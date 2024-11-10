В начале нулевых появилась и стала популярной песня «Такого, как Путин». Она, конечно, была шуточной, а оказалась пророческой. Если сегодня какой-то стиль лидерства и вызывает в мире уважение и желание подражать, то это именно стиль Владимира Путина.17 комментариев
Собянин сообщил о сбитии еще пяти БПЛА под Москвой
Собянин заявил о сбитии пяти беспилотников в Раменском и Домодедово
В городских округах Раменское и Домодедово были сбиты еще пять беспилотников, направлявшихся на Москву, увеличив общее число сбитых до 22, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитии еще пяти беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся на столицу. Как передает РИА «Новости», летательные аппараты были уничтожены в городских округах Раменское и Домодедово.
Собянин отметил, что данные действия были предприняты в рамках отражения атаки вражеских дронов. Ранее он уже сообщал о сбитии 17 БПЛА. Таким образом, общее количество аппаратов, уничтоженных при попытке проникновения на территорию Москвы, достигло 22.
Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитии восьми беспилотных летательных аппаратов над Москвой, а также передал информацию об уничтожении дронов в Подмосковье, кроме того, он сообщил о сбитии еще пяти беспилотников в окрестностях столицы.