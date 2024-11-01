В Красноярском крае нашли медведя без передних лап

Полицейские обнаружили тушу медведя без передних лап на трассе под Красноярском

Tекст: Дмитрий Зубарев

Полицейские Красноярского края обнаружили тушу медведя без передних лап на трассе под Красноярском. Как сообщает РИА «Новости», о животном сообщил водитель, который сбил его на своем грузовике. Инцидент произошел на 676-м километре трассы Р-255 «Сибирь». Водитель доехал до ближайшей АЗС, откуда связался с полицией.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. В ходе визуального осмотра туши было выявлено отсутствие двух передних конечностей у медведя. Работа следственно-оперативной группы продолжается, также на месте присутствует инспектор охотнадзора.

Полицейские уточняют все обстоятельства произошедшего и работают над установлением причин и последствий инцидента. В МВД подчеркивают важность соблюдения мер безопасности на дорогах, особенно в тех регионах, где возможно появление диких животных.

Как писала газета ВЗГЛЯД, медведь на Сахалине сбил снимавший его беспилотник, когда устройство зависло над животным и стало набирать высоту. В США три человека погибли, когда автомобиль столкнулся с медведем, который внезапно выбежал на дорогу. В Финляндии скорая помощь насмерть сбила медведя, когда животное неожиданно появилось на пути автомобиля.