Никто сейчас не знает четких планов Дональда Трампа по Украине – возможно даже сам Трамп. Просто потому, что конкретные очертания плана будут исходить из, выражаясь словами Владимира Путина, «динамики происходящих событий». Вот западные СМИ и гадают.0 комментариев
После атаки дронов на жилой дом в Шебекино погиб мужчина
Мужчина, находившийся под завалами многоквартирного дома в городе Шебекино, скончался после атак украинских дронов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Гладков заявил в своем Telegram-канале, что оперативные службы и бойцы самообороны делали все возможное, чтобы спасти пострадавшего, но их усилия не увенчались успехом.
Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего. Он также сообщил, что все жители пострадавшего дома были отселены. Четверо из них временно размещены в пунктах временного размещения, остальные уехали к родственникам. Одной женщине, нуждающейся в особом уходе, была оказана медицинская помощь в больнице.
Ранее Гладков сообщил, что в Шебекино Белгородской области дрон ВСУ дважды атаковал дом, что привело к обрушению потолочной плиты и риску разрушения верхних этажей, под завалами оказался мужчина.