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ЦБ увидел перегрев в корпоративном кредитовании
Данилова: Корпоративное кредитование растет на 20% несмотря на жесткую ДКП
Банк России зафиксировал перегрев в секторе корпоративного кредитования на фоне роста ставок и низкой чувствительности отраслей к процентной политике регулятора, сообщила директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.
По ее словам, ряд отраслей оказался нечувствительным к процентной ставке Центробанка, несмотря на серьезное замедление темпов роста кредитования в розничном секторе. «С июля в рознице произошло замедление: темпы снизились с 2% до менее 1% в месяц. Тем не менее, корпоративное кредитование сохраняет годовой рост свыше 20%», – отметила Данилова, передает ТАСС.
Она добавила, что, несмотря на перегрев, российские компании обладают большим запасом устойчивости. Данилова уверена, что жесткая денежно-кредитная политика (ДКП) не приведет к негативным последствиям для финансовой стабильности страны. Регулятор ожидает, что текущие условия позволят обеспечить мягкую посадку экономики.
Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о вынужденном переходе к жесткой денежно-кредитной политике в ответ на текущие экономические вызовы.
Напомним, Банк России объявил о повышении ключевой ставки с 19% до 21%, что стало рекордным значением.
Центробанк допускает возможность повышения ключевой ставки в декабре, ориентируясь на показатели экономического развития, инфляцию и темпы роста кредитования.