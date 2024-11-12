Трамп пришел на четыре года. За ним – молодой сверхамбициозный, умный и горячий Вэнс, который при хорошем раскладе будет занимать место президента еще восемь лет. Двенадцать лет на то, чтобы выстроить новый миропорядок, который был бы устойчив и по-хорошему компромиссен, то есть устраивал бы все заинтересованные стороны.2 комментария
В Китае впервые представили российский авиадвигатель пятого поколения 177С
ОДК впервые показала двигатель 177С пятого поколения на Airshow China 2024
Объединенная двигателестроительная корпорация впервые представила на выставке Airshow China 2024 новейший авиационный двигатель пятого поколения 177С с улучшенными характеристиками и повышенной эффективностью.
ОДК впервые продемонстрировала на выставке Airshow China 2024 новейший авиационный двигатель пятого поколения 177С, сообщает ТАСС. Мировая премьера данного двигателя состоялась в Китае, и он был представлен как революционный продукт в сфере авиационного двигателестроения для самолетов оперативно-тактической авиации. Этот двигатель обладает улучшенными характеристиками, такими как высокая эффективность и увеличенная дальность полета.
В ОДК подчеркнули, что двигатель 177С благодаря своей конструкции позволяет значительно снизить эксплуатационные расходы за счет сокращенного расхода топлива на всех режимах работы. Кроме того, силовая установка обеспечивает увеличенное энергопотребление, необходимое для питания современных электронных систем самолетов. Это, в свою очередь, повышает дальность их полета.
На выставке также были представлены макеты новых двигателей АЛ-31ФН серии пять и СМ-100, созданных с применением технологий и материалов, характерных для пятого поколения. Гендиректор ОДК Александр Грачев отметил, что двигатели обладают прорывными конструкторскими решениями, которые позволяют адаптировать их под требования заказчиков и расширять набор опций. Одним из преимуществ является возможность модернизации старых двигателей до современных версий во время капитального ремонта, что позволяет увеличить их ресурс или тягу.