В Орловской области сбили восемь беспилотников

Tекст: Дарья Григоренко

Клычков в своем Telegram-канале написал, что сегодня утром средства противовоздушной обороны сбили восемь беспилотных летательных аппаратов в небе над Орловской областью. «По предварительной информации, повреждений и пострадавших нет, оперативные службы проводят проверки на местах происшествий», – подчеркнул он.

В воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о 32 сбитых беспилотниках, летевших на Москву.

Накануне в Минобороны сообщили, что средства ПВО России за ночь уничтожили 50 украинских беспилотников самолетного типа над различными регионами страны, включая Брянскую, Курскую и Орловскую области.