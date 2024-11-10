В начале нулевых появилась и стала популярной песня «Такого, как Путин». Она, конечно, была шуточной, а оказалась пророческой. Если сегодня какой-то стиль лидерства и вызывает в мире уважение и желание подражать, то это именно стиль Владимира Путина.18 комментариев
В Орловской области сбили восемь беспилотников
В Орловской области были сбиты восемь беспилотников, по предварительным данным, повреждений и пострадавших не зафиксировано, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
Клычков в своем Telegram-канале написал, что сегодня утром средства противовоздушной обороны сбили восемь беспилотных летательных аппаратов в небе над Орловской областью. «По предварительной информации, повреждений и пострадавших нет, оперативные службы проводят проверки на местах происшествий», – подчеркнул он.
В воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о 32 сбитых беспилотниках, летевших на Москву.
Накануне в Минобороны сообщили, что средства ПВО России за ночь уничтожили 50 украинских беспилотников самолетного типа над различными регионами страны, включая Брянскую, Курскую и Орловскую области.