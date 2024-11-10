ВСУ дважды атаковали жилой дом в Шебекино

Tекст: Дарья Григоренко

Гладков в своем Telegram-канале указал, что в городе Шебекино дрон ВСУ дважды атаковал многоквартирный дом. По его словам, в результате повторной атаки произошло обрушение потолочной плиты, под завалами оказался мужчина. Его пытались освободить самостоятельно, но это оказалось слишком сложно. На место прибыли сотрудники МЧС, так как существует риск обрушения верхних этажей, отметил он.

Губернатор подчеркнул, что в одной из квартир произошло возгорание вещей и мебели, которое было ликвидировано пожарными расчетами. В связи с ситуацией развернут оперативный штаб. Все жильцы дома обязаны временно покинуть свои квартиры для проведения спасательных работ и обследования конструктива здания. Для них подготовлены пункты временного размещения, добавил он.

Гладков подчеркнул, что после завершения разборки завалов будет начата работа по закрытию контура здания, чтобы обезопасить остальных жителей.

Ранее в Минобороны сообщили, что средства ПВО России за ночь уничтожили 23 украинских дрона над различными регионами страны, включая Брянскую, Ростовскую и Белгородскую области.