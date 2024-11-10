Собянин сообщил о сбитии еще пяти БПЛА под Москвой

Собянин заявил о сбитии пяти беспилотников в Раменском и Домодедово

Tекст: Дмитрий Зубарев

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитии еще пяти беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся на столицу. Как передает РИА «Новости», летательные аппараты были уничтожены в городских округах Раменское и Домодедово.

Собянин отметил, что данные действия были предприняты в рамках отражения атаки вражеских дронов. Ранее он уже сообщал о сбитии 17 БПЛА. Таким образом, общее количество аппаратов, уничтоженных при попытке проникновения на территорию Москвы, достигло 22.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитии восьми беспилотных летательных аппаратов над Москвой, а также передал информацию об уничтожении дронов в Подмосковье, кроме того, он сообщил о сбитии еще пяти беспилотников в окрестностях столицы.