дональд Трамп, как бизнесмен, будет избегать трат на Украину.

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    12 ноября 2024, 01:32 • Новости дня
    Axios: Демократы готовятся к противостоянию с политикой Трампа в Конгрессе США

    СМИ сообщили о намерении демократов защитить политику Байдена от Трампа в Конгрессе США

    Tекст: Максим Попов

    Представители Демократической партии США активно разрабатывают стратегию противодействия политике Дональда Трампа, которая может обесценить достижения Джо Байдена на посту президента страны, сообщило Axios.

    По информации издания, прежде всего, опасения связаны с возможным сохранением республиканского большинства в нижней палате Конгресса, передает ТАСС.

    В материале отмечается, что лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис готовится возглавить противостояние Трампу. Он и его коллеги намерены сосредоточиться на защите успехов администрации, в том числе в области миграционной политики. Законодатель Делия Рамирес, представляющая Иллинойс, заявила, что демократы должны перейти в защитный режим. Нанетт Барраган из Калифорнии подчеркнула, что первая цель – противодействие ожидаемому ужесточению миграционной политики, говорится в статье.

    Среди возможных мер демократы рассматривают подписание Джо Байденом указов для сохранения действующих структур и защиты госслужащих. Также они надеются на ускорение процедур получения иммигрантами гражданства или вида на жительство до окончания срока полномочий нынешней администрации, подчеркнули обозреватели.

    До этого сообщалось, что Трамп предложил помочь демократам с выплатой долга в 20 млн долларов.

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    11 ноября 2024, 23:17 • Новости дня
    Исиба обвинил Россию и Китай в нарушениях воздушного пространства Японии

    Премьер Японии Исиба заявил о нарушениях воздушного пространства Россией и Китаем

    Tекст: Максим Попов

    Россия и Китай нарушают воздушное пространство Японии, заявил премьер-министр Сигэру Исиба, подчеркнув необходимость укрепления обороноспособности страны.

    Как сообщает ТАСС, премьер-министр Японии Сигэру Исиба, избранный 103-м главой японского правительства, на пресс-конференции обвинил Россию и Китай в частых нарушениях воздушного пространства страны. Он отметил необходимость укрепления обороноспособности Японии.

    Он также подчеркнул, что такие действия требуют кардинального укрепления сил сдерживания.

    В сентябре минобороны Японии сообщало о случае, когда истребители самообороны были направлены в район острова Ребун из-за российского самолета Ил-38. Москва отклонила претензии Токио, так как не было предоставлено никаких доказательств.

    Кроме того, Исиба отметил ракетные пуски КНДР, включая пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-19», и указал на военное сотрудничество между Северной Кореей и Россией. Он подчеркнул, что в таких условиях необходимо укрепление обороноспособности Японии.

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    12 ноября 2024, 09:20 • Новости дня
    «Русские витязи» выступили на Airshow China под песню «Я русский»

    «Русские витязи» выступили на авиасалоне в Китае Airshow China под песню «Я русский»

    Tекст: Мария Иванова

    Пилотажная группа «Русские витязи» на шести истребителях выступила в первый день Airshow China в Чжухае с фигурами высшего пилотажа под песню «Я русский».

    «Русские витязи» выступили на авиасалоне Airshow China в китайском Чжухае, сообщает ТАСС. Их выступление на шести истребителях сопровождалось песней «Я русский» и композицией «Матушка Земля». Показательный вылет состоялся после дебюта российского истребителя пятого поколения Су-57, вызвавшего огромный интерес у зрителей.

    Летчики «Русских витязей» прилетели на многоцелевых истребителях Су-35С и Су-30СМ. На Airshow China они демонстрируют новую программу, включая одиночные и групповые фигуры высшего пилотажа. Среди них – групповая петля Нестерова и перестроение в стрелу. Выступления группы станут яркой частью выставки, которая продлится до 17 ноября.

    Экспортная версия Су-57, представленного на авиасалоне, привлекла внимание благодаря своим характеристикам. Истребитель оснащен стелс-технологиями и способен выполнять сложные маневры.

    В «Ростехе» отметили, что Су-57Э сочетает высокую живучесть с малой заметностью и современным бортовым оборудованием, включая интеллектуальные системы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский истребитель Су-57 показал высокий уровень эффективности в условиях противодействия западным системам ПВО, включая комплексы Patriot.

    Перед началом выставки отмечалось, что Россия заинтересована в совместной разработке и производстве военной продукции с Китаем, включая создание сервисных центров и научно-исследовательских работ.

    Между тем Китай сообщил, что покажет свой стелс-истребитель J-35A на авиасалоне Airshow China 2024 в Чжухае.

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    12 ноября 2024, 08:55 • Новости дня
    CNN: Назначение Рубио обещает жесткую политику США по отношению к Китаю

    Tекст: Александра Юдина

    Сенатор Марко Рубио может занять пост госсекретаря США, что усилит жесткую политику в отношении Китая, сообщает канал CNN.

    Так, возможное назначение Рубио на пост государственного секретаря в администрации избранного президента США Дональда Трампа может означать более жесткую политику в отношении Китая, передает ТАСС.

    «Для Китая назначение Рубио хуже, чем повторное назначение бывшего госсекретаря Майка Помпео», – сообщает источник телеканала.

    При этом администрация Трампа, по информации CNN, планирует сосредоточиться на «жесткой политике в отношении Китая». Ожидается, что Рубио, известный своим критическим отношением к Пекину, будет активно продвигать эту линию.

    Ранее издание The Wall Street Journal писало, что окружение Трампа предполагает, что сенатор Марко Рубио станет новым госсекретарем США.

    Напомним, до этого стало известно, что Трамп предложил конгрессмену Уолтцу пост помощника по нацбезопасности.

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    12 ноября 2024, 07:41 • Новости дня
    В ФСВТС сообщили о готовности России к совместному производству оружия с Китаем

    Tекст: Александра Юдина

    Россия заинтересована в совместной разработке и производстве военной продукции с Китаем, включая создание сервисных центров и научно-исследовательских работ, заявил в ходе авиасалона Airshow China в Чжухае замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Михаил Бабич.

    По его словам, Россия стремится к активной кооперации с китайскими партнерами, передает ТАСС.

    Бабич подчеркнул важность внедрения современных форм сотрудничества, которые могут повысить уровень взаимодействия между странами. В частности, речь идет о совместной разработке высокотехнологичной продукции военного назначения и создании совместных предприятий.

    Также предлагается строительство сервисных центров для обслуживания военной продукции и выполнение взаимовыгодных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

    Ранее ВКС России и ВВС Китая провели совместное воздушное патрулирование, а ВВС Народно-освободительной армии Китая перехватили канадский разведывательный самолет CP-140 Aurora, который без разрешения вошел в воздушное пространство Китая.

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    11 ноября 2024, 15:56 • Новости дня
    На Украине спрогнозировали сокращение помощи Киеву после победы Трампа

    Tекст: Ольга Иванова

    Украине следует готовиться к сокращению помощи от США после победы Дональда Трампа на выборах, поскольку значительная часть спецтехники и оружия будет поставляться за счет Киева, а не безвозмездно, как ранее, заявил президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах.

    Как передает ТАСС, Кинах заявил, что после победы Дональда Трампа на президентских выборах Украина должна быть готова к сокращению помощи со стороны США. Он отметил, что, согласно реальной политике Трампа, объем финансовой помощи будет сокращен.

    Кинах подчеркнул, что часть необходимой Киеву спецтехники и оружия будет предоставляться не безвозмездно, а за счет собственных средств Украины, как неоднократно заявлял Трамп. Такое мнение он выразил в эфире YouTube-канала «Новости Live».

    Сын избранного президента Дональд Трамп – младший ранее опубликовал видео в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской), в котором говорится о скором прекращении финансовой помощи киевским властям. На опубликованном в сторис ролике показываются кадры встречи Дональда Трампа с Владимиром Зеленским с подписью «осталось 38 дней до того, как ты лишишься финансовой поддержки».

    Кинах также отметил, что сын Трампа, опубликовавший видео, «перешел моральные границы». Однако он признал, что такая публикация не отражает личную позицию сына избранного президента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил мнение, что Дональд Трамп может сократить американскую помощь Украине в рамках урегулирования конфликта, а также сообщалось, что от Трампа ждут подробной информации о его отношении к финансовым связям США с Украиной.

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    12 ноября 2024, 09:27 • Новости дня
    Шойгу заявил о необходимости противодействия политике США вместе с КНР

    Шойгу сообщил о необходимости сопротивления России и Китая противодействию со стороны США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на встрече с министром иностранных дел Китая Ван И заявил о необходимости противодействия политике двойного сдерживания, которую проводят США и их союзники против России и Китая.

    По его словам, Россия и Китай должны совместно противодействовать политике «двойного сдерживания», проводимой Соединенными Штатами и их союзниками, передает ТАСС. Шойгу подчеркнул: «Готов вместе с вами и далее прилагать усилия для реализации договоренностей, достигнутых президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином».

    Шойгу также отметил важность наращивания внешнеполитической координации между Россией и Китаем, включая построение евразийской архитектуры равной и неделимой безопасности. Он добавил, что в условиях глобальной нестабильности значение регулярных контактов между двумя странами значительно возрастает. Секретарь Совбеза выразил признательность китайским партнерам за поддержку российского председательства в БРИКС и визит Си Цзиньпина в Россию.

    Отношения между Россией и Китаем, по словам Шойгу, «представляют собой образец сотрудничества двух держав в современном мире». Эти связи выстраиваются на принципах взаимного уважения и равноправия, доверия, а также поддержки в ключевых для обеих сторон вопросах. Шойгу подчеркнул, что российско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне за всю их историю и продолжают развиваться в конструктивном и доверительном ключе.

    Министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с российским коллегой Сергеем Шойгу заявил, что отношения Китая и России выдержали международные перемены благодаря лидерам двух стран, оставаясь стабильными.

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    12 ноября 2024, 08:40 • Новости дня
    Ван И подтвердил стабильную динамику отношений Китая и России

    Tекст: Александра Юдина

    Министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с российским коллегой Сергеем Шойгу заявил, что отношения Китая и России выдержали международные перемены благодаря лидерам двух стран, оставаясь стабильными.

    По его словам, российско-китайские отношения продемонстрировали устойчивость к международным переменам, сохранив стабильную динамику, передает ТАСС.

    Ван И подчеркнул, что под руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия сохраняются в новом эпохальном контексте.

    Он отметил, что обе стороны остаются верны принципам добрососедства, дружбы и взаимовыгодного сотрудничества.

    Кроме того, министр подчеркнул, что эти отношения являются залогом стабильности и безопасности в регионе, а также способствуют глобальной стабильности.

    Ранее в Минобороны КНР заявили, что Китай и Россия нашли правильный путь сосуществования для соседних крупных держав, который основывается на принципах неприсоединения к альянсам, отказа от конфронтации и ненацеливания на третьи стороны.

    До этого глава МИД заявил, что международная ситуация не влияет на стабильное развитие отношений между Россией и Китаем, которые приносят пользу обеим странам.

    Китайский лидер на встрече с Путиным подчеркнул, что Россия и Китай должны защищать международную систему с ядром в ООН.

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