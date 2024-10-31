  • Новость часаГрузинская оппозиция созвала митинг для «изгнания России»
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Минобороны показало уничтожение живой силы ВСУ термобарическими снарядами (ВИДЕО)
    Трамп обошел Харрис в финальном опросе Daily Mail
    Россиян призвали задуматься о цифровом завещании
    Эксперт рассказал о ситуации ВСУ в Красноармейске
    Медведев призвал создать в России «цифровой профиль мигранта»
    Орбан пожелал Трампу победы на выборах в США
    Китай оставил производителя дронов из США без аккумуляторов из-за поставок БПЛА Тайваню
    В Петербурге приняли решение по времени продажи алкоголя в магазинах
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Как Америка признала Армию России сильнейшей в мире

    Американцев в мире не особо боятся – США проиграли все свои кампании, начиная с югославской войны, и сейчас не в состоянии даже поставить на место хуситов в Йемене. А россияне со времен второй чеченской идут от победы к победе.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Казань очень расстроила Киев

    Саммит БРИКС в Казани имеет деморализующее значение для украинского общества, а майданным пропагандистам придется менять свои постулаты. Теперь украинским пропагандистам нужен новый тезис вместо «весь мир с Украиной».

    6 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов США навязывают человечеству американский ИИ

    Заявка на стратегию США в области искусственного интеллекта – если убрать шелуху про демократию – сводится к защите лидерства через контроль и недопущение любого развития у любых конкурентов. Все, что человечество может предложить или сделать в сфере ИИ, должно быть не просто подконтрольно США, а производиться и контролироваться на их физической территории.

    9 комментариев
    31 октября 2024, 20:00 • Политика

    Зеленский отдал России победу в Грузии

    Зеленский отдал России победу в Грузии
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    «В Грузии сегодня победила Россия. Их выбор – дружба с Россией, а не с ЕС», – заявил Владимир Зеленский, предложив с этим смириться. И в Европе в этим смириться, кажется, готовы. Гораздо сложнее Брюсселю будет смириться с другим: с потерей своей однозначной привлекательности для народов «европейской периферии». Грузия – это не симптом, это уже диагноз.

    «После тоста за народное просвещение и ирригацию Узбекистана гости стали расходиться». Эта цитата из фильма «12 стульев» хорошо подходит для описания протестов в Грузии.

    После третьей по счету акции прозападной оппозиции на проспекте Руставели и у здания парламента (в Грузии всегда барагозят именно там), ее участники опять разошлись по домам. Для новой революции, как в 2003 году, у этих людей нет ни злости, ни драйва, ни количества – только скучный политический активизм. Не помогает ни поддержка Запада, ни участие в протестах звезды – президента Саломе Зурабишвили.

    Такой вот парадокс: действующий глава государства призывает к государственному перевороту и отвергает итоги прошедших выборов. Дональда Трампа за гораздо меньшее едва не посадили, но для Грузии такое нормально: президент и правительство там на ножах. Правда, теперь – после победы партии «Грузинская мечты» и на выборах, и на последовавшем за ними сеансе махания кулаками – политическая карьера Зурабишвили грозит завершиться досрочно.

    В свою очередь, американцы и еврокомиссары близки к принятию поражения. Итоги голосования там комментируют сквозь зубы, делая упор на «расследование массовых нарушений». Однако доказательств этих нарушений или фальсификаций ни у кого нет, хотя все знают, как они в таких случаях выглядят.

    Соответствие грузинских выборов принятым в Европе стандартам ранее признала профильная структура – БДИПЧ ОБСЕ, традиционно наблюдающая за ходом голосования. По принятым на Западе правилам слово БДИПЧ должно в таких случаях быть последним, а все, что после него – спекуляции. Спекуляций в Брюсселе давно перестали стесняться, но у Запада в Грузии буквально патовая ситуация – нечем ходить. Революция не взлетает, а в правовом поле доминируют победители.

    Избирком провел пересчет голосов, но расклад сил не изменится. Прокуратура начала расследование на предмет возможных фальсификаций (причем по просьбе избиркома) и вызвала для дачи показаний президента как ценного свидетеля и главного обличителя нарушений на выборах. Но Зурабишвили заявила, что давать показания не будет. Значит, не располагает конкретикой, а голословных обвинений на этом этапе противостояния с правительством ей уже не хватит: ясно, чья победа.

    Победили, как говорят дети, «наши», хотя они совсем даже не наши, да и думают преимущественно о себе. «Грузинская мечта» не хочет открывать второй фронт войны с Россией, становиться транзитной страной для террористов и вводить санкции, потому что это больно, опасно и дорого, а не потому что союзники Москвы (что бы ни утверждали Зурабишвили, еврокомиссары и оппозиция).

    И на том, как говорится, спасибо, потому что многих других – от президента Молдавии Майи Санду до той самой грузинской оппозиции – такая перспектива ничуть не пугает.

    Если «Грузинская мечта» верна своим обещаниям и готова к разумным компромиссам, дипломатические отношения между Россией и Грузией восстановятся (торговые уже восстановились). Если нет, ничего страшного, – мы легко это переживем. Главное, чтобы не было войны.

    Заявляя о победе в Грузии пророссийских сил, «Грузинскую мечту» сильно перехваливают. Но то, что в этом противостоянии проиграл Евросоюз, не вызывает никаких сомнений. Пытался подпитывать и направлять своих многочисленных контрагентов внутри Грузии – и вместе с ними проиграл, причем не только в политическом смысле, но и в информационном пространстве: пропаганда была, однако не сработала.

    Это отрезвляющий удар для Евросоюза в самое неподходящее для него время. Пока главный евродипломат Жозеп Боррель раздумывал, как быть с грузинами и лететь ли ему в Тбилиси, его опередил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан – главный внутренний враг еврокомиссаров.

    «Никто не хочет, чтобы его страна была разрушена и вовлечена в войну. Поэтому мы понимаем решение грузинского народа сделать выбор в пользу свободы, – провозгласил он там. – Я также хочу поздравить правительство Грузии с тем, что вы, проводя проевропейскую политику, не позволили стать второй Украиной».

    Венгрия сейчас председательствует в ЕС и выступает за интеграцию Грузии в ЕС, но нещадно ругает сам ЕС, что тоже изрядный парадокс. Орбан хочет другого Евросоюза – более консервативного и без таких, как Урсула фон дер Ляйен. Он прилетел на застолье в Тбилиси, будучи переполнен искренней радостью: венгр понимает, что значит поражение в Грузии для гордости и позиций евробюрократии. Реальность прилетела ей в лицо асфальтом.

    В восприятии народов, окружающих его, Евросоюз превратился из сияющего града на холме, куда все хотят попасть, в «ну такое», как говорят блогеры.

    Венгры – первые, с кого это переосознание началось. Орбан был в числе тех, кто привел их в ЕС, но теперь как будто расшатывает его изнутри. Он – человек-пример, но есть и народ-пример: британцы. В XX веке они проголосовали за то, чтобы быть с ЕС, а в XXI веке, чтобы из него выйти.

    Правда, британцы – амбициозная нация, которая всегда была себе на уме. Народы периферийные и небогатые, сравнивая уровень жизни и качество управления в своих странах с тем же самым в ЕС, видели существенную разницу в пользу ЕС. Осознавая привлекательность своего проекта, еврокомиссары выдвигали условия, проявляли разборчивость и всегда могли рассчитывать на послушание.

    Они были королями в глазах нищих (причем не монархами, а демократами), но это время прошло из-за поступательного движения королей и нищих навстречу друг другу.  

    Нищие не стали королями, но по ряду признаков перестали быть совсем уж нищими – поднакопили жирка, сделали ремонт и смягчили нравы (что хорошо видно как раз по Грузии). А европейские хозяева жизни, наоборот, стали приближаться к населению окраин по количеству проблем. Ноша стала тяжелее, экономика слабее, улицы крупных городов опаснее. Теперь у граждан стран восточной части Европы немало поводов сравнить себя с гражданами стран западной части и в собственную пользу тоже.   

    В Брюсселе не ощутили всесторонней значимости этого «стирания различий». Напротив, стали вести себя более нагло. Требования европейских интеграторов переместились с прав сексуальных меньшинств и прозрачности тендеров на полное политическое подчинение и вступление в конфликт с Россией. При этом «молодая была уже не молода». Не настолько привлекательна, как ей бы хотелось.

    Методы, которые прекрасно работали на Балканах, где пытаются сопротивляться только сербы, теперь не работают даже в Молдавии. Идея изменить конституцию ради вступления в ЕС с трудом победила на фотофинише и лишь благодаря голосам диаспоры. За этим последовало уже однозначное поражение в Грузии, которая побогаче Молдавии, но президент тоже свой человек.

    Здесь мог бы быть тост о том, как высоко-высоко в горах неприятные бюрократы из неуютного города Брюсселя узнали о том, что они больше не красавица, а для многих и вовсе жаба. Но лучше уступить этот тост грузинам. У них хорошо получается.

    Главное
    Небензя заявил о потере веры украинцев в Зеленского
    Лавров исключил ничейное окончание конфликта на Украине
    Германия решила закрыть все генконсульства Ирана в стране
    Сийярто: Трубопровод «Дружба» останется основным для Венгрии
    «Скворец» уничтожил БТР Senator ВСУ в Херсонской области
    Ozon решил приостановить постоплату для большинства товаров
    Машину олимпийской чемпионки забросали бутылками с водкой

    Что мешает росту доходов России от неэнергетических товаров

    Долгое время считалось, что Россия зарабатывает только на своих энергоресурсах. Однако в последние годы стал заметен весомый вклад неэнергетических товаров в структуру доходов страны. Президент Путин дал поручение правительству уточнить, какой потенциал у экспорта этих товаров до 2030 года и что надо сделать для его роста. Подробности

    Перейти в раздел

    Американская идея «Минска-3» показывает опасность Трампа

    Окружение Дональда Трампа считает, что для урегулирования конфликта вокруг Украины он предложит Москве и Киеву новый вариант «Минских соглашений», но в усиленном варианте, с «кнутом». Разумеется, только в том случае, если выиграет выборы президента США. Но такой взгляд на СВО лишний раз напоминает, что как президент Трамп может быть весьма опасен. Подробности

    Перейти в раздел

    ВСУ не смогли адаптироваться к каскадному наступлению России

    Российские военные наращивают темп продвижения на разных участках фронта, освобождая все новые населенные пункты. На Украине заговорили об обрушении фронта в Донбассе и жалуются на нехватку боеприпасов, дефицит резервов и разбалансировку управления. Как отмечают эксперты, Россия применила каскадное наступление и совершила прорывы в нескольких местах, но об эффекте домино пока говорить преждевременно. Подробности

    Перейти в раздел

    Как Латвия растоптала права русского населения

    Россия усиливает борьбу за права русского населения в Прибалтике. «Речь идет об откровенной дискриминации русских, имеющей системный характер», заявляют в МИД и начинают процедуру привлечения Латвии к международной судебной ответственности. Как и в чем именно проявляется дискриминация русских? Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп хочет вернуть Украину на 10 лет назад

      Окружение Дональда Трампа рассказало, какой будет его тактика на Украине в случае победы на президентских выборах. Республиканцу приписывают намерение реанимировать так называемые Минские соглашения, одновременно усилив их. О чем идет речь?

    • Зеленский устроил истерику из-за «Томагавков»

      Владимир Зеленский подтвердил, что Киев запрашивает у США ракеты семейства «Томагавк». Он возмущен, что информация об этом секретном пункте «плана победы» стала известна СМИ. Так руководство Украины получило отказ по третьей части «плана» и подозрения в невменяемости со стороны своих западных партнеров.

    • Зачем Зеленский раздает украинцам деньги

      Владимир Зеленский потребовал от правительства до начала зимы перевести каждому украинцу по тысяче гривен. Эта акция означает, что населению нужно готовиться к худшему.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............