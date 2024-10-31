Украинские военные на британском полигоне обучали неопытных инструкторов НАТО

Tекст: Дмитрий Зубарев

Украинские военные на полигоне в Британии были вынуждены обучать инструкторов НАТО, сообщает ТАСС. Пленный военнослужащий ВСУ Александр Лукьянов рассказал, что советы западных инструкторов не соответствовали реальным боевым условиям и современным тактикам. По его словам, украинские инструкторы часто вмешивались, чтобы исправить ошибки в учениях.

Лукьянов также упомянул, что в программе обучения был раздел, посвященный противодействию беспилотникам, где советы натовских инструкторов, такие как «обнять дерево» при встрече с дронами, вызвали лишь смех у украинских солдат. Это, по его мнению, свидетельствует о недостаточной компетентности западных специалистов в современных условиях ведения войны.

Единственным преимуществом обучения на британском полигоне Лукьянов назвал хорошее материальное обеспечение. Однако он подчеркнул, что с точки зрения тактической подготовки поездка в Британию пользы не принесла.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный военный ВСУ Александр Лукьянов сообщил, что в Британии украинских военнослужащих тренировали военные из восьми стран НАТО, включая румынов, финнов и британцев.