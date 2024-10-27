Парламентские выборы начались в Японии

Досрочные выборы в нижнюю палату парламента начались в Японии

Tекст: Антон Антонов

Избирательные участки открылись в 7.00 по местному времени (01.00 мск). Голосование продлится до 20.00 (14.00 мск), передает ТАСС.

Его результаты могут серьезно изменить политический ландшафт страны. В выборах участвуют 1344 кандидата, которые будут бороться за 289 мест в одномандатных округах и 176 мест, распределяемых пропорционально по партийным спискам.

Согласно данным министерства по административным делам и коммуникациям Японии, более 16 млн человек уже воспользовались правом досрочного голосования, что составляет 15,8% от общего числа избирателей.

Опросы показывают, что правящая Либерально-демократическая партия рискует потерять большинство, даже в коалиции с партией «Комэйто». К выборам правящая партия подошла с низкими рейтингами, подорванными финансовым скандалом, связанным со сбором политических пожертвований. Внутрипартийные разногласия также ослабили ее позиции. Если правящая партия потерпит неудачу, оппозиция сможет сформировать коалиционное правительство, как это уже случалось в 1993 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале октября правительство Японии распустило парламент.

В ходе предвыборных дебатов партий новый премьер-министр Японии Сигэру Исиба вопреки сложившейся в стране традиции не упоминать о роли США в ядерной бомбардировке Хиросимы и Нагасаки, открыто заявил о причастности Вашингтона к трагическим событиям.