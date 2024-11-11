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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Почему Россия сильнее Запада

    При всем разнообразии вариантов принципиальных альтернатив у Запада всего две: либо признать свое поражение, либо ввязаться в прямой открытый военный конфликт с Москвой – в надежде, что совместными усилиями все-таки удастся свалить русского медведя. Но даже это иллюзия.

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    Анна Долгарева Анна Долгарева Противостоять Западу – значит создавать новую культуру

    Задача – создать культурный слой, в котором мы сможем вырастить произведения, рассказывающие про СВО. Культурный слой для противостояния с Западом. И в этом плане нужны абсолютно разные нарративы: и нежные певцы красоты цветка, и христианская поэзия, и детская литература, и артхаусное кино. Но все это должно расти на патриотической почве.

    7 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян «План Трампа» пробивает окно Овертона по Украине

    Никто сейчас не знает четких планов Дональда Трампа по Украине – возможно даже сам Трамп. Просто потому, что конкретные очертания плана будут исходить из, выражаясь словами Владимира Путина, «динамики происходящих событий». Вот западные СМИ и гадают.

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    11 ноября 2024, 12:40 • Новости дня

    Песков: ФСБ доложила Путину о предотвращении угона вертолета РЭБ

    ФСБ доложила Путину о срыве украинской операции по угону вертолета радиоэлектронной борьбы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президенту России Владимиру Путину сообщили, что ФСБ предотвратила попытку Киева угнать российский вертолет радиоэлектронной борьбы, и теперь решение о награждении контрразведчиков зависит от главы государства, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков уточнил, что информация о сорванной операции была представлена Верховному главнокомандующему до ее публикации, передает ТАСС. Он отметил, что это является стандартной практикой для подобных операций.

    Дмитрий Песков также прокомментировал возможность награждения сотрудников ФСБ, участвовавших в операции. Он сообщил, что дальнейшие решения по этому вопросу будут приниматься самим президентом. Песков подчеркнул, что специалисты, выполняющие такие задачи, часто остаются вне публичного поля, информация об их награждении может не быть открытой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ России раскрыла и предотвратила операцию украинских спецслужб по угону российского вертолета Ми-8МТПР-1, что позволило нанести удары по позициям ПВО и подразделений ВСУ. Федеральная служба безопасности обнародовала видеозапись, где российский летчик вертолета рассказывает о попытке украинских спецслужб завербовать его.

    9 ноября 2024, 09:18 • Новости дня
    Судзуки призвал Японию пересмотреть отношения с Россией после выступления Путина

    Политик Судзуки призвал Японию пересмотреть отношения с Россией после выступления Путина

    Судзуки призвал Японию пересмотреть отношения с Россией после выступления Путина
    @ Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Японский политик Мунэо Судзуки заявил о необходимости пересмотра политики Токио в отношении Москвы после выступления президента России Владимира Путина на клубе «Валдай».

    Судзуки в разговоре с РИА «Новости» заявил, что намерен донести до премьер-министра Японии Сигэру Исибы и главы МИД Такэси Иваи важный сигнал от президента Путина.

    Он пояснил, что речь идет о готовности России к возвращению японских компаний, что является ключевым месседжем для Японии.

    Путин в своем выступлении на заседании клуба «Валдай» подчеркнул значимость двусторонних отношений с Японией и призвал к сотрудничеству, особенно в области энергетики. По мнению Судзуки, Япония должна ответить на этот призыв, прекратив следовать указаниям Америки и наладив новый дипломатический диалог с Россией.

    Политик обратил внимание на то, что японские СМИ сфокусировались на других темах выступления Путина, упустив важный для Японии месседж. Он указал, что СМИ не осознают важности японо-российских отношений и не акцентируют внимание на готовности России к сотрудничеству с японскими компаниями.

    Мунэо Судзуки, известный в японской политике своей заинтересованностью в подписании мирного договора с Россией, подчеркнул, что нынешняя позиция Японии по отношению к России требует пересмотра, так как санкции были введены японскими властями.

    Ранее глава японского МИД Такэси Ивая заявил, что Япония решила выделить Украине около 3 млрд долларов за счет доходов от замороженных российских активов.

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    10 ноября 2024, 23:18 • Новости дня
    Washington Post заявила о телефонном разговоре Путина и Трампа об Украине
    Washington Post заявила о телефонном разговоре Путина и Трампа об Украине
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Американская газета Washington Post со ссылкой на источники заявила, что президент России Владимир Путин и избранный глава американского государства Дональд Трамп якобы уже провели первый после победы республиканца на выборах в США телефонный разговор, обсудив ситуацию на Украине.

    По версии Washington Post, Трамп призвал Путина «не обострять» ситуацию на Украине, а также подчеркнул присутствие значительного военного контингента США в Европе, передает РБК.

    Источники сказали, что Путин и Трамп якобы обсуждали путь к миру на континенте. При этом Трамп, по версии газеты, выразил готовность к дальнейшему диалогу с целью «скорейшего» урегулирования конфликта на Украине.

    Как пишет Washington Post, в Киеве знали о переговорах и не возражали. Источники издания пояснили, что на Украине «давно поняли» – Трамп намерен взаимодействовать с Путиным для дипломатического решения конфликта.

    WP указывает, что прежде в частном порядке Трамп давал понять, что поддержал бы соглашение, при котором Россия сохранит за собой часть освобожденной территории, и во время телефонного разговора с Путиным он вкратце затронул вопрос о территориях, передает ТАСС.

    Официального подтверждения этой информации не поступало ни из Вашингтона, ни из Москвы.

    Напомним, эксперты уже отмечали, что телефонный разговор Путина и Трампа действительно может состояться в ближайшее время. Сам российский лидер говорил, что не считает зазорным самому позвонить Трампу, однако, по его мнению, инициатива в налаживании отношений между Россией и США должна исходить от Штатов.

    Как сообщалось, помощник Трампа Брайан Ланза заявил, что Украина потеряла Крым и должна принять реальность. Однако штаб Трампа дистанцировался от заявлений Ланзы. По информации Washington Post, в частной беседе Трамп рассказывал, что может завершить конфликт на Украине, если надавит на Киев и заставит украинские власти уступить Крым и Донбасс.

    На ваш взгляд
    Что произойдет раньше – состоится разговор Путина и Трампа или начнутся мирные переговоры России и Украины?


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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    10 ноября 2024, 00:35 • Новости дня
    Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником

    Tекст: Антон Антонов

    В 2024 году более 650 сотрудников органов внутренних дел удостоены государственных наград; среди них те, кто погиб при выполнении служебных обязанностей, сообщил президент России Владимир Путин в поздравлении действующих сотрудников и ветеранов МВД с профессиональным праздником.

    «Поздравляю вас с Днем сотрудника органов внутренних дел. Сегодня мы чествуем настоящих профессионалов, для которых служение народу, обеспечение порядка в обществе, защита прав и безопасности наших граждан стало делом жизни», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

    Путин подчеркнул, что сотрудники МВД всегда демонстрировали «мужество, принципиальность, твердую веру в силу Закона и справедливость», а новым поколениям передавали «традиции чести, патриотизма, верности долгу».

    Президент отметил «смелость и самоотверженность солдат правопорядка», которые «стали настоящими легендами своих подразделений, в том числе в годы Великой Отечественной войны». При этом, как указал глава российского государства, новые поколения сотрудников органов внутренних дел также демонстрируют «новые славные традиции».

    Так, в 2024 году 659 из них получили государственные награды. Некоторые из них героически погибли, но «невзирая на смертельную опасность не дрогнули и не отступили», сказал Путин. Он заверил, что их подвиги «всегда будут помнить и чтить».

    «Гордимся каждым, кто честно и безупречно выполняет свой долг, верно служит Родине и нашему народу», – сказал он.

    Напомним, весной Путин на расширенной коллегии МВД России заявил, что работа МВД должна оставаться эффективной, несмотря на хорошие показатели в экономике и социальной сфере, России важно напряженно работать, никакой самоуспокоенности здесь быть не может.

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    9 ноября 2024, 04:15 • Новости дня
    Выдавшего ордер на «арест» Путина прокурора МУС заподозрили в харассменте

    МУС начал расследование в отношении генпрокурора Карима Хана, обвиняемого в сексуальных домогательствах

    Выдавшего ордер на «арест» Путина прокурора МУС заподозрили в харассменте
    @ Chepa Beltran/ Keystone/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Международный уголовный суд инициировал расследование в отношении Карима Хана из-за подозрений в сексуальных домогательствах, предложив ему временно отказаться от своих обязанностей, передает Reuters.

    Сообщается, что обвинения в отношении Хана основываются на информации из внутреннего документа, который был распространен среди государств-членов суда, передает РБК.

    В документе Кариму Хану предложено временно отказаться от исполнения своих обязанностей на период расследования и передать полномочия одному из заместителей. Это решение связано с необходимостью провести объективное расследование обстоятельств дела.

    Ранее ассамблея государств-участников Римского статута сообщила, что располагает сведениями о предполагаемом ненадлежащем поведении прокурора. Однако детали о том, в чем конкретно заключается это поведение, не были раскрыты.

    В документе также говорится, что нынешний глава независимого органа суда является бывшим сотрудником аппарата Хана. Это вызывает сомнения в его независимости у предполагаемой жертвы.

    Карим Хан – британский юрист, его деятельность сосредоточена на международном уголовном праве и международном праве прав человека. С 16 июня 2021 года занимает пост прокурора Международного уголовного суда.

    Хан в мае 2024 года в ходе рассмотрения обвинений в военных преступлениях в ходе вторжения ХАМАС в Израиль и войны в Газе попросил выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, главы Минобороны Израиля Йоава Галанта и трех лидеров ХАМАС.

    Напомним, по словам главы МИД Сергея Лаврова, прокурор МУС принял решение об ордере на «арест» президента Владимира Путина в результате давления со стороны англосаксов. До этого в Кремле подчеркнули, что Россия не признает юрисдикцию МУС, поэтому любые решения подобного рода являются для Москвы с точки зрения права ничтожными.

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    11 ноября 2024, 00:44 • Новости дня
    Киев заявил, что не был заранее предупрежден о разговоре Путина и Трампа

    Пресс-секретарь МИД Украины Тихий опроверг заявление WP об отношении Киева к сообщению о разговоре Путина и Трампа

    Киев заявил, что не был заранее предупрежден о разговоре Путина и Трампа
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Заявление Washington Post о том, что Киев не возражал против якобы состоявшегося телефонного разговора президента России Владимира Путина и избранного главы американского государства Дональда Трампа, не соответствует действительности, так как Украину о звонке не предупреждали, сообщил пресс-секретарь украинского МИД Георгий Тихий.

    «Сообщения о том, что украинская сторона была заранее проинформирована о якобы состоявшемся звонке, не соответствуют действительности», – приводит слова Тихого РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Тихий заявил, что в связи с этим Киев не мог выразить поддержку или озвучить возражения по данному вопросу.

    Напомним, Washington Post со ссылкой на источники заявила, что Путин и Трамп якобы уже провели первый после победы республиканца на выборах в США телефонный разговор. По версии издания, стороны обсуждали ситуацию на Украине, причем в Киеве знали о переговорах и не возражали.

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    11 ноября 2024, 11:18 • Новости дня
    Рар объяснил желание Шольца позвонить Путину

    Политолог Рар: Шольц хочет поговорить с Путиным, чтобы сохранить пост канцлера

    Рар объяснил желание Шольца позвонить Путину
    @ Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Олаф Шольц жаждет сохранить пост канцлера. Но ему предстоит выбрать: объединиться ли с большой частью электората, которая выступает за разрешение украинского кризиса, или дальше следовать призывам элит во что бы то ни стало вооружать Украину, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее Шольц заявил о намерении провести телефонный разговор с Владимиром Путиным.

    «Новоизбранный президент США Дональд Трамп, судя по всему, уже старается для окончания боевых действий на Украине. В Германии начинают понимать, что и Евросоюзу надо встать на путь дипломатии, иначе можно лишиться дружбы и поддержки Америки в других аспектах», – считает германский политолог Александр Рар. На этом фоне он приветствовал желание Олафа Шольца поговорить с Владимиром Путиным.

    При этом собеседник указал на положение, в котором оказался канцлер ФРГ. «Шольц находится под давлением мейнстрима в немецких и брюссельских элитах. Для них заморозка конфликта абсолютно неприемлема, потому что, по их мнению, это приведет к потере территорий Украины. Пока что в Берлине думают вооружать Киев для победы над Россией и без содействия США. К моему глубокому сожалению, ситуация не изменится, пока в правительстве сидят «Зеленые», – пояснил эксперт.

    Вместе с тем Шольц жаждет сохранить пост канцлера, добавил политолог. «Он должен выбрать между двух опций: объединиться с большой частью электората, которая хочет приостановки противостояния, или дальше следовать призывам элит во что бы то ни стало вооружать Украину. В высших кругах Германии по-прежнему бытует мнение, что украинская сторона по моральным и «справедливым» соображением не может проиграть», – заключил Рар.

    Ранее Олаф Шольц заявил, что планирует телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. «Да, я собрался поговорить с российским президентом в надлежащее время», – сказал канцлер Германии в интервью телеканалу ARD. При этом он уточнил, что не намерен это делать без согласования с партнерами.

    «Я не буду этого делать в одностороннем порядке. Это предусматривает многие контакты, переговоры с очень многими, которые я активно веду уже давно», – сказал Шольц. Он отметил, что разговор с Путиным может состояться «в скором времени», не уточняя конкретную дату. Канцлер заявил, что также считает необходимым обсуждать украинский конфликт с властями в Киеве.

    Примечательно, что заявление Шольца о намерении созвониться с Владимиром Путиным прозвучало на фоне сообщений о якобы состоявшемся разговоре президента России с Дональдом Трампом. По информации The Washington Post, диалог произошел в четверг, 7 ноября.

    Источники издания утверждают, что Трамп призвал российского лидера «не обострять ситуацию на Украине», а также напомнил о значительном военном присутствии США в Европе. По словам собеседников WP, Путин и Трамп обсудили достижение мира на континенте, а будущий американский лидер выразил заинтересованность в дальнейших переговорах для обсуждения скорейшего разрешения украинского кризиса.

    При этом в статье говорится, что правительство Украины якобы было проинформировано о звонке и не возражало против этого. Однако в Киеве эту информацию отвергли. «Сообщения о том, что украинская сторона была заранее проинформирована о вероятном звонке, являются ложными. Соответственно, Украина не могла поддержать проведение звонка или выступить против него», – заявил пресс-секретарь украинского МИД Георгий Тихий агентству Reuters.

    Ранее эксперты отмечали, что в случае проведения переговоров между Путиным и Трампом разрешение украинского кризиса будет важным, но не ключевым вопросом повестки двух лидеров. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие еще вопросы могут обсудить Москва и Вашингтон.

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    11 ноября 2024, 12:44 • Новости дня
    Дипломат объяснил цель «утки» о разговоре Путина и Трампа

    Дипломат Долгов: The Washington Post запустила «утку» о разговоре Путина и Трампа для оценки реакции

    Дипломат объяснил цель «утки» о разговоре Путина и Трампа
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    После победы Дональда Трампа на выборах в западной прессе появилась серия публикаций о разрабатываемом его командой плане по Украине. Сообщения о якобы разговоре новоизбранного президента США с Владимиром Путиным – вброс в рамках этой кампании по прощупыванию международной реакции, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Ранее в Кремле назвали «чистой выдумкой» разговор Трампа с Путиным.

    «Публикация The Washington Post – «утка», которую газета запустила, чтобы откровенно выпендриться. Причем сообщения издания отвергали другие западные СМИ», – отметил Константин Долгов, бывший заместитель постпреда России в ООН. По его мнению, цель WP состояла в том, чтобы прощупать международную реакцию. Собеседник напомнил о серии публикаций в прессе о разработке командой Дональда Трампа плана по Украине. «Я думаю, что сейчас подобных информационных вбросов будет много», – прогнозирует эксперт.

    «В целом же телефонные разговоры между политиками – это нормальный процесс. Поэтому беседа Владимира Путина с Дональдом Трампом может состояться в любой момент, если будут достигнуты соответствующие договоренности», – добавил Долгов. Однако, по его мнению, в данном случае стоит учитывать два фактора.

    Первый – содержательная база для диалога. Собеседник напомнил, что президент России подтверждал готовность разговаривать с западными лидерами. «Другое дело, что эти контакты должны быть значимыми и приводить к каким-то результатам, обеспечивающим интересы России и нашу безопасность», – акцентировал Долгов. К тому же в повестку разговора Путина с Трампом – помимо украинского кризиса – входит и ряд других вопросов.

    При этом слухи о разговоре Путина и Трампа могут повлиять на некоторых европейских лидеров. Так, Олаф Шольц уже сообщил о желании позвонить российскому лидеру. «Вся правящая элита Европы полностью зависит от США. Они держат нос по ветру. Если каким-то образом повернется линия Вашингтона, то, конечно, европейцы будут пытаться подстроиться. Другое дело, что у них проблемы не с Россией, а со своими собственными избирателями», – отметил собеседник.

    Второй фактор – это статус Трампа. Дипломат указал, что до инаугурации новоизбранный президент США официально не может сделать ни одного шага. Вместе с тем шаги республиканца не могут ничего не значить – он все-таки победил на выборах. «Однако до 20 января работу продолжит «хромая» администрация Джо Байдена. От нее зависит все меньше и меньше, но в оставшиеся несколько месяцев они еще могут подбросить «дров в огонь», – рассуждает спикер.

    Поэтому, по мнению дипломата, Москве стоит, во-первых, быть готовой к разного рода провокациям, а во-вторых, не возлагать надежды на немедленные практические действия со стороны Трампа. «Мне кажется, история нас научила не полагаться на помощь со стороны Запада. Поэтому мы продолжим решать наши задачи. Россия работает на победу. И она не будет зависеть от позиции Вашингтона», – заключил Долгов.

    Ранее стало известно о якобы состоявшемся разговоре президента России с Дональдом Трампом. По информации The Washington Post, диалог произошел в четверг, 7 ноября. Источники издания уверяют, что Трамп призвал российского лидера «не обострять ситуацию на Украине», а также напомнил о значительном военном присутствии США в Европе.

    По словам собеседников WP, Путин и Трамп обсудили достижение мира на континенте, а будущий американский лидер выразил заинтересованность в дальнейших переговорах для обсуждения скорейшего разрешения украинского кризиса.

    При этом в статье говорится, что правительство Украины якобы было проинформировано о звонке и не возражало против этого. Однако в Киеве эту информацию отвергли. «Сообщения о том, что украинская сторона была заранее проинформирована о вероятном звонке, являются ложными. Соответственно, Украина не могла поддержать проведение звонка или выступить против него», – заявил пресс-секретарь украинского МИД Георгий Тихий агентству Reuters.

    Более того, в Кремле назвали «чистой выдумкой» сообщения о разговоре Трампа с Путиным. «Это наиболее наглядный пример качества той информации, которая сейчас публикуется, иногда даже в достаточно уважаемых изданиях. Это полностью не соответствует действительности», – сказал Дмитрий Песков, комментируя публикацию WP.

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    Что произойдет раньше – состоится разговор Путина и Трампа или начнутся мирные переговоры России и Украины?


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    11 ноября 2024, 01:36 • Новости дня
    Шольц заявил о намерении провести телефонный разговор с Путиным

    Канцлер Германии Шольц заявил о планах «в скором времени» созвониться с Путиным

    Шольц заявил о намерении провести телефонный разговор с Путиным
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что планирует телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, разговор может произойти «в скором времени».

    «Да, я собрался поговорить с российским президентом в надлежащее время», – приводит слова Шольца ТАСС со ссылкой на ARD.

    Шольц подчеркнул, что готов говорить с российским лидером, но не будет этого делать без предварительного согласования с международными партнерами.

    Канцлер отметил, что разговор с Путиным может состояться «в скором времени», не уточняя конкретную дату.

    Он заявил, что также считает необходимым обсуждать украинский конфликт с властями в Киеве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Washington Post заявила, что Владимир Путин и Дональд Трамп якобы провели телефонный разговор, обсудив ситуацию на Украине.

    В октябре источник в кабинете министров Германии заявил, что Шольц не исключает возможности переговоров с Путиным в будущем. Однако глава немецкого МИД Анналена Бербок заявила, что Путин не настроен на телефонный разговор с Шольцем.

    В свою очередь пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявлял тогда, что Путин был и остается открыт к диалогу по урегулированию на Украине. При этом представитель Кремля указывал, что ни Германия, ни США не инициировали контактов с Путиным. Песков отмечал, что слова Шольца о готовности к диалогу не подкреплены какой-либо реальной готовностью.

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    8 ноября 2024, 17:29 • Новости дня
    Эксперт: Запад ошибся со временем пробуждения «русского медведя»

    Политолог Клинцевич прокомментировал слова Путина о невозможности вернуть ситуацию в мире в состояние 2022 года

    Эксперт: Запад ошибся со временем пробуждения «русского медведя»
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    После 2022 года мир изменился и уже не будет прежним. Россия вместе с другими партнерами меняет мироустройство на более справедливое. И именно поэтому президент России сказал о том, что не хотел бы возвращения страны на тот путь, по которому она шла в отношениях с Западом до 2022 года, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области безопасности Андрей Клинцевич.

    «В НАТО много лет говорят, что не хотят получить на своих границах воодушевленную, сильную Россию. Они признаются, что боятся разбудить «русского медведя». Но они говорят об этом в будущем времени, и в этом их ошибка: все это произошло в феврале 2022 года», – пояснил Андрей Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов.

    «Да, мы пытались договариваться, о чем еще раз напомнил Путин. В том числе это касается нерасширения НАТО к нашим границам. Мы предупреждали, что применим меры, в том числе военного характера. Но нас не слышали. И теперь пожинают плоды», – отметил он.

    Эксперт также напомнил о планах европейских политиков «вести дипломатию с Россией на поле боя». «Но мы этот вызов приняли и занимаемся дипломатией в зоне СВО. Теперь некоторые из них предлагают откатиться в 2022 год. Но это невозможно, мир уже не станет прежним. Мы меняем мироустройство на более справедливое вместе с партнерами по ШОС и БРИКС», – заключил собеседник.

    Ранее президент России Владимир Путин принял участие в пленарной сессии XXI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Отвечая на один из вопросов, он заметил, что «Россия идет своим путем».

    «Надеюсь, она с пути следования своим национальным интересам не свернет. Ее, конечно же, нужно интегрировать. Мы от этого никогда не отказывались. Но мне бы не хотелось, чтобы Россия вернулась на путь, по которому шла до 2022 года, как я уже говорил в своем выступлении, а это был путь, который был сопряжен со скрытой, завуалированной интервенцией в отношении нашей страны, направленной на ее подчинение интересам каких-то других стран, которые считали, что они имеют на это право», – сказал Путин.

    «Россия не может существовать в таком подчиненном или полуподчиненном состоянии. И мне кажется, что наш народ, самый простой народ, простые граждане, это осознали, когда поняли, что пытаются с нами сделать наши геополитические противники», – отметил он.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Путин в своем традиционном выступлении на Валдайском форуме назвал основы для построения нового прочного мира.

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    10 ноября 2024, 00:48 • Новости дня
    Путин потребовал от МВД беспощадной борьбы с преступностью
    Путин потребовал от МВД беспощадной борьбы с преступностью
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Россияне ждут от МВД «беспощадной борьбы с преступностью», заявил президент России Владимир Путин. В поздравлении действующих сотрудников и ветеранов МВД с профессиональным праздником он отметил грамотные действия МВД в «неординарных условиях», в том числе в зоне специальной военной операции на Украине.

    «Сегодня граждане России ждут от вас большей отдачи и новых результатов по всем ключевым направлениям работы, прежде всего беспощадной борьбы с преступностью, жесткого противодействия терроризму, наркоторговле, нелегальной миграции, повышения уровня безопасности на дорогах», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

    Путин заявил, что в борьбе с экстремизмом нужны «активность и наступательность». Он подчеркнул, что экстремизм «в любом обличье» является угрозой для суверенитета и конституционного порядка России, а также для безопасности ее народа.

    Путин «особо отметил мужественную работу подразделений органов внутренних дел в регионах, находящихся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения». Он сказал, что ситуация «здесь непростая», мирным жителям требуются «помощь и защита». Президент выразил уверенность, что сотрудники МВД приложат все необходимые усилия и «максимально обеспечат безопасность» людей, а также будут «оперативно решать вопросы» граждан.

    Он выразил благодарность сотрудникам МВД за «грамотные, четкие действия, в том числе в нестандартных, неординарных условиях, за весомый вклад в решение задач» СВО.


    Напомним, Путин сообщил, что в 2024 году более 650 сотрудников органов внутренних дел удостоены государственных наград; среди них те, кто погиб при выполнении служебных обязанностей. Он заверил, что их подвиги «всегда будут помнить и чтить».

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    9 ноября 2024, 21:54 • Новости дня
    Россия ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с КНДР

    Путин подписал закон о ратификации договора о стратегическом партнерстве с КНДР

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин утвердил ратификацию договора о стратегическом партнерстве с КНДР, включающего обязательства по оказанию военной помощи в случае нападения.

    На сайте правовой информации указано, что глава государства подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой.

    Как указано в преамбуле, он отражает ключевые интересы народов России и КНДР, а также способствует укреплению мира, безопасности и стабильности как в регионе, так и в глобальном масштабе.

    Стороны договорились на постоянной основе развивать отношения стратегического партнерства, основанные на взаимном уважении государственного суверенитета, территориальной неприкосновенности и невмешательства во внутренние дела.

    Договор также предусматривает обязательства по оказанию военной и иной помощи при вооруженном нападении, в соответствии со ст. 51 Устава ООН.

    Важной частью соглашения является обязательство сторон не заключать соглашения с третьими государствами, которые могут угрожать суверенитету или безопасности другой стороны.

    Ранее заместитель главы МИД России Андрей Руденко заявил, что договор с КНДР не включает положений о создании военного союза.

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    9 ноября 2024, 22:29 • Новости дня
    Путин подписал законы против нелегальной миграции
    Путин подписал законы против нелегальной миграции
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин подписал ряд законов, направленных на борьбу с нелегальной миграцией.

    Путин подписал федеральный закон, в соответствии с которым совершение преступления лицом, незаконно находящимся на территории России, признается отягчающим обстоятельством. Этим законом статья 63 УК дополняется новым пунктом «т», передает РИА «Новости».

    Кроме того, Путин подписал закон об ужесточении наказаний за организацию незаконной миграции. Статья 322.1 «Организация незаконной миграции» дополняется новой частью 3. В ней указывается, что организация незаконной миграции, осуществленная организованной группой или в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений, также является особо тяжким преступлением. За него грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет, штраф на сумму 3 млн – 5 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет, а также запрет на срок до десяти лет занимать определенные должности.

    Кроме того, устанавливаются новые квалифицирующие признаки в части организации незаконной миграции – совершение преступления с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, с использованием поддельных документов, а также с изъятием, сокрытием либо уничтожением документов, удостоверяющих личность и с использованием интернета. Ужесточается уголовная ответственность за преступления, связанные с фиктивной регистрацией и постановкой на учет иностранных граждан и лиц без гражданства.

    Путин подписал федеральный закон о конфискации денег, ценностей и иного имущества за организацию незаконной миграции, если преступление совершено из корыстных побуждений. Закон дополняет перечень преступлений, указанных в статье 322.1 УК.

    Также Путин подписал закон о внесудебной блокировке сайтов с незаконными услугами по миграции. Основанием для блокировки Роскомнадзором сайта становится решение генпрокурора или его заместителя.

    Соответствующие документы опубликованы на сайте официального опубликования правовых актов.

    Напомним, Путин также подписал закон, запрещающий передачу прав и обязанностей по проведению экзаменов для мигрантов третьим лицам. На заседании «Валдая» Путин заявил, что миграционная политика должна быть ориентирована на интересы граждан России, а приезжающие должны знать и соблюдать российские законы.

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    10 ноября 2024, 04:56 • Новости дня
    Путин подписал закон о доплате за наставничество на рабочем месте

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который приравнивает функции наставника к дополнительной работе, за выполнение которой устанавливается доплата.

    Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов. В соответствии с ним в Трудовой кодекс включается понятие «наставничество в сфере труда» – помощь одним работником другому в овладении профессиональными навыками, которая осуществляется с письменного согласия по поручению работодателя.

    Размеры и условия доплат определяются на основании российских законов, коллективных договоров, соглашений, локальных нормативных актов, передает РИА «Новости».

    Напомним, согласно исследованию ВЦИОМ и Федеральной службы по труду и занятости, более 15 тыс. российских предприятий используют систему наставничества, 60% из них отмечают, что благодаря этому механизму их бизнес успешно развивается, 35% готовы инвестировать в эти программы.


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    11 ноября 2024, 10:55 • Новости дня
    Путин поручил сохранить ставку 2% по ипотеке на Дальнем Востоке и в Арктике

    Путин поручил сохранить ставку 2% по ипотеке на Дальнем Востоке и в Арктике до 2030 года

    Путин поручил сохранить ставку 2% по ипотеке на Дальнем Востоке и в Арктике
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российское руководство до 2030 года сохранит ставку в 2% годовых по дальневосточной и арктической ипотеке, соответствующее поручение дал президент Владимир Путин.

    «Обеспечить сохранение процентной ставки по программе «Дальневосточная и арктическая ипотека» в размере 2% годовых до 2030 года», – указывается в списке поручений на сайте Кремля.

    Также Путин поручил правительству при запуске программы «Земский работник культуры» с начала 2025 года распространить на таких специалистов положения и льготы «Дальневосточной и арктической ипотеки».

    Доклад по этой теме ожидается к 15 декабря.

    Напомним, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в ходе Восточного экономического форума попросил Владимира Путина рассмотреть возможность сохранить на уровне 2% ставку дальневосточной и арктической ипотеки.

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    8 ноября 2024, 14:26 • Новости дня
    Политолог: Речь Путина на Валдайском форуме оказалась в духе цивилизационного реализма

    Политолог Межуев: Глобальная миссия России состоит в защите прав и свобод человечества

    Политолог: Речь Путина на Валдайском форуме оказалась в духе цивилизационного реализма
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    России когда-то казалось, что Запад – это борец за права человека, демократию и рыночную экономику. Но на деле это совсем другой геополитический субъект с очень сильными стремлениями к гегемонии, которым, однако, будет положен конец, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Борис Межуев. В четверг в ходе выступления на Валдайском форуме Владимир Путин назвал основы для построения нового прочного мира.

    «Выступление Владимира Путина на «Валдае» носит глубокий мировоззренческий характер. Президент продемонстрировал уникальную широту политической и философской мысли. Один из ключевых вопросов, поднятый главой государства, касается сосуществования цивилизаций и обществ с разными идеологическими, политическими, экономическими, социальными установками», – сказал Борис Межуев, политолог, кандидат философских наук, доцент философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.

    Он отметил, что глубинно гегемонистские тенденции Запада являются главной причиной конфликтности в современном мире, и Владимир Путин продемонстрировал это на целом ряде примеров, включая историю России. «Нам когда-то казалось, что Запад – это борец за права человека, демократию и рыночную экономику. Но на деле это совсем другой геополитический субъект с очень сильными стремлениями к гегемонии, которая обретает зачастую вид неоколониализма», – уточнил собеседник.

    На этом фоне политолог обратил внимание на доктрину нового мироустройства, предложенную Путиным. Она нацелена на достижение всеобщего благополучия. Инициатива включает шесть принципов будущего человечества – открытость взаимодействия, сохранение многообразия мира, максимальная представительность, всеобщая безопасность и прочный мир, справедливость для всех и равенство всех государств и народов.

    «Все эти предложения фактически сводятся к одному – к отказу от гегемонии Запада», – подчеркнул эксперт. Межуев отдельно выделил принцип суверенного равенства всех государств и народов. «Он призван удержать страны от того, чтобы считать одни принципы единственно возможными: когда условно этот путь – свет и правда, а все остальное – это ложь и тьма. Каждая страна должна делать суверенный религиозный, культурный и социальный выбор», – пояснил спикер. 

    «Президент очень ясно дал понять, что глобальная повестка возможна, что она не идет вразрез с многообразием цивилизационных путей развития. Выступление Путина было в духе цивилизационного реализма и понимания необходимости мирного сосуществования в глобальном мире», – акцентировал собеседник.

    «Кроме того, президент сформулировал глобальную миссию, достойную России – мы защищаем права и свободы человечества, боремся за то, чтобы человек остался человеком, а человечество – человечеством», – добавил Межуев. Он напомнил, что на «Валдае» поднимался вопрос об искусственном интеллекте.

    «Конечно, существуют реальные опасения человечества перед тем, что называется трансгуманизмом, прорывом этих нечеловеческих сил, воплощенных в ИИ, к самостоятельности. На этом фоне Россия, будучи консервативной цивилизацией, думает о том, как сохранить человеческое и раскрыть его максимальный потенциал, но при этом не преодолеть человека», – детализировал эксперт.

    Межуев также напомнил о словах Путина в контексте расширения НАТО. «Ползучая интервенция – одна из причин конфликта с Западом, который возник. Такая формулировка – это новый психологический аспект происходящего», – считает политолог. В этом контексте он обратил внимание на озвученное предупреждение элитам западных стран – они самонадеянно подошли к опасной черте, угрожая России.

    «Путин противопоставляет устремления западных элит интересам мирового большинства и даже собственных народов. Вместо того, чтобы присоединиться к мировому большинству в решении глобальных проблем, страны Европы и Северной Америки тратят ресурсы на сдерживание роста развивающихся государств. «Золотой миллиард» использует все возможности для того, чтобы остаться наверху пищевой цепочки», – напомнил спикер.

    «Россия осознала себя в стане отверженных западной цивилизацией, и оказавшись среди якобы «изгоев», стало очевидно, что мы на самом деле не являемся таковыми. Запад изолировал сам себя, исходя из своей собственной политики. И на «Валдае» это было четко продемонстрировано», – заключил Межуев.

    В четверг президент России Владимир Путин выступил на пленарной сессии XXI ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай». Заявленная тема звучала так: «Прочный мир – на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке».

    В своей речи президент заявил о том, что прежнее устройство мира безвозвратно ушло, «а за формирование нового разворачивается серьезная, непримиримая борьба». «Это столкновение самих принципов, на которых будут строиться отношения стран и народов на следующем историческом этапе», – цитирует главу государства официальный сайт Кремля.

    В прошлом году, выступая на Валдайском форуме, Путин предложил странам следовать шести принципам международных отношений, в числе которых равноправие, сохранение многообразия и стремление к открытому миру. На этот раз президент развил эти принципы, позволив себе «несколько философских отступлений», газета ВЗГЛЯД писала о них.

    Путин также напомнил, что в рамках СВО и противостояния с Западом Россия не только за свою свободу борется, «не только за свои права, не только за свой суверенитет, а защищает всеобщие права и свободы, возможности для существования и развития абсолютного большинства государств».

    «В этом в известной степени мы видим и миссию нашей страны. Всем должно быть понятно: давить на нас бесполезно, а вот договариваться с полным учетом взаимных законных интересов мы всегда готовы. К этому призывали и призываем всех участников международного общения», – резюмировал президент.

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