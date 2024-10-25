Это и есть предательство: заявить, что народ и государство – это не ты. Ты отдельно, и они не достойны твоей службы. Все остальное – только следствие этого однажды сделанного заявления, этого требования к народу смотреть на тебя снизу вверх.8 комментариев
ЦБ допустил новое повышение ключевой ставки в декабре
Набиуллина: ЦБ рассматривает возможность увеличения ключевой ставки в декабре
Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки в декабре, ориентируясь на показатели экономического развития, инфляцию и темпы роста кредитования, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
Набиуллина подчеркнула, что возможность повышения ставки будет зависеть от поступающих данных по развитию экономики, инфляции, инфляционным ожиданиям, темпам роста кредитования в целом, передает ТАСС.
«Мы допускаем возможность дополнительного повышения ставки в декабре», – заявила Набиуллина.
Банк России объявил об ожидаемом повышении ключевой ставки с 19% до 21%, что стало рекордным значением. Между тем курс рубля укрепился на Московской бирже относительно юаня после этого повышения.