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Пленный рассказал о помощи ВСУ инструкторам НАТО в Британии
Украинские военные на британском полигоне обучали неопытных инструкторов НАТО
На полигоне в Британии украинские военнослужащие были вынуждены обучать инструкторов НАТО, не имевших боевого опыта, когда их советы, например, по противодействию беспилотникам, вызывали лишь смех у участников.
Украинские военные на полигоне в Британии были вынуждены обучать инструкторов НАТО, сообщает ТАСС. Пленный военнослужащий ВСУ Александр Лукьянов рассказал, что советы западных инструкторов не соответствовали реальным боевым условиям и современным тактикам. По его словам, украинские инструкторы часто вмешивались, чтобы исправить ошибки в учениях.
Лукьянов также упомянул, что в программе обучения был раздел, посвященный противодействию беспилотникам, где советы натовских инструкторов, такие как «обнять дерево» при встрече с дронами, вызвали лишь смех у украинских солдат. Это, по его мнению, свидетельствует о недостаточной компетентности западных специалистов в современных условиях ведения войны.
Единственным преимуществом обучения на британском полигоне Лукьянов назвал хорошее материальное обеспечение. Однако он подчеркнул, что с точки зрения тактической подготовки поездка в Британию пользы не принесла.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный военный ВСУ Александр Лукьянов сообщил, что в Британии украинских военнослужащих тренировали военные из восьми стран НАТО, включая румынов, финнов и британцев.