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МВД предупредило учителей о мошенничестве «фейк босс»
МВД заявило, что мошенники обманывают учителей при помощи схемы «фейк босс»
Увеличилось число случаев мошенничества по схеме «фейк босс», в которой злоумышленники выдают себя за руководство образовательных учреждений и вымогают деньги у учителей под предлогом помощи правоохранительным органам, сообщили в МВД.
Министерство внутренних дел России сообщило об увеличении случаев мошенничества с использованием схемы «фейк босс» в отношении работников сферы образования, передает РИА «Новости».
Мошенники используют личные данные и фотографии руководителей образовательных учреждений для того, чтобы войти в доверие к жертве.
Так, в Петербурге учителю начальных классов гимназии в мессенджере написал человек, представившийся директором школы, из которой она недавно уволилась, сообщили в МВД.
В ходе беседы мошенник попросил помочь в проведении проверки для правоохранительных органов, подчеркнув, что об этом никому говорить не следует. Позже женщине позвонил неизвестный, утверждая, что под ее именем проводятся незаконные финансовые операции, и она перевела деньги на «спецсчет», чтобы избежать проблем с законом.
МВД России также сообщило, что схема приобрела международный характер. Поступили сведения от коллег из Белоруссии о том, что жертвами стали преподаватели минских вузов. Им писали от имени ректора с аналогичными просьбами.
Правоохранительные органы настоятельно рекомендуют преподавателям быть бдительными и перепроверять любые запросы от руководства, которые не входят в их должностные обязанности, через стандартные каналы связи.
Ведомство напоминает, что информация о педагогах и руководстве часто доступна на сайтах образовательных учреждений, делая их легкой мишенью для мошенников.
Ранее в России зафиксировали увеличение случаев рассылки мошеннических писем с фальшивыми постановлениями о возбуждении уголовных дел.
МВД предупредило о мошенниках, использующих фейковый сайт «Спецфонд ВПК» для обмана граждан.
Эксперт также предупредила о новом способе мошенничества, связанном с заменой полиса ОМС.