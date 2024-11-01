Неизвестные с травматическим оружием напали на подростков в Самаре

Глава СК России Бастрыкин потребовал доклад о расследовании нападения на подростков в Самаре

Tекст: Вера Басилая

По информации из соцмедиа, группа лиц, вооруженных травматическим оружием, совершила нападение на подростков на детской площадке и избила их, следует из сообщения в Telegram-канале Следственного комитета.

По данному факту следственные органы Следственного комитета России по Самарской области возбудили уголовное дело за хулиганство.

Председатель Следственного комитета поручил исполняющему обязанности руководителя Следственного управления по Самарской области Алексею Воеводину представить доклад о текущем состоянии расследования.

Ранее в Башкирии подростки избили сверстников из-за переписки с девочкой в мессенджере.

В Дербенте госпитализировали девятиклассника с серьезными травмами после избиения большой группой школьников.

В мае в Йошкар-Оле подростки напали на ровесника из-за длинных волос.