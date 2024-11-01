Капиталистический мир не дает богачам упокоиться. Он победил законы природы (или Бога, зависит от ваших убеждений). Он заставляет жить тех людей, чей век на этой Земле уже завершился. Мозг отказал, чувств нет, а внешне человек выглядит эдаким живчиком, потому что наука способна продлить лишь физическое существование, но никак не душевное и ментальное.0 комментариев
В Красноярском крае нашли медведя без передних лап
Полицейские обнаружили тушу медведя без передних лап на трассе под Красноярском
В Красноярском крае на трассе Р-255 «Сибирь» обнаружили тушу медведя без передних лап, сбитого грузовиком.
Полицейские Красноярского края обнаружили тушу медведя без передних лап на трассе под Красноярском. Как сообщает РИА «Новости», о животном сообщил водитель, который сбил его на своем грузовике. Инцидент произошел на 676-м километре трассы Р-255 «Сибирь». Водитель доехал до ближайшей АЗС, откуда связался с полицией.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. В ходе визуального осмотра туши было выявлено отсутствие двух передних конечностей у медведя. Работа следственно-оперативной группы продолжается, также на месте присутствует инспектор охотнадзора.
Полицейские уточняют все обстоятельства произошедшего и работают над установлением причин и последствий инцидента. В МВД подчеркивают важность соблюдения мер безопасности на дорогах, особенно в тех регионах, где возможно появление диких животных.
Как писала газета ВЗГЛЯД, медведь на Сахалине сбил снимавший его беспилотник, когда устройство зависло над животным и стало набирать высоту. В США три человека погибли, когда автомобиль столкнулся с медведем, который внезапно выбежал на дорогу. В Финляндии скорая помощь насмерть сбила медведя, когда животное неожиданно появилось на пути автомобиля.