Квадроберы – всего лишь частный случай и продукт потребительского общества. И здесь нам нужно отчетливо понимать, что если мы действительно хотим жить иначе, то нужно начинать не с запрета на ушки и корма, а буквально вымарывать из себя конкретную модель мышления.0 комментариев
Неизвестные с травматическим оружием напали на подростков в Самаре
Глава СК России Бастрыкин потребовал доклад о расследовании нападения на подростков в Самаре
Председатель СК Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовного дела о нападении группы лиц с травматическим оружием на подростков на детской площадке в Самаре, сообщили в Следственном комитете.
По информации из соцмедиа, группа лиц, вооруженных травматическим оружием, совершила нападение на подростков на детской площадке и избила их, следует из сообщения в Telegram-канале Следственного комитета.
По данному факту следственные органы Следственного комитета России по Самарской области возбудили уголовное дело за хулиганство.
Председатель Следственного комитета поручил исполняющему обязанности руководителя Следственного управления по Самарской области Алексею Воеводину представить доклад о текущем состоянии расследования.
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