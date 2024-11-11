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Правительство Исибы ушло в отставку в Японии
Правительство Японии под руководством Исибы ушло в отставку перед выборами премьера
Кабмин Японии во главе с Сигэру Исибой ушло в отставку перед голосованием на специальной сессии парламента за кандидатуру премьер-министра.
Это произошло после досрочных выборов, прошедших 27 октября, по итогам которых правящая коалиция Либерально-демократической партии и партии «Комэйто» потеряла большинство в нижней палате парламента, передает ТАСС.
Тем не менее, благодаря отсутствию единства в рядах оппозиции, ожидается, что Исиба все же будет избран на пост премьер-министра и сформирует правительство меньшинства. В случае избрания Исиба планирует в течение дня сформировать второе свое правительство, почти не изменив состав, за исключением нескольких министерских постов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Исиба 1 октября стал премьер-министром и сформировал новый кабинет в тот же день. Позднее кабинет министров Японии подписал решение о роспуске парламента страны. В конце октября в Японии прошли парламентские выборы.