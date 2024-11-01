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    Капиталистический мир не дает богачам упокоиться. Он победил законы природы (или Бога, зависит от ваших убеждений). Он заставляет жить тех людей, чей век на этой Земле уже завершился. Мозг отказал, чувств нет, а внешне человек выглядит эдаким живчиком, потому что наука способна продлить лишь физическое существование, но никак не душевное и ментальное.

    2 комментария
    Анастасия Романова Анастасия Романова Перестаньте быть потребителями, и квадроберы станут нестрашны

    Квадроберы – всего лишь частный случай и продукт потребительского общества. И здесь нам нужно отчетливо понимать, что если мы действительно хотим жить иначе, то нужно начинать не с запрета на ушки и корма, а буквально вымарывать из себя конкретную модель мышления.

    5 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Как Америка признала Армию России сильнейшей в мире

    Американцев в мире не особо боятся – США проиграли все свои кампании, начиная с югославской войны, и сейчас не в состоянии даже поставить на место хуситов в Йемене. А россияне со времен второй чеченской идут от победы к победе.

    8 комментариев
    1 ноября 2024, 13:12 • Новости дня

    Кремль удивило желание Трампа «разъединить» Россию и Китай

    Песков: Кремль недоумевает, зачем Трамп хочет «разъединить» Россию и Китай

    Tекст: Вера Басилая

    Сотрудничество между Москвой и Пекином не направлено против третьих стран, непонятно желание ему противодействовать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков выразил недоумение по поводу заявления Дональда Трампа, который заявил, что в случае победы на выборах президента США намерен «разъединить» Россию и Китай. Он подчеркнул, что сотрудничество между Россией и Китаем носит стратегический и привилегированный характер и не направлено против третьих стран, передает ТАСС.

    Песков отметил, что заявления, подобные высказыванию Трампа, являются частью политической риторики в ходе предвыборной гонки в США.

    «Много всего излишне экстравагантного, излишне эмоционального – мы слышим оскорбления кандидатов в адрес друг друга», – отметил представитель Кремля.

    По словам Пескова, экстравагантные заявления кандидатов звучат в горячке предвыборной гонки, что не соответствует политической культуре в России.

    Трамп заявил, что если он победит на предстоящих выборах, то разъединит Россию и Китай, которые, по его словам, объединились при Джо Байдене.

    Трамп также заявлял о якобы почти достигнутом соглашении США, России и Китая по отказу от ядерного оружия.

    30 октября 2024, 05:24 • Новости дня
    Трамп назвал «проблему номер один» для США

    Трамп назвал миграционный кризис главной проблемой для США

    Трамп назвал «проблему номер один» для США
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Миграционный кризис представляет большую угрозу для США, чем инфляция, заявил кандидат в президенты США Дональд Трамп.

    «В каждом опросе инфляция и экономика указываются как вопросы первостепенной значимости. А на третьем месте – граница. Не думаю, что это так», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Трамп подчеркнул, что инфляция разрушительна как «для людей», так и для экономики страны. Однако он считает, что миграционная политика нынешней администрации превращает Соединенные Штаты в «мусорный бак» для преступников из других стран. «Это действительно жестокие люди», – отметил он.

    По его мнению, действующая политика администрации Джо Байдена способствует проникновению в страну миллионов мигрантов, многие из которых представляют угрозу. «Проблема номер один – это граница», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, выборы президента США состоятся 5 ноября, но фактически они уже начались – миллионы американцев голосуют досрочно.

    Вице-президент США Камала Харрис стремительно теряет позиции в предвыборной гонке и уже растратила свое прежнее преимущество над Трампом.

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    30 октября 2024, 09:27 • Новости дня
    Захарова сообщила о задержании российских журналистов в США

    Захарова сообщила о задержании российских журналистов в США и аннулировании визы оператора

    Захарова сообщила о задержании российских журналистов в США
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Российских журналистов, прибывших в США для освещения президентских выборов, задержали в аэропорту, аннулировав визу оператора «Известий» по административным причинам, сообщила спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, журналисты ехали в США для освещения президентских выборов и имели все необходимые документы, однако виза одного из операторов была аннулирована по «административным причинам», передает радио Sputnik.

    Инцидент произошел ночью 29 октября по времени США. Журналисты намеревались освещать президентские выборы, у них были визы и разрешения. Однако по прибытии их задержали в аэропорту, где проводили длительный допрос. Оператору группы в итоге отказали в пересечении границы, аннулировав визу на основании неясных «административных резонов».

    Захарова отметила, что этот случай демонстрирует произвол, так как американские власти не проинформировали российских дипломатов в Вашингтоне о задержании граждан России. Она выразила недоумение по поводу причин аннулирования визы оператора, подчеркнув, что это произошло в отсутствие предварительного уведомления.

    Напомним, выборы в Соединенных Штатах пройдут 5 ноября. За пост президента на них будут бороться республиканец Дональд Трамп и демократ Камала Харрис.

    В сентябре Госдеп США разрешил заниматься журналистской деятельностью российским СМИ, внесенным в санкционный список.

    Ранее министерство финансов США ввело очередные санкции против российских СМИ и их руководителей, включая медиагруппу «Россия сегодня» и ее генерального директора Дмитрия Киселева за якобы вмешательство в выборы других стран и распространение дезинформации.

    До этого госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что США, Британия и Канада запускают совместную «дипломатическую кампанию» для борьбы с угрозой, которая якобы исходит от российского телеканала RT.

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    31 октября 2024, 12:54 • Видео
    Трамп хочет вернуть Украину на 10 лет назад

    Окружение Дональда Трампа рассказало, какой будет его тактика на Украине в случае победы на президентских выборах. Республиканцу приписывают намерение реанимировать так называемые Минские соглашения, одновременно усилив их. О чем идет речь?

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    29 октября 2024, 17:53 • Новости дня
    Политолог объяснил отказ ведущих изданий США поддерживать Харрис и Трампа

    Американист Дудаков: Владельцы крупных американских изданий прикрылись «нейтралитетом» на выборах

    Политолог объяснил отказ ведущих изданий США поддерживать Харрис и Трампа
    @ REUTERS/Marco Bello, Jeenah Moon/File Photo

    Tекст: Анастасия Куликова

    Редакции The Los Angeles Times, The Washington Post и USA Today настроены крайне либерально. Они хотели бы поддержать на выборах Камалу Харрис. Однако миллиардеры, владеющие этими изданиями, опасаются негативных последствий в случае победы Дональда Трампа, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее крупные американские издания стали отказываться поддержать кандидата на выборах в США.

    «The Los Angeles Times, The Washington Post и USA Today – это либеральные, продемократические медиа. Говорить об их непредвзятости не приходится. Эти издания продвигают повестку, которая помогает Камале Харрис. Кроме того, они активно критикуют Дональда Трампа», – отметил американист Малек Дудаков.

    «Другое дело, что сейчас мы видим расхождения между владельцами этих СМИ и их редакциями, – добавил собеседник. – Последние настроены крайне либерально. Они хотели бы более активно поддерживать Демпартию. Вместе с тем, бизнесмены, являющиеся собственниками газет, опасаются негативных последствий в случае победы Трампа и поэтому стараются хеджировать риски».

    Яркий тому пример – Джефф Безос, владелец The Washington Post. «У него огромная империя в виде Amazon. Предприниматель имеет большие госконтракты с американским разведсообществом. По всей видимости, он считает реальными риски, что в случае прихода в Белый дом республиканца эти контракты будут пересматриваться, и его компании не дополучат денег», – детализировал политолог.

    То же самое и с другими миллиардерами, владеющими вышеуказанными СМИ и решившими в преддверии выборов не конфликтовать с Трампом. При этом, как отметил эксперт, это привело к разногласиям внутри изданий: так, например, в The Washington Post редакторы, несогласные с решением своего руководства, уходят в отставку. В заключение Дудаков спрогнозировал, что раскол как общества, так и медийной среды будет лишь усугубляться.

    Ранее крупные американские издания стали отказываться от поддержки конкретного кандидата на выборах в США. Первой стала The Los Angeles Times. Владелец газеты, американский миллиардер Патрик Сун-Шионг, объясняя решение, заявил в X (соцсеть заблокирована в России), что вместо традиционной для таких случаев редакционной колонки в пользу одной из партий, он предложил провести «фактический анализ всех положительных и отрицательных действий обоих политиков за время их пребывания в Белом доме».

    По его словам, редакционный совет решил в таком случае не публиковать никакого текста. В знак протеста уже трое сотрудников газеты покинули свои посты. Отметим, что The Los Angeles Times поддерживала всех кандидатов в президенты от Демократической партии с 2008 года.

    Затем нейтральную позицию заняла The Washington Post. Исторически газета высказывается за демократических кандидатов, и редакционный совет изначально собирался выразить поддержку Камале Харрис. Но владелец газеты, миллиардер Джефф Безос решил иначе. Такую позицию он объяснил намерением сохранить непредвзятость.

    «Поддержка президента создает ощущение отсутствия независимости. Прекратить поддержку – принципиальное решение, и оно правильное», – заявил предприниматель. В знак протеста уже два колумниста газеты и два редактора покинули свои посты. Кроме того, издание столкнулось с отменами подписок со стороны читателей.

    Вслед за The Los Angeles Times и Washington Post четвертая по величине газета США USA Today решила не поддерживать ни одного из кандидатов в президенты в этом году. Представитель издания Ларк-Мари Антон сообщил Daily Beast, что вместо этого они сосредоточатся на предоставлении читателям «важных фактов и достоверной информации, необходимой им для принятия обоснованных решений». Четыре года назад газета поддержала на выборах действующего главу США Джо Байдена.

    По мнению представителя МИД России Марии Захаровой, газеты и медиапредприятия в США оказались в затруднительном положении из-за обвинений в российской ангажированности кандидатов. «Трампа американская медиаиндустрия сама таковым назначила, вот уже почти 10 лет придумывая небылицы. А кандидатуру Харрис обещал поддержать Путин», – написала она в своем Telegram-канале.

    Напомним, выборы в Соединенных Штатах пройдут 5 ноября. За пост президента на них будут бороться республиканец Дональд Трамп и демократ Камала Харрис.

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    31 октября 2024, 15:28 • Новости дня
    Трамп обошел Харрис в финальном опросе Daily Mail

    Опрос Daily Mail: Трамп опередил Харрис на три процента перед выборами 5 ноября

    Трамп обошел Харрис в финальном опросе Daily Mail
    @ REUTERS/Brendan McDermid

    Tекст: Вера Басилая

    Экс-президент США Дональд Трамп получил 49% опередив вице-президента Камалу Харрис на 3% перед днем голосования 5 ноября, следует из финального опроса британской газеты Daily Mail и компании J.L. Partners.

    Опрос, проведенный среди 1000 вероятных избирателей с 26 по 29 октября, показывает, что за Трампа готовы проголосовать 49% респондентов, в то время как Харрис поддерживают 46%, передает РИА «Новости».

    Стоит отметить, что за независимых кандидатов намерены отдать свои голоса лишь 1% опрошенных. Погрешность исследования составляет 3,1 процентных пункта. Опрос проводился 26–29 октября среди 1000 вероятных избирателей.

    Ранее американский предприниматель Илон Маск высказал мнение, что второй президентский срок Дональда Трампа принесет Соединенным Штатам «самый веселый» период. Эксперты ранее спрогнозировали кражу демократами победы у Трампа. Глава ЦИК России Элла Памфилова высказала критику в адрес избирательной системы США, назвав ее лицемерной и манипулирующей мировым сообществом.

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    30 октября 2024, 06:58 • Новости дня
    Китай отверг внешнее вмешательство в отношения с Россией

    Глава МИД Китая Ван И заявил о недопустимости внешнего вмешательства в отношения Пекина с Москвой

    Китай отверг внешнее вмешательство в отношения с Россией
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Отношения Пекина с Москвой обладают мощной внутренней движущей силой и не терпят внешнего вмешательства, заявил глава МИД Китая Ван И на встрече с заместителем главы МИД России Андреем Руденко.

    «Китайско-российские отношения имеют историческую логику и мощную внутреннюю движущую силу, на них не влияют изменения международной ситуации, и они не терпят вмешательства никаких третьих сторон», – приводит слова Ван И РИА «Новости».

    Ван И также подчеркнул важность стратегического взаимодействия между двумя странами «на всех уровнях и во всех сферах». Он выразил удовлетворение нынешним уровнем развития двусторонних отношений, отметив их здоровую и стабильную динамику, которая соответствует интересам обоих государств и их населения.

    Кроме того, Ван И отметил роль саммита БРИКС, состоявшегося в Казани, в укреплении стран Глобального Юга и стабилизации международной ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Руденко во время визита в Пекин отметил, что схожие позиции России и Китая о справедливом международном порядке определят их роль в глобальных процессах.

    Председатель КНР Си Цзиньпин на заседании «БРИКС плюс» в Казани заявил, что страны БРИКС должны стать стабилизирующей силой в мире, способствующей решению глобальных проблем.

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    31 октября 2024, 08:25 • Новости дня
    Маск предсказал «веселый» период для США при победе Трампа

    Маск назвал второй президентский срок Трампа «самым веселым» временем для Америки

    Маск предсказал «веселый» период для США при победе Трампа
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Американский предприниматель Илон Маск высказал мнение, что второй президентский срок Дональда Трампа принесет Соединенным Штатам «самый веселый» период, который будет «потрясающим».

    Маск считает, что в случае победы Дональда Трампа на предстоящих выборах США ожидает «самый веселый» период в истории. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России), сообщает ТАСС. «Второй президентский срок Трампа станет самым веселым временем для Америки за последнее время. Это будет потрясающе», – написал Маск.

    Маск также отметил, что, сравнивая предварительные результаты досрочного голосования в Пенсильвании в 2020 и 2024 годах, он считает, что Трампа ждет «сокрушительная победа». Такое мнение он высказал на фоне начала предвыборной кампании Трампа, который 30 октября совершил поездку по штату Висконсин в мусоровозе. Это произошло после того, как Джо Байден сравнил сторонников Трампа с мусором.

    Очередные президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Дональд Трамп будет представлять Республиканскую партию, тогда как Демократическая партия выдвинула в качестве кандидата в президенты действующего вице-президента Камалу Харрис.

    Ранее Маск предсказал победу кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на выборах президента США в 2024 году из-за роста его популярности в Пенсильвании. Бизнесмен заявил о возможности сокращения бюджетных расходов США на 2 трлн долларов, если Трамп одержит победу, хотя его компании получают значительные правительственные контракты.

    Между тем глава ЦИК России Элла Памфилова высказала критику в адрес избирательной системы США, назвав ее лицемерной и манипулирующей мировым сообществом.

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    29 октября 2024, 19:12 • Новости дня
    Памфилова назвала выборы в США смесью фарисейства и иезуитства

    Памфилова назвала американские выборы гремучей смесью фарисейства и иезуитства

    Памфилова назвала выборы в США смесью фарисейства и иезуитства
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава ЦИК России Элла Памфилова высказала острую критику в адрес избирательной системы США, назвав ее лицемерной и манипулирующей мировым сообществом.

    Она охарактеризовала выборы в США как «гремучую смесь фарисейства с иезуитством», указывая на расхождение между провозглашенными принципами и реальными действиями. По ее мнению, США культивируют миф о совершенстве своих демократических процессов, в то время как на практике используют методы шантажа и дезинформации, передает «Комсомольская правда».

    Памфилова также подчеркнула, что правящие элиты США, продвигая свои интересы, не считаются с жертвами, которые их действия могут повлечь в других странах. Она считает, что такие методы со временем оборачиваются против самих американцев, приводя к проблемам внутри их политической системы. По словам Памфиловой, обвинения США в адрес других стран часто являются надуманными и не соответствуют действительности.

    В преддверии президентских выборов в США, которые пройдут в следующий вторник, Памфилова обратила внимание на процедурные и законодательные лазейки, позволяющие фальсифицировать результаты. Она полагает, что такие недостатки подрывают доверие к американской избирательной системе и ставят под сомнение ее справедливость. Памфилова отметила, что эти проблемы требуют срочного решения для обеспечения прозрачности и честности выборов.

    Ранее миллиардер Илон Маск предсказал победу кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на выборах президента США в 2024 году. Также сообщалось, что Камала Харрис, кандидат в президенты США от демократов, опередила Трампа по уровню поддержки среди зарегистрированных избирателей.

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    30 октября 2024, 11:37 • Новости дня
    Байден назвал сторонников Трампа отбросами

    Байден оскорбил сторонников Трампа в ответ на критику Пуэрто-Рико

    Байден назвал сторонников Трампа отбросами
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Президент США Джо Байден назвал сторонников Дональда Трампа «отбросами», выступая перед латиноамериканскими избирателями; Белый дом затем пояснил, что он имел в виду «риторику ненависти» на митинге Трампа в Нью-Йорке.

    Президент США Джо Байден подверг резкой критике сторонников бывшего президента Дональда Трампа, назвав их «отбросами», передает РИА «Новости».

    Эти слова прозвучали в контексте транслировавшегося выступления Байдена, организованного НКО Voto Latino, целью которого является привлечение молодых испаноязычных и латиноамериканских избирателей к участию в выборах. Байден также отметил, что пуэрториканцы, которых он знает, являются хорошими и порядочными людьми, и обвинил Трампа в «демонизации» латиноамериканцев.

    Эти высказывания были связаны с недавним инцидентом на митинге Трампа, где комик Тони Хинчклифф назвал Пуэрто-Рико «плавучим островом отбросов», что вызвало общественное негодование. Белый дом в свою очередь заявил, что слова Байдена относились к «риторике ненависти» на митинге, а не к самим сторонникам Трампа.

    Дональд Трамп отреагировал на заявление Байдена, призвав своих сторонников простить его. «Вы должны его простить. Он не ведает, что говорит», – сказал Трамп. Также он отметил, что, по его мнению, Байден испытывает к нему больше симпатии, чем к Камале Харрис, которая теперь представляет Демократическую партию на предстоящих выборах.

    Напомним, президентские выборы в США состоятся 5 ноября. После неудачного выступления на дебатах с Трампом, Байден вышел из предвыборной гонки, поддержав кандидатуру Камалы Харрис на пост президента от Демократической партии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, миграционный кризис представляет большую угрозу для США, чем инфляция, по мнению кандидата в президенты США Дональда Трампа.

    Трамп сделал интригующее заявление на предвыборном митинге в Нью-Йорке, обратившись к спикеру Палаты представителей Майку Джонсону, он упомянул о «маленьком секрете», который может помочь в управлении страной.

    Отметим, редакции The Los Angeles Times, The Washington Post и USA Today настроены крайне либерально и хотели бы поддержать на выборах Камалу Харрис, но миллиардеры, владеющие этими изданиями, опасаются негативных последствий в случае победы Дональда Трампа.

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    31 октября 2024, 17:04 • Новости дня
    Орбан пожелал Трампу победы на выборах в США

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пожелал бывшему президенту США Дональду Трампу и кандидату на пост главы государства от Республиканской партии победы на предстоящих выборах.

    «Только что поговорил по телефону с [бывшим] президентом Дональдом Трампом. Я пожелал ему удачи в следующий вторник. Осталось всего пять дней. Скрестим пальцы», – сообщил Орбан в соцсетях, передает ТАСС.

    Ранее венгерский премьер-министр Орбан выразил надежду на изменение политики США в отношении украинского конфликта в случае победы Дональда Трампа на выборах. Он отмечал, что с приходом Трампа в Белый дом «партия войны» должна смениться на «партию мира».

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    1 ноября 2024, 08:08 • Новости дня
    Трамп назвал Харрис глупой как пробка

    Трамп сравнил Харрис с Клинтон и назвал ее глупой как пробка

    Трамп назвал Харрис глупой как пробка
    @ Saquan Stimpson/CNP/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Дональд Трамп, кандидат в президенты от Республиканской партии, выразил мнение, что Камала Харрис обладает низким уровнем интеллекта, и сравнил ее с Хиллари Клинтон, называя обеих малодостоверными и неспособными к лидерству.

    Дональд Трамп высказался о своем оппоненте на выборах Камале Харрис, сообщает ТАСС. В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Трамп заявил: «Я говорю вам, это не тот человек, которого вы хотите видеть президентом. Я тут ни при чем. Дело даже не в том, что она человек с очень низким IQ. Она глупая как пробка». Беседа проходила в городе Глендейн (штат Аризона) в присутствии зрителей.

    Кроме того, Трамп сравнил действующего вице-президента с Хиллари Клинтон, кандидатом от демократов на выборах 2016 года. Он подчеркнул, что Клинтон была «лгуньей и ужасной негодяйкой», но Харрис, по его мнению, «лжет так много и у нее настолько низкий IQ, что она даже не осознает, что лжет». Эти заявления были сделаны на фоне предстоящих выборов, которые состоятся 5 ноября.

    Камала Харрис ранее заявила о своей готовности пройти проверку когнитивных способностей и выразила желание, чтобы Трамп сделал то же самое. Напомним, что Трамп уже занимал пост президента США с 2017 по 2021 год и стремится вновь занять эту должность на предстоящих всеобщих выборах в США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-президент США Дональд Трамп получил 49% голосов, опередив вице-президента Камалу Харрис на 3% перед днем голосования 5 ноября.

    Ранее боец смешанных единоборств и депутат парламента Башкирии Джефф Монсон, который в 2023 году перестал быть гражданином США, назвал Дональда Трампа и Камалу Харрис ужасными кандидатами на пост президента Соединенных Штатов.

    Между тем американский предприниматель Илон Маск высказал мнение, что второй президентский срок Дональда Трампа принесет Соединенным Штатам «самый веселый» период.

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    31 октября 2024, 03:59 • Новости дня
    Шварценеггер поддержал Харрис на выборах в США

    Шварценеггер поддержал Харрис на выборах в США и раскритиковал Трампа

    Шварценеггер поддержал Харрис на выборах в США
    @ Bernd Elmenthaler/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Киноактер и бывший губернатор штата Калифорния от Республиканской партии США Арнольд Шварценеггер заявил, что на выборах президента страны поддерживает кандидата от демократов Камалу Харрис, а не республиканца Дональда Трампа.

    «Я всегда буду в первую очередь американцем, а уже потом республиканцем. Поэтому я голосую за Камалу Харрис и Тима Уолца», – приводит слова Шварценеггера ТАСС.

    Шварценеггер раскритиковал Трампа за его высказывания о миграционном кризисе в США. По мнению Шварценеггера, называющий страну «мусорным баком для всего мира» Трамп не способен решить проблемы американцев.

    При этом актер подчеркнул, что ни одна из партий его полностью не устраивает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Шварценеггер и Трамп давно находятся в открытом конфликте. Шварценеггер говорил о желании разбить лицо Трампа об стол, высмеивал за низкие рейтинги популярности, а также называл «маленькой вареной макарониной».

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    30 октября 2024, 22:58 • Новости дня
    Белому дому припомнили оскорбление сторонников Трампа со стороны Клинтон

    Жан-Пьер отказалась проводить параллель между оскорблениями сторонников Трампа со стороны Байдена и Клинтон

    Tекст: Антон Антонов

    Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась проводить параллель между словами президента США Джо Байдена, назвавшего сторонников Дональда Трампа «мусором», и Хиллари Клинтон, которая называла их «сборищем убожеств».

    Клинтон оскорбила сторонников Трампа в период, когда она была кандидатом от демократов на пост президента. Жан-Пьер спросили, не боится ли Белый дом, что слова Байдена подорвут позиции демократов в преддверии новых выборов. «Я не собираюсь возвращаться и спорить о событиях 2016 года. Я просто не буду делать этого отсюда», – приводит ответ Жан-Пьер ТАСС.

    Жан-Пьер при этом подчеркнула, что Байден якобы не называл сторонников Трампа «мусором». Она сказала, что фраза о «мусоре» была неправильно интерпретирована и относилась к осуждению ненавистнической риторики против пуэрториканцев, прозвучавшей на митинге Трампа.

    По ее словам, Байден стремится быть президентом для всех американцев, независимо от их политических предпочтений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Байден назвал сторонников Трампа «мусором» («отбросами»), обращаясь к латиноамериканским избирателям. Президентские выборы в США состоятся 5 ноября. После неудачных дебатов с Трампом Байден вышел из предвыборной гонки, поддержав Камалу Харрис как кандидата на пост президента от Демократической партии.

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    1 ноября 2024, 00:48 • Новости дня
    Гейтс предсказал отказ США от значимой помощи Украине

    Гейтс заявил о маловероятности выделения США крупной помощи Украине

    Tекст: Максим Попов

    США вряд ли предоставят Украине значительную военную помощь после выборов 5 ноября, заявил экс-глава Пентагона Роберт Гейтс, отметив, что Конгресс, возможно, поддержит продажу оружия и восстановление бывшей советской республики, но основную роль должны сыграть европейцы.

    Бывший министр обороны США Роберт Гейтс заявил, что независимо от исхода президентских выборов в ноябре, Соединенные Штаты вряд ли выделят Украине крупный пакет военной помощи. Он подчеркнул, что вероятность выделения очередного пакета на сумму 60 млрд долларов крайне мала, вне зависимости от того, кто будет избран президентом, передает ТАСС.

    Гейтс также отметил, что, несмотря на это, Конгресс США, вероятно, продолжит поддерживать помощь Украине, особенно в области продажи вооружений и восстановлении страны. «Но в этих сферах ожидания наших лидеров всего политического спектра будут сводиться к тому, что руководящую роль на себя возьмут европейцы», – подчеркнул он.

    Также Гейтс обратил внимание на важность «привязки помощи Украине к Европе», считая ее ключевым фактором в поддержке страны. Он высказал мнение, что Европа должна взять на себя лидирующую роль в помощи Украине, тогда как Соединенные Штаты будут оказывать поддержку в меньших объемах.

    Напомним, накануне глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США вместе с союзниками планируют увеличить поставки военной техники Украине, включая артиллерию и системы противовоздушной обороны.

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    1 ноября 2024, 05:54 • Новости дня
    The Economist: Китай обеспокоен сближением России и КНДР

    Зарубежные СМИ сообщили о недовольстве Китая из-за укрепления связей России и КНДР

    Tекст: Максим Попов

    Сближение России и Северной Кореи может вызывать недовольство Китая, который обеспокоен возможными провокациями КНДР в отношении Южной Кореи, сообщил The Economist.

    По информации издания, сближение между Россией и КНДР вызывает обеспокоенность Пекина, который традиционно оказывал значительное влияние на Пхеньян, передает RT.

    По словам обозревателей, Китай больше заинтересован в поддержании стабильности на Корейском полуострове, чем Москва. Сотрудничество с Россией может дать КНДР дополнительную уверенность и подтолкнуть ее к провокациям в отношении Южной Кореи, что вызывает тревогу у Китая.

    В публикации приводятся слова аналитика, который отмечает: «Китайцы всегда говорят, что не имеют влияния на Северную Корею, но они охраняют свое влияние». Таким образом, Китай обеспокоен возможной потерей своего влияния на Пхеньян и потенциальными изменениями в стабильности региона.

    Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Договор о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР предполагает сотрудничество во всех областях, что не должно никого ни пугать, ни заботить. Одновременно с этим министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен отметил, если КНДР отправит военных в Россию, то это приведет к росту угроз в сфере безопасности, но не к войне на Корейском полуострове.

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    31 октября 2024, 14:02 • Новости дня
    Эксперты спрогнозировали кражу демократами победы у Трампа

    Политолог Мартынов: США нужно менять избирательную систему, беря пример с России

    Эксперты спрогнозировали кражу демократами победы у Трампа
    @ Joshua Roberts/Keystone Press Agency,Jeenah Moon/XinHuaGlobal Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Недоверие к выборам в США усиливает раскол в американском обществе. Манипуляции демократов с целью не дать выиграть Дональду Трампу могут привести к общественным столкновениям по всей стране. К таким выводам пришли участники круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Президентские выборы в США: основные противоречия избирательной системы Америки».

    «Избирательная система США соткана из противоречий и уже долгое время сталкивается с критикой. Неслучайно глава ЦИК России Элла Памфилова говорила, что это гремучая смесь фарисейства с иезуитством, когда они указывают всем, как надо поступать, но себе позволяют все, за что осуждают других», – напомнил Павел Данилин, доцент Финансового университета при Правительстве РФ, директор Центра политического анализа.

    «По разным оценкам, от 8,5 млн до 10 млн американцев лишены активного избирательного права. Автоматическая регистрация кандидатов, действующая в 24 штатах, не решает проблем. Как показывают исследования, больше половины граждан США не удовлетворены демократией в стране», – продолжил он. По мнению Данилина, если бы выборы были честными, то победил бы Трамп, но у него «опять украдут победу демократы и объединенный американский истеблишмент».

    У экс-президента на сегодняшний день преимущество перед Харрис по общему числу голосов примерно в 7%, согласился Марат Баширов, политолог, профессор НИУ ВШЭ. «И действительно высока вероятность, что через почтовые фальсификации его победу могут украсть демократы. Но если в общем числе голосов у Трампа будет преимущество в 30%, тогда эти фальсификации не сработают – не хватит ресурса по манипуляциям», – полагает спикер.

    Что примечательно, на фоне грядущих выборов в американском обществе усиливается раскол, добавил Дмитрий Егорченков, директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. «Элиты разделены, и внутренний консенсус, на котором строится политическая система, практически отсутствует. Обсуждаются не идеи или программы, а лишь персоналии кандидатов», – заметил он.

    «Однако общественные столкновения в США выгодны обеим политическим силам, так как они позволяют запустить судебные процессы и манипулировать мнением граждан. В американских СМИ тестируются сценарии, как, например, предварительные результаты выборов в Пенсильвании, где Камала Харрис якобы уже победила. В условиях политического раскола снимаются табу на насилие, включая акты вооруженных нападений на политических кандидатов», – указал спикер.

    «Неудовлетворенность большинства американских избирателей объясняется жестким расколом в финансово-политических элитах, что приводит к ситуации, когда ни одна из сторон не считает выборы честными при минимальной разнице голосов. При этом Вашингтон вмешивается в выборы других стран, что наглядно демонстрирует ситуация вокруг голосований в Молдавии и Грузии», – указал Алексей Мартынов, политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    «Избирательная система США могла бы извлечь уроки из российской практики. По ряду параметров, включая динамику и скорость развития, наша система считается одной из наиболее передовых. Она обеспечивает открытость и доступность, позволяя гражданам реализовывать свои избирательные права через различные форматы, такие как дистанционное электронное голосование и многодневное голосование», – напомнил он.

    Примечательно, что большинство россиян – 52% – также считают, что выборы в США проходят нечестно, с серьезными нарушениями, отметил Михаил Мамонов, руководитель Департамента политических исследований ВЦИОМ. «Такая ситуация очень сильно диссонирует с тем, что мы имеем в нашей стране, где по итогам выборов президента подавляющее большинство граждан признали голосование честным», – указал социолог.

    Не только Россия – весь мир перестает верить в американскую демократию, считает Борис Межуев, кандидат философских наук, доцент философского факультета МГУ. По его словам, недостатки системы выборов в США обусловлены планом отцов-основателей. Америка создавалась как аристократическая республика, а не демократическая.

    «Одной из причин недоверия к американской системе является ее децентрализованный характер, поскольку не имеется единого федерального избирательного органа, который организует проведение федеральных выборов. Кроме того, недоверие усугубляется мажоритарной системой голосования, которая доминирует в большинстве штатов», – пояснил политолог.

    При этом только за последнее время в электоральных и лоббистских технологиях в США произошло несколько революций, рассказал Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг». «Первая: революция Карла Роува и неоконов, когда вторжение в Ирак и в Афганистан стало инструментами консолидации нации», – указал он.

    «Далее: революция Барака Обамы и его консультанта Дэвида Аксельрода с созданием своего избирательного фонда. Революция «суперпэков» – снят барьер по объему финансирования избирательных кампаний. Депутатов обеих палат превратили в «фандрайзинговые машины». И, наконец, «дворцовый переворот» Демократической партии, когда под давлением Байдена вынудили отказаться от участия в кампании», – напомнил аналитик.

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