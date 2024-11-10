  • Новость часаПВО сбила 32 летевших на Москву беспилотника
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    «Породить монстра-бактерию может каждый из нас»
    Захарова оценила стычку между Штайнмайером и писателем из-за «Северных потоков»
    МИД Франции признал угрозу превращения Европы в вассала США
    Пользователей соцсетей смутил внешний вид Борреля в Киеве
    Politico: Трамп может обойти запрет Байдена на выход из НАТО
    Венгрия предсказала переход ЕС к новой стратегии по Украине
    Штаб Трампа уточнил позицию по Крыму
    Сырский пожаловался НАТО на сложную ситуацию в Донбассе
    Захарова: Уходящая администрация Байдена может «нагадить» России
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Россия открыла рецепт политического лидерства

    В начале нулевых появилась и стала популярной песня «Такого, как Путин». Она, конечно, была шуточной, а оказалась пророческой. Если сегодня какой-то стиль лидерства и вызывает в мире уважение и желание подражать, то это именно стиль Владимира Путина.

    18 комментариев
    Андрей Перла Андрей Перла Виктор Пелевин уехал из русской литературы во внутреннюю эмиграцию

    Виктор Пелевин очень старается сделать каждый свой роман предельно актуальным. Тем интереснее, что в последних его книжках можно найти намеки на множество сиюминутных вещей, кроме самой важной. Кроме СВО. Это умолчание говорит о писателе больше, чем все, что он сам имеет сказать.

    36 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Газ – это новая нефть

    Страны с большими запасами природного газа неизбежно будут находиться в ближайшие десятилетия под сильнейшим давлением со стороны Запада. Ситуация к этому просто вынуждает. Потому что любые резкие перемены в энергобалансе всегда приводят и к изменению баланса сил в геополитике.

    3 комментария
    10 ноября 2024, 10:49 • Новости дня

    В Орловской области сбили восемь беспилотников

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Орловской области были сбиты восемь беспилотников, по предварительным данным, повреждений и пострадавших не зафиксировано, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

    Клычков в своем Telegram-канале написал, что сегодня утром средства противовоздушной обороны сбили восемь беспилотных летательных аппаратов в небе над Орловской областью. «По предварительной информации, повреждений и пострадавших нет, оперативные службы проводят проверки на местах происшествий», – подчеркнул он.

    В воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о 32 сбитых беспилотниках, летевших на Москву.

    Накануне в Минобороны сообщили, что средства ПВО России за ночь уничтожили 50 украинских беспилотников самолетного типа над различными регионами страны, включая Брянскую, Курскую и Орловскую области.

    9 ноября 2024, 13:58 • Новости дня
    Пользователей соцсетей смутил внешний вид Борреля в Киеве

    Пользователи соцсетей раскритиковали внешний вид Жозепа Борреля в Киеве

    Пользователей соцсетей смутил внешний вид Борреля в Киеве
    @ @JosepBorrellF

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Внешний вид главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Киеве вызвал беспокойство у пользователей социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России), которые выразили свои критические комментарии под его фотографией.

     Под фотографией, размещенной им в Сети, пользователи оставляли критические комментарии. Один из комментаторов, Rossvetrov, задал вопрос: «Ты в порядке? Выглядишь очень плохо».

    Другой пользователь, Paolo, сравнил Борреля с туристом, подчеркнув, что его внешний вид не соответствует официальному статусу, передает РИА «Новости».

    https://t.me/vzglyad_ru/110539

    Критические отзывы продолжились высказываниями в адрес Борреля. Пользователь с ником Spidenm назвал его «несчастным», а Silbhe охарактеризовал внешний вид дипломата как «жалкий».

    Anders выразил мнение, что Боррель не подходит для представления Евросоюза.

    Ранее Боррель сообщил, что его визит в Киев станет его последним визитом столицу Украины в качестве главы дипломатии Европейского союза.

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    9 ноября 2024, 16:50 • Новости дня
    Стало известно о единственном кандидате на пост посла России в США

    Захарова сообщила об одном кандидате на должность посла России в США

    Стало известно о единственном кандидате на пост посла России в США
    @ Ting Shen/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На должность посла России в США рассматривается один кандидат, который проходит процесс оформления в соответствии с утвержденным порядком, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Она подчеркнула, что речь идет не о кандидатурах, а именно о кандидатуре, которая проходит все этапы оформления официально утвержденным порядком, передает РИА «Новости».

    Захарова добавила: «Мы не комментируем назначение послов, это прерогатива президента Российской Федерации».

    Напомним, президент Владимир Путин подписал указ об освобождении Анатолия Антонова от должности посла России в США и обязанностей постоянного наблюдателя при Организации американских государств.

    Глава МИД Сергей Лавров сообщил о процессе завершения процедур по назначению нового российского посла в США.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    9 ноября 2024, 14:16 • Новости дня
    Рябков предупредил о возможном разрыве дипотношений с США при конфискации активов

    Рябков заявил об угрозе дипразрыва с США при конфискации российских активов

    Рябков предупредил о возможном разрыве дипотношений с США при конфискации активов
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия может рассмотреть разрыв дипломатических отношений с США в случае конфискации российских замороженных активов или эскалации конфликта на Украине, заявил замглавы МИД Сергей Рябков, отметив, что это не будет автоматическим решением.

    Он подчеркнул, что Россия не инициирует эскалационные шаги, но может рассмотреть такой вариант, если Запад пойдет на крайнюю меру давления на Москву, передает «Интерфакс».

    «Я допускаю возможность этого действия, если в попытке «нажать» на нас Запад отбросит последние приличия и пойдет ва-банк. Но это не означает автоматизма в принятии этого решения», – сказал Рябков, уточнив, что, хотя такая опция разрыва может быть рассмотрена, ее итог не предопределен.

    Отвечая на вопрос о возможных дальнейших действиях, ведущих к разрыву, Рябков акцентировал внимание на «драматических и следующих эскалационных действиях» со стороны Запада, которые могут усугубить ситуацию на линии боевого соприкосновения на Украине. Он отметил, что внутри западной группы обсуждения продолжаются, при этом некоторые ее участники понимают риски подобного развития событий.

    Ранее министры обороны стран G7 договорились направить доходы от замороженных российских активов на поддержку киевского режима, включая военную помощь и восстановление.

    Евросоюз назвал условия предоставления Украине кредита на 35 млрд евро.

    Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готовит ответ на попытки Евросоюза использовать доходы от замороженных российских активов для финансирования Украины.

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    9 ноября 2024, 15:22 • Новости дня
    МВД: Иностранцы, не принесшие присягу до 22 ноября, лишатся гражданства России
    МВД: Иностранцы, не принесшие присягу до 22 ноября, лишатся гражданства России
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Лица, получившие российское гражданство, но не принесшие присягу до 22 ноября 2024 года, будут лишены статуса гражданина России с 23 ноября, сообщили в МВД.

    Получившие российское гражданство должны пройти процедуру присяги, если они этого еще не сделали, до 22 ноября 2024 года. В противном случае с 23 ноября их статус гражданина России будет аннулирован, сообщается на сайте МВД Медиа.

    Однако указанные положения не касаются тех, кто стал гражданином России до 1 сентября 2017 года. Эти лица освобождены от обязанности приносить присягу, поскольку на момент получения гражданства подобное требование отсутствовало.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, мигрантам напомнили о военных обязательствах перед Россией.

    Ранее в Томске 30-летний мигрант Махмуджона Мабубзоду лишился российского гражданства за уклонение от службы в армии. Он принес присягу гражданина в августе и был обязан пройти первичный воинский учет в течение двух недель. Однако он не забрал паспорт и проигнорировал посещение военкомата.

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    9 ноября 2024, 14:46 • Новости дня
    Посольство Германии попало в скандал в Грузии
    Посольство Германии попало в скандал в Грузии
    @ Norbert Michalke/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Посольство Германии в Грузии в связи с 35-летием падения Берлинской стены разместило в соцсетях пост, который вызвал неоднозначную реакцию в стране, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси

    В частности, посольство Германии заявило о «возможности мирной революции», сделав это на фоне напряженной ситуации в Грузии, оппозиция которой не признает итоги выборов в парламент 26 октября.

    «Свобода не приходит сама», – отметило посольство.

    Вице-спикер парламента Грузии от правящей «Грузинской мечты» Нино Цилосани назвала пост посольства Германии «недружественным» и «дискредитирующим само посольство».

    Она в интервью телекомпании «Рустави-2» напомнила отношение к евреям в фашистской Германии, отметив, что Грузия всегда была толерантным и демократичным государством.

    Один из лидеров радикальной оппозиции Николоз Гварамия назвал пост посольства «неслучайным».

    Посол Германии в Грузии Питер Фишер регулярно критикует власти Грузии.

    В социальных сетях пользователи предлагают вызвать посла Германии в МИД Грузии и выразить протест.

    Ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили обвинил часть европейских политиков в распространении дезинформации во вред Грузии. До этого премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц должен заниматься проблемами своей страны, а не грузинскими.

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    9 ноября 2024, 13:38 • Новости дня
    Польша обеспокоилась последствиями строительства «Восточного щита»

    Жители Польши опасаются изъятия земель из-за проекта «Восточный щит»

    Польша обеспокоилась последствиями строительства «Восточного щита»
    @ Arkadiusz Stankiewicz/Agencja Wyborcza.pl/REUTERS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Польские жители вблизи восточной границы обеспокоены возможным изъятием их земель государством для строительства оборонительного комплекса «Восточный щит», что предусмотрено новым законопроектом, заявил житель Подляского воеводства, юрист Камиль Сыллер

    Он пояснил, что в проекте закона о «Восточном щите» упоминается «особый каталог стратегических инвестиций», который предусматривает возможность изъятия недвижимости для оборонительных нужд, передает ТАСС.

    «То, что изъятия будут, – это очевидно. Эти законы предусматривают, что изменение предназначения границ частных земель, а также земель Управления государственных лесов на земли, предназначенные для оборонительных целей, будет возможно практически на любой пограничной линии», – отметил Сыллер.

    Он добавил, что особенно уязвимы населенные пункты, такие как Опака Большая, граничащие с восточной границей, и изъятие земель в этих районах практически неизбежно.

    Напомним, Польша приступила к реализации программы «Восточный щит» стоимостью 10 млрд злотых на границе с Россией и Белоруссией, которая продлится до 2028 года.

    Также сообщалось, что Евросоюз не сможет профинансировать этот проект в ближайшее время из-за отсутствия средств в бюджете.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как будут выглядеть сооружения, сколько денег на них планируется потратить и почему реальная цель их создания выходит за рамки реакции на страхи перед Россией.

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    9 ноября 2024, 20:29 • Новости дня
    Порошенко назвал главную ошибку ВСУ

    Порошенко назвал отсутствие фортификаций главной ошибкой ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    Экс-президент Украины Петр Порошенко указал на серьезный недостаток в обороне страны, отметив отсутствие фортификаций.

    По его словам, отсутствие фортификационных сооружений является главной ошибкой украинской стороны в продолжающемся конфликте с Россией, передает RT.

    Порошенко отметил, что за два с половиной года государство не смогло обеспечить даже закупку экскаваторов, необходимых для укрепления оборонительных позиций.

    По его словам, Украина сосредоточилась исключительно на наступательных действиях, пренебрегая оборонительными мерами.

    Он также подчеркнул, что в 2023 году, когда была предложена помощь в строительстве оборонительных линий, государственные структуры отказались от этой инициативы.

    Ранее Петр Порошенко перечислил пять «красных линий», которые, как он считает, нельзя переступать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и избранному президенту США Дональду Трампу.

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    9 ноября 2024, 21:21 • Новости дня
    Российский боец три недели оборонял опорный пункт, питаясь только луком

    Tекст: Александра Юдина

    Российский боец Закарья Алиев три недели в одиночку защищал опорный пункт, питаясь луком, добытым на бывших украинских позициях, прежде чем его эвакуировали при помощи дрона.

    В Telegram-канале ресурса Readovka сообщается, что боец ВС России героически оборонял опорный пункт в одиночку на протяжении трех недель.

    Распространена видеозапись, где видно, как беспилотник сбрасывает солдату продукты и воду. Алиев жестами показывает, что хочет пить, и вскоре ему доставляют бутылку с водой.

    Штурмовая группа, в составе которой был Алиев, захватила позиции, но попала под шквальный огонь, в результате  бойцы перестали выходить на связь и были сочтены погибшими. Однако выяснилось, что 28-летний Алиев, разведчик-сапер из Дагестана, выжил, несмотря на отсутствие продовольствия.

    На протяжении трех недель боец питался луком, который нашел на бывших украинских позициях. Алиева обнаружили с помощью дрона, после чего ему оказали помощь и эвакуировали. В настоящее время он находится в госпитале. У него диагностировали серьезное истощение, однако его состояние оценивается как стабильное.

    В августе российский военнослужащий на Украине отбил головой дрон Вооруженных сил Украины и выжил.

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    9 ноября 2024, 16:17 • Новости дня
    Стало известно о строительстве «кузнечика» для Амур-СПГ

    Стало известно о начале строительства экспериментального «кузнечика» для ракеты «Амур-СПГ

    Стало известно о строительстве «кузнечика» для Амур-СПГ
    @ F.Alexsandr/wikipedia.org

    Tекст: Мария Иванова

    В следующем году планируется начать строительство экспериментального аппарата «хоппер» («кузнечик») для многоразовой ракеты «Амур-СПГ», который будет использоваться для отработки ключевых технологий, таких как повторное включение двигателя.

    Начало изготовления «хоппера» для многоразовой ракеты «Амур-СПГ» запланировано на следующий год, сообщает ТАСС. Замдиректора департамента перспективных программ и проекта «Сфера» Роскосмоса Игорь Пшеничников подтвердил это намерение на научно-популярном фестивале «ВНауке».

    «Хоппер», также известный как «кузнечик», будет использоваться для отработки ключевых технологий, включая повторное включение двигателя во время полета и использование сжиженного природного газа в качестве топлива. Это станет важным шагом в развитии многоразовой ракеты «Амур-СПГ».

    Ранее в октябре гендиректор РКЦ «Прогресс» Дмитрий Баранов заявлял, что испытания многоразовой ступени ракеты «Амур-СПГ» начнутся с применением «хоппера». В настоящее время ведется поиск подходящих площадок для проведения испытаний.

    Роскосмос и РКЦ «Прогресс» подписали контракт на разработку эскизного проекта космического комплекса «Амур-СПГ» в октябре 2020 года. Ракета будет запускаться с космодрома Восточный. Ранее сообщалось, что ракета «Амур-СПГ» будет более долговечной, чем Falcon 9 от SpaceX.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный директор Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Дмитрий Баранов сообщал, что новая многоразовая метановая ракета «Амур-СПГ» должна заменить легендарные «Союзы» в течение 15 лет. Глава Минпромторга Денис Мантуров указал, что пуск многоразовой ракеты-носителя среднего класса «Амур-СПГ» запланирован на 2030 год.

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    9 ноября 2024, 17:20 • Новости дня
    В США назвали Путина джентльменом на фоне западных лидеров

    Экс-советник Пентагона отметил джентльменское поведение Путина и Лаврова

    В США назвали Путина джентльменом на фоне западных лидеров
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что президент России Владимир Путин ведет себя как джентльмен, что отличает его от западных лидеров.

    Он также обратил внимание на поведение министра иностранных дел Сергея Лаврова. И президент, и глава МИД, по его мнению, всегда демонстрировали джентльменские качества, передает РИА «Новости».

    Полковник подчеркнул, что ни Путин, ни Лавров никогда не отказывались пожать руку и не унижали публично руководителей других стран, что, по его мнению, отличает их от западных лидеров. Макгрегор отметил, что это является важной чертой, которая выгодно выделяет их поведение на международной арене.

    В заключение Макгрегор выразил мнение, что Соединенные Штаты должны пересмотреть свое отношение к России, признавая ее великой державой и уважая ее интересы. Он добавил, что Америка пока не готова к такому изменению в отношении, но считает, что это необходимо.

    Ранее Путин отметил, что Россия открыта для налаживания отношений с США, но инициатива должна исходить от Вашингтона,

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что точная дата или формат общения Путина и Дональда Трампа пока пока не определены.

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    9 ноября 2024, 12:34 • Новости дня
    ВС России нанесли удары по объектам энергетики, обеспечивавшим действия ВСУ
    ВС России нанесли удары по объектам энергетики, обеспечивавшим действия ВСУ
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки ударили по объектам энергетики, инфраструктуре аэродромов и технике ВСУ, сообщило российское Министерство обороны в субботу.

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по объектам энергетики, обеспечивавшим действия украинской армии, а также по военной инфраструктуре, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Средства противовоздушной обороны сбили два реактивных снаряда РСЗО HIMARS и 67 беспилотников самолетного типа.

    С начала проведения специальной военной операции российскими силами были уничтожены 648 самолетов, 283 вертолета, более 35 тыс. беспилотников, а также тысячи единиц различной бронетехники и артиллерии.

    С 19 по 25 октября Вооруженные силы России нанесли 42 удара по объектам украинского ВПК, включая объекты нефтегазовой отрасли и энергетики. Неделей российские военные нанесли 38 ударов высокоточным оружием по объектам ВПК Украины.

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    9 ноября 2024, 15:46 • Новости дня
    Зеленский захотел открыть аэропорт Борисполь для гражданских рейсов

    СМИ: Зеленский планирует открыть аэропорт Борисполь в Киеве для гражданских рейсов

    Зеленский захотел открыть аэропорт Борисполь для гражданских рейсов
    @ Anatolii Stepanov/Zuma/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинский президент Владимир Зеленский намеревается возобновить работу киевской воздушной гавани, сообщают украинские СМИ в субботу.

    Зеленский стремится к возобновлению работы аэропорта Борисполь в Киеве, открытие планируется до завершения военных действий, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинскую прессу.

    Отмечается, что открытие аэропорта грозит опасностью, поскольку как пассажирские самолеты будут пересекаться с траекториями полета российских воздушных целей.

    Ранее в результате пяти взрывов в районах Киева были поражены место хранения техники украинских военных и пункт дислокации наемников, а также объекты у аэропорта Борисполь и Вышгорода.

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    10 ноября 2024, 04:26 • Новости дня
    США потребовали от Тайваня прекратить поставки передовых чипов в Китай

    Reuters сообщило о требовании США к тайваньской TSMC прекратить поставки передовых чипов в Китай

    США потребовали от Тайваня прекратить поставки передовых чипов в Китай
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США официально потребовали от тайваньской компании TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) прекратить поставки в Китай чипов для использования в сфере искусственного интеллекта, сообщает Reuters со ссылкой на источник.

    «США потребовали от TSMC прекратить поставки китайским клиентам передовых чипов, которые зачастую используются в сфере ИИ», – приводит РИА «Новости» текст сообщения Reuters.

    По данным источника, знакомого с вопросом, США требуют прекратить поставки в Китай чипов, «начиная с понедельника».

    Ограничения должны коснуться передовых 7-нанометровых чипов и более совершенных для графических процессоров (GPU) и ИИ-ускорителей.

    Nikkei Asia сообщало, что TSMC приостановит производство чипов для ряда китайских компаний из-за требований США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон уже давно пытается ограничить поставки электронной продукции в Россию. Однако, как отмечают эксперты, использование импортных чипов – стандартная международная практика, пресечь ее невозможно.

    Министр торговли США Джина Раймондо сообщала, что Америка покупает 92% своих передовых чипов у TSMC.


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    9 ноября 2024, 12:57 • Новости дня
    Украинка пыталась избежать наказания за допинг, использовав антироссийскую позицию

    Украинка Гунько пыталась избежать наказания за допинг, использовав антироссийскую позицию

    Украинка пыталась избежать наказания за допинг, использовав антироссийскую позицию
    @ Pavlo_bagmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская бобслеистка Лидия Гунько использовала антироссийскую позицию, чтобы избежать дисквалификации за допинг на Олимпиаде-2022, но суд оставил ей стандартный срок в четыре года.

    Гунько пыталась избежать дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, заняв антироссийскую позицию, передает ТАСС со ссылкой на документы Спортивного арбитражного суда (CAS).

    Во время Олимпиады 2022 года в Пекине в ее допинг-пробе нашли запрещенное вещество – дегидрохлорметилтестостерон. Гунько заявляла, что вещество могло оказаться в ее организме из-за загрязненной БАД и отказалась от проверки пробы Б.

    Спортсменка отметила, что является противником российской политики и подвергалась угрозам после своих политических заявлений. Она также выразила сомнения в честности допинг-анализа и заявила о возможном вмешательстве внешних сил.

    Однако CAS не принял ее аргументы и дисквалифицировал спортсменку сроком на четыре года, начиная с 21 февраля 2022 года.

    Юрист Анна Анцелиович отметила, что арбитры CAS далеки от политических влияний при вынесении решений. Она указала, что  о нейтральном отношении судей говорят итоги рассмотрения дела Гунько.

    Международное агентство допинг-тестирования предложило спортсменке признать нарушение, что сократило бы срок дисквалификации до трех лет, но она не согласилась на это предложение.

    Ранее российская фехтовальщица Майя Гучмазова, выступавшая за сборную Грузии, предложила украинской спортсменке Елене Кривицкой отправиться на фронт вместо участия в соревнованиях после отказа пожать ей руку.

    На Олимпийских играх в Париже украинскую каноистку Анастасию Рыбачок попросили закрыть надпись «I am Ukrainian» («Я украинка») на ее лодке. Спортсменка рассказала, что Международная федерация каноэ посчитала надпись формой пропаганды.

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    9 ноября 2024, 12:19 • Новости дня
    Водитель автобуса разгромил автомобиль монтировкой в Петербурге
    Водитель автобуса разгромил автомобиль монтировкой в Петербурге
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Мужчина за рулем петербуржского автобуса №87 разгромил автомобиль Toyota монтировкой после спора о проезде, сообщили в пресс-службе регионального Главного управления МВД.

    Инцидент произошел в пятницу вблизи дома №2 на улице Партизана Германа, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

    Конфликт возник между водителем рейсового автобуса №87 и водителем автомобиля Toyota Camry из-за очередности проезда по главной дороге. В ходе ссоры водитель автобуса достал из салона монтировку и начал бить ею по окнам и кузову иномарки, угрожая при этом водителю автомобиля.

    После этого подозреваемый скрылся с места происшествия до прибытия правоохранителей. Пострадавший водитель автомобиля Toyota обратился с заявлением в полицию, указав, что его автомобиль получил значительные повреждения.

    Злоумышленника задержали сотрудники Госавтоинспекции на проспекте Стачек. Виновником происшествия оказался местный житель, 58-летний мужчина. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества из хулиганских побуждений.

    Ранее в городе Щелково в Московской области четверо мужчин разбили стекла микроавтобуса, пострадали пассажиры. В числе пострадавших оказались несовершеннолетние. Нападавших задержали сотрудники правоохранительных органов.

    Коментарии (6)
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    США «из всех остальных стран выжимали соки, все остальные страны фактически превращались в предмет, откуда выкачивали дивиденды», заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Жертвой была в том числе и Россия. Как устроен мошеннический механизм, с помощью которого Вашингтон паразитирует на всей остальной планете? Подробности

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    Для разговора Путина и Трампа есть темы поважнее Украины

    Владимир Путин и Дональд Трамп заявили о возможности организации их разговора. Однако, по словам российского президента, для осуществления этой идеи США необходимо предпринять первый шаг. Эксперты отмечают, что в случае проведения переговоров разрешение украинского кризиса будет важным, но не ключевым вопросом повестки двух лидеров. Какие еще вопросы могут обсудить Москва и Вашингтон? Подробности

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    «По большому счету я выжил чудом»

    «Больше всего меня утешили слова медсестры в госпитале в Луганске. Когда я отошел от наркоза, медсестра сказала: «Спасибо, что пришел нас защищать». Боец ЧВК Даниил Гладушевский, получивший тяжелое ранение в первые дни СВО, рассказал газете ВЗГЛЯД, кто и как готов поддерживать ветерана без ног, и чем хороший протез отличается от плохого. Подробности

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    Трамп устроит укрощение польских амбиций

    Польский президент Анджей Дуда планирует срочный визит в США, чтобы встретиться и объясниться с избранным президентом страны Дональдом Трампом. И немудрено: в прошедшие несколько лет польское руководство заявляло даже о том, что Трамп «завербован российскими службами. Как и почему Вашингтон при Трампе изменит свое отношение к Варшаве? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Кто больше всех выиграет от победы Трампа

      Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    • Как Трамп поступит с Украиной

      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    • Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

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    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

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