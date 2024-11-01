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    Капиталистический мир не дает богачам упокоиться. Он победил законы природы (или Бога, зависит от ваших убеждений). Он заставляет жить тех людей, чей век на этой Земле уже завершился. Мозг отказал, чувств нет, а внешне человек выглядит эдаким живчиком, потому что наука способна продлить лишь физическое существование, но никак не душевное и ментальное.

    2 комментария
    Анастасия Романова Анастасия Романова Перестаньте быть потребителями, и квадроберы станут нестрашны

    Квадроберы – всего лишь частный случай и продукт потребительского общества. И здесь нам нужно отчетливо понимать, что если мы действительно хотим жить иначе, то нужно начинать не с запрета на ушки и корма, а буквально вымарывать из себя конкретную модель мышления.

    5 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Как Америка признала Армию России сильнейшей в мире

    Американцев в мире не особо боятся – США проиграли все свои кампании, начиная с югославской войны, и сейчас не в состоянии даже поставить на место хуситов в Йемене. А россияне со времен второй чеченской идут от победы к победе.

    8 комментариев
    1 ноября 2024, 12:49 • Новости дня

    В Тбилиси объяснили Зеленскому, где побеждает Россия

    В Тбилиси объяснили Зеленскому, где побеждает Россия
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Исполнительный секретарь правящей «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе рекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому заниматься наступлением России на своей родине, а не говорить о «победе России в Грузии» по итогам выборов в парламент 26 октября, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Россия продвигается вперед на Украине, а в это время, к сожалению, президент Украины говорит о победе России в Грузии», – заявил Мамука Мдинарадзе на пресс-конференции.

    «Это у них (на Украине) Россия продвигается вперед», – заявил он.

    «Продвигается и продвигается (Россия на Украине), а ее президент говорит о «победе России в Грузии». Эти люди (обвиняющие Грузию) о чем вообще думают? Мы же видим это все!» – сказал исполнительный секретарь «Грузинской мечты».

    Накануне вечером грузинская оппозиция созвала митинг для «изгнания России».

    30 октября 2024, 12:10 • Новости дня
    Грузинский эксперт заявил о «политическом самоубийстве» Зурабишвили
    Грузинский эксперт заявил о «политическом самоубийстве» Зурабишвили
    @ Foto Olimpik/Reuters

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили в случае отказа от сотрудничества со следствием Генпрокуратуры о возможных фальсификациях на выборах в парламент 26 октября «совершит окончательное политическое самоубийство», заявил в интервью газете ВЗГЛЯД известный грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе.

    «Процесс этого политического самоубийства ею уже был начат, когда она вместо защиты Конституции стала ее регулярно и грубо нарушать. Теперь же, если она не явится на опрос после собственных заявлений о фальсификациях, которые я считаю оголтелой клеветой, это будет последней деталью такого политического самоубийства», – сказал он.

    При этом он предположил, что Зурабишвили явится на опрос «только в том случае, если сможет это преподнести как собственный пиар».

    «В целом очень хорошо, что начато следствие по обвинениям в фальсификациях. Заработала Генпрокуратура, я это только приветствую. Обратите внимание – сама ЦИК, которая незаслуженно находится под таким прессингом оппонентов, обратилась в правоохранительные органы. Это проявление высокой государственной ответственности. О расследованиях возможных нарушений ведь просили и западные критики? Теперь на все будет дан ответ!» – сказал Петрэ Мамрадзе.

    Ранее политолог оценил решение ЦИК Грузии пересчитать голоса на выборах.

    Напомним, президент Грузии Саломе Зурабишвили была вызвана 31 октября на опрос в Генпрокуратуру, которая на основании обращения ЦИК расследует заявления о возможных фальсификациях на выборах в парламент.

    Коментарии (10)
    30 октября 2024, 19:23 • Новости дня
    Пересчет голосов на выборах в парламент Грузии подтвердил данные ЦИК
    Пересчет голосов на выборах в парламент Грузии подтвердил данные ЦИК
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Выборочный пересчет голосов на 366 из 3111 участков, открытых 26 октября в день выборов в парламент Грузии, подтвердил предварительные итоги ЦИК о победе «Грузинской мечты», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Как отмечено в заявлении ЦИК, без изменений оставлены результаты на 334 участках – это 91,25% от общей численности, где пересчитаны голоса.

    На 32 участках итоговые протоколы были «незначительно изменены», заявил ЦИК Грузии. Пересчет голосов состоялся 29 октября.

    Напомним, ЦИК Грузии сообщил, что пересчитает выборочно голоса во всех 73 округах, в каждом из них на пяти участках. Это было сделано на фоне критических замечаний к результатам выборов.

    Ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что «Грузинская мечта» получила на парламентских выборах в Тбилиси 263 тыс. голосов, что на 45 тыс. больше, чем четыре года назад.


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    31 октября 2024, 12:54 • Видео
    Трамп хочет вернуть Украину на 10 лет назад

    Окружение Дональда Трампа рассказало, какой будет его тактика на Украине в случае победы на президентских выборах. Республиканцу приписывают намерение реанимировать так называемые Минские соглашения, одновременно усилив их. О чем идет речь?

    Коментарии (0)
    31 октября 2024, 20:24 • Новости дня
    Грузинская оппозиция созвала митинг для «изгнания России»
    Грузинская оппозиция созвала митинг для «изгнания России»
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Грузинская оппозиция, которая заявила о непризнании субботних выборов в парламент, созывает митинг протеста в понедельник в центре Тбилиси, чтобы «изгнать Россию» из страны, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    На брифинге представитель «Коалиции перемен» Елена Хоштария заявила, что оппозиция добьется признания выборов нелегитимными и проведения нового голосования, для чего «фундаментально нужны уличные акции». По ее словам, «надо бороться против конституционного переворота, организованного нашим врагом – Россией». «Надо изгнать Россию из Грузии», – заявила она.

    Представитель коалиции «Сильная Грузия» Анна Долидзе заявила о том, что на выборах «Грузинская мечта» победила потому, что их проводили «российские спецслужбы». «Российские спецслужбы украли у нас выборы», – сказала она.

    Тинатин Бокучава от саакашвилевского «Единого национального движения» в свою очередь сказала, что «прозападной оппозиции» «народ доверил управлять страной», поэтому «наша победа неизбежна». По ее словам, грузинскую оппозицию «поддерживает весь свободный мир», а «Грузинскую мечту» – такие страны, как Россия, Венесуэла и Никарагуа».

    Ранее «Грузинскую мечту» поздравили Венгрия, Азербайджан, Армения, Турция, Китай, а о признании ее победы названными Тинатин Бокучава странами говорит только сама оппозиция. Оппозиция продолжит консультации с президентом Саломе Зурабишвили по плану действий.

    На брифинге не было представителей еще одной оппозиционной партии, которая преодолела барьер в пять процентов, – «За Грузию». Ее представители заявляют, что полностью разделяют недовольство оппозиции.

    Коментарии (31)
    31 октября 2024, 10:33 • Новости дня
    От Зурабишвили потребовали доказательств связи «Грузинской мечты» с российскими спецслужбами
    От Зурабишвили потребовали доказательств связи «Грузинской мечты» с российскими спецслужбами
    @ Mindaugas Kulbis/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили потребовал от президента Саломе Зурабишвили доказательств обвинений связей «Грузинской мечты» с российскими спецслужбами, о чем она сказала западным СМИ, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    На пресс-конференции в четверг председатель парламента заявил, что отказывающаяся от сотрудничества с Генпрокуратурой Зурабишвили заявляла, что «Грузинская мечта», возможно, была связана с российскими спецслужбами».

    «Пусть представит доказательства!» – потребовал он.

    Также Шалва Папуашвили сказал, что президент говорила об «использовании одного удостоверения личности гражданина Грузии при голосовании 17 раз».

    «Это конкретное обвинение с упоминанием конкретных цифр, и Зурабишвили или должна представить доказательства, или признать, что просто сплетничает, нанося ущерб репутации Грузии», – заявил он.

    По его словам, «президент занимается инсинуациями».

    «Президент призывала к расследованию возможных фальсификаций, Генпрокуратура начала следствие, а она отказалась сотрудничать», отметил глава высшего законодательного органа Грузии.

    Накануне грузинский президент Саломе Зурабишвили решила не сотрудничать с Генпрокуратурой, которая расследует возможные махинации на выборах в парламент.

    Напомним, выборочный пересчет голосов на 366 из 3111 участков, открытых 26 октября в день выборов в парламент Грузии, подтвердил предварительные итоги ЦИК о победе «Грузинской мечты».

    Коментарии (9)
    29 октября 2024, 14:36 • Новости дня
    Политолог оценил решение ЦИК Грузии пересчитать голоса на выборах

    Политолог Лукьянов: Пересчет голосов на выборах в Грузии выбьет почву из-под ног оппозиции

    Политолог оценил решение ЦИК Грузии пересчитать голоса на выборах
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Пересчетом голосов грузинское правительство, во-первых, показывает: оно уверено в результатах и готово продемонстрировать, что итоги корректны. А во-вторых, лишает оппозицию и поддерживающие ее западные страны части аргументов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Так он прокомментировал решение ЦИК Грузии выборочно пересчитать голоса на выборах в парламент.

    «Грузинскому правительству совершенно некстати беспорядки. А между тем оппозиция при моральной поддержке Запада пытается их раскрутить, утверждая, что парламентские выборы нелегитимны. В этой ситуации выборочный пересчет голосов – вполне уместное решение», – считает Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике».

    По его мнению, таким образом, во-первых, правительство показывает: оно уверено в результатах и готово продемонстрировать, что итоги корректны. Кроме того, пересчет голосов лишит оппозицию и поддерживающие ее западные страны части аргументов, добавил политолог.

    «Это не изменит их мнения о «Грузинской мечте» и результатах выборов – оно уже сформировалось. Тем не менее решение ЦИК выбивает почву для протестных действий. Ведь если пересчет подтвердит уже объявленные результаты, то у оппозиции не будет фактуры, подтверждающей их претензии», – рассуждает Лукьянов.

    Говоря о прошедшем накануне митинге, аналитик обратил внимание на требование оппозиции провести новые выборы под эгидой «международной избирательной администрации». Он счел его абсурдным. «Фактически оппозиция заявляет о готовности проводить выборы так, будто Грузия – это оккупированная страна. Это показывает их полное неуважение к собственному государству. Инициатива, на мой взгляд, реализована не будет», – заключил Лукьянов.

    Ранее стало известно, что Центризбирком Грузии перепроверит данные об итогах парламентских выборов. Для этого ЦИК пересчитает бюллетени пяти избирательных участков в каждом избирательном округе. Решение было принято на фоне критических замечаний к итогам выборов в парламент страны 26 октября, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Окружные комиссии с помощью жеребьевки уже выбрали конкретные участки. В регионах пересчет начнется в 12.00 по местному времени (11.00 мск), в Тбилиси – в 17.00 (16.00 мск). В ЦИК отметили, что так поступили и в 2021 году на муниципальных выборах. «Тогда все результаты пересчета совпали с результатами голосования», – заявили в ЦИК.

    Накануне вечером перед зданием грузинского парламента состоялся многолюдный митинг с флагами Грузии и ЕС, организованный президентом страны Саломе Зурабишвили. Он продлился три часа, после чего протестующие покинули площадь перед парламентом. Ранее грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе заявил, что первый день протеста показал отсутствие критического заряда на «майданизацию» страны.

    Коментарии (6)
    30 октября 2024, 14:17 • Новости дня
    Премьер Грузии обосновал вызов Зурабишвили на опрос в Генпрокуратуру «призывами Борреля»

    Премьер Грузии обосновал вызов президента Зурабишвили на опрос в Генпрокуратуру «призывами Борреля»

    Премьер Грузии обосновал вызов Зурабишвили на опрос в Генпрокуратуру «призывами Борреля»
    @ commission.europa.eu

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обосновал в том числе призывами западных партнеров начало Генпрокуратурой страны расследования возможных фальсификаций на выборах в парламент 26 октября, в ходе которого на опрос вызвана президент Саломе Зурабишвили, которая настаивает на махинациях в процессе голосования, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Мы учитываем призывы западных партнеров расследовать (возможные нарушения), призыв в том числе (верховного комиссара Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозепа) Борреля», – сказал председатель кабмина журналистам.

    По его словам, «важна и под этим углом инициатива Центризбиркома обратиться в Генпрокуратуру».

    Ираклий Кобахидзе поблагодарил ЦИК за открытость и Генпрокуратуру за немедленное реагирование на обращение начать расследование.

    По его словам, «выборы были абсолютно свободными, демократическими, конкурентными, чистыми».

    «Открытость ЦИК это подтверждает. Все получат возможность все перепроверить», – заявил он.

    Ранее юристы заявили, что президента Грузии могут доставить на опрос в Генпрокуратуру принудительно.

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили была вызвана на опрос в Генпрокуратуру, которая на основании обращения ЦИК расследует заявления о возможных фальсификациях на выборах в парламент.

    Грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе заявил о «политическом самоубийстве» Зурабишвили.

    Коментарии (3)
    30 октября 2024, 19:07 • Новости дня
    Зурабишвили отказалась сотрудничать с прокуратурой по «фальсификации выборов»

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Грузинский президент Саломе Зурабишвили решила не сотрудничать с Генпрокуратурой, которая расследует возможные махинации на выборах в парламент 26 октября. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    На брифинге в среду политик заявила, что вызов ее на опрос в Генпрокуратуру 31 октября является «сведением политических счетов». При этом она вновь заявила о «массовых нарушениях» на выборах «во всех возможных и невозможных формах».

    По ее словам, «граждане, НПО и СМИ собирают доказательства нарушений тайны голосования, подкупа, устрашения и так далее». Следует отменить итоги выборов как минимум на 246 из 3111 участков, это затронет около 400 тыс. избирателей, добавила президент.

    Напомним, в Тбилиси прошел марш грузинской оппозиции, участники высказывали недовольство итогами парламентских выборов. Также перед зданием грузинского парламента прошел митинг с флагами Грузии и ЕС, организованный Зурабишвили. Оппозиция требовала проведения новых выборов в парламент при международной администрации.

    Коментарии (11)
    30 октября 2024, 11:30 • Новости дня
    Президента Грузии Зурабишвили вызвали в прокуратуру на опрос
    Президента Грузии Зурабишвили вызвали в прокуратуру на опрос
    @ REUTERS/Irakli Gedenidze

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили вызвана 31 октября на опрос в Генпрокуратуру, которая на основании обращения ЦИК расследует заявления о возможных фальсификациях на выборах в парламент 26 октября, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    О таких фальсификациях Зурабишвили говорит регулярно, не приводя конкретных фактов.

    По статье УК Грузии «Фальсификация выборов» наказание – до двух лет тюрьмы.

    Комментариев Зурабишвили пока нет.

    Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила власти в фальсификации парламентских выборов, в то время как председатель парламента республики Шалва Папуашвили назвал эти заявления ложью.

    Согласно результатам ЦИК, правящая партия «Грузинская мечта» получила около 54% голосов.

    Коментарии (11)
    29 октября 2024, 20:19 • Новости дня
    В Тбилиси начался марш грузинской оппозиции против итогов выборов
    В Тбилиси начался марш грузинской оппозиции против итогов выборов
    @ Maurizio Orlando/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    В центре грузинской столицы проходит марш грузинской оппозиции, недовольной итогами парламентских выборов, в мероприятии принимает участие преимущественно молодежь.

    Протестующие собрались у здания Тбилисского государственного университета и направились к парламенту на проспекте Руставели, где ранее прошел крупный оппозиционный митинг, передает РИА «Новости».

    На этот раз число участников марша оказалось меньше по сравнению с предыдущей акцией. Автомобильное движение на маршруте следования не было полностью перекрыто.

    Участники марша несут флаги Грузии, Евросоюза и плакаты с проевропейскими лозунгами. За ходом акции следили сотрудники полиции, но пока никаких инцидентов зафиксировано не было.

    Накануне перед зданием грузинского парламента прошел многолюдный митинг с флагами Грузии и ЕС, организованный президентом страны Саломе Зурабишвили. На этом митинге грузинская оппозиция потребовала проведение новых выборов в парламент при международной администрации.

    Коментарии (7)
    30 октября 2024, 16:28 • Новости дня
    Саакашвили призвал немедленно возобновить протесты в Тбилиси

    Экс-президент Грузии Саакашвили призвал немедленно возобновить протесты в Тбилиси

    Саакашвили призвал немедленно возобновить протесты в Тбилиси
    @ AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Гражданин Украины, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, отбывающий 6-летний срок в палате клиники «Вивамеди» в Тбилиси, призвал немедленно возобновить протесты против итогов выборов в парламент, которые состоялись 26 октября, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Теряем время внутри Грузии, постепенно спадет интерес за ее пределами», – заявил он в социальных сетях.

    Саакашвили считает, что «оппозиция занимается бесконечными встречами, а нужно срочно возобновить широкий народный протест». По его словам, Запад не поможет Грузии, если в стране не будет «массовых, длительных протестов».

    «Был один митинг после выборов, который закончился через два часа. Тем временем диктатура устанавливается в Грузии», – заявил Саакашвили.

    Ранее в Тбилиси прошел марш грузинской оппозиции, участники высказывали недовольство итогами парламентских выборов. Также перед зданием грузинского парламента прошел митинг с флагами Грузии и ЕС, организованный президентом Саломе Зурабишвили. Оппозиция потребовала проведения новых выборов в парламент при международной администрации.

    Коментарии (12)
    31 октября 2024, 11:44 • Новости дня
    В Грузии завели 47 уголовных дел по фактам нарушений на выборах

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Генпрокуратура Грузии в своем заявлении призвала «лиц, которые публично заявляли, что располагают информацией и доказательствами возможных преступлений (на выборах в парламент 26 октября), сотрудничать со следствием», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    После отказа президента Саломе Зурабишвили явиться 31 октября на опрос ГП заявила также, что все эти «лица» должны своевременно явиться в следственные структуры и сотрудничать для обеспечения оперативного, эффективного и объективного расследования».

    Отмечается, что следственные органы Грузии ведут расследования по 47 делам Уголовного кодекса страны.

    «Основанием для начала следствия послужили обращения оппозиционных и правящей партий, Центризбиркома, неправительственных организаций, а также информации, обнародованные в СМИ. В интенсивном режиме проводятся вызовы в следственные органы и опросы лиц, которые могут быть информированы или связаны с возможными преступлениями. Назначены соответствующие экспертизы, изучаются соответствующие видеоматериалы и ведется идентификация лиц, проводятся соответствующие следственные и процессуальные действия», – сказано в заявлении.

    Ранее сотрудники МВД Грузии задержали двух человек за массовый вброс бюллетеней на участке в Садахло в Марнеульском районе в день парламентских выборов.

    Генпрокуратура Грузии возбудила уголовное дело по факту возможной фальсификации выборов.

    Коментарии (3)
    30 октября 2024, 00:49 • Новости дня
    Протестующие покинули площадь перед парламентом Грузии

    Участники акции протеста против результатов выборов в Грузии покинули площадь перед парламентом в Тбилиси

    Протестующие покинули площадь перед парламентом Грузии
    @ Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Тбилиси площадь перед парламентом Грузии опустела после митинга против итогов парламентских выборов, сообщают информационные агентства.

    Почти все участники митинга против результатов парламентских выборов в Грузии покинули площадь, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре Тбилиси состоялся марш грузинской оппозиции, недовольной итоги парламентских выборов. Выборы в Грузии прошли 26 октября, и, согласно результатам ЦИК, лидирующую позицию заняла правящая партия «Грузинская мечта» с более чем 54% голосов.

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила власти в фальсификации парламентских выборов, однако председатель парламента республики Шалва Папуашвили назвал эти заявления ложью.

    Коментарии (0)
    30 октября 2024, 13:14 • Новости дня
    Юристы: Президента Грузии могут доставить на опрос в Генпрокуратуру принудительно
    Юристы: Президента Грузии могут доставить на опрос в Генпрокуратуру принудительно
    @ PETER KLAUNZER/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая вызвана в Генпрокуратуру Грузии по делу о возможной фальсификации выборов в парламент 26 октября в ее заявлениях, в случае отказа от явки на опрос может быть доставлена на него принудительно, сообщили газете ВЗГЛЯД опрошенные на правах анонимности юристы.

    По их словам, «президент Грузии выдвигала очень серьезные обвинения, говоря о фальсификации выборов и также упоминала вмешательство России».

    «Президент утверждала это, а не предполагала. После этого Генпрокуратура была обязана начать следствие», – отметили они.

    По словам юристов, «иммунитет не позволяет президенту отказываться от сотрудничества со следствием».

    «Зурабишвили может не явиться на опрос в Генпрокуратуру – пока это ее добровольный выбор. Она может сказать, что пойдет давать показания в суд, это ее право», – отметили специалисты.

    «Однако если президент и в суд сама не пойдет, а в ходе расследования Генпрокуратура обратится в судебные инстанции за опросом Зурабишвили, та обязана дать показания. Откажется – могут доставить принудительно», – сказали юристы.

    При этом они отметили, что могут возникнуть инциденты, если за Зурабишвили для того, чтобы доставить ее в суд, прибудет полиция, а ее охрана воспротивится этому.

    «Было бы лучше, чтобы она проявила ответственность перед государством и дала показания добровольно», – отметили юристы.

    Напомним, президент Грузии Саломе Зурабишвили вызвана 31 октября на опрос в Генпрокуратуру, которая на основании обращения ЦИК расследует заявления о возможных фальсификациях на выборах в парламент.

    Грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе заявил о «политическом самоубийстве» Зурабишвили.

    Коментарии (0)
    30 октября 2024, 15:56 • Новости дня
    Захарова: Россия не вмешивается в дела Грузии и ждет нормализации отношений

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия не вмешивается во внутренние дела Грузии и надеется на стабильное развитие республики и нормализацию двусторонних отношений, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова напомнила, что Россия является одной из ближайших соседей Грузии, и подчеркнула значимость происходящего у российской границы для Москвы, передает ТАСС.

    По ее словам, в отличие от западных стран, Россия с уважением относится к суверенному волеизъявлению грузинского народа. Дипломат выразила надежду на стабильное развитие Грузии и улучшение двусторонних отношений.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва не вмешивается в дела внутри Грузии.

    Коментарии (0)
    30 октября 2024, 14:25 • Новости дня
    Стало известно о первой реакции Зурабишвили на вызов в Генпрокуратуру
    Стало известно о первой реакции Зурабишвили на вызов в Генпрокуратуру
    @ Radek Pietruszka/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала «нашей реальностью» ее вызов на опрос в Генпрокуратуру по делу о возможных фальсификациях выборов в парламент Грузии 26 октября, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Журналистка оппозиционного канала «Пирвели» («Первый») долго уговаривала Зурабишвили дать комментарий, пока та выгуливала собаку в парке у резиденции.

    Президент молчала и улыбалась.

    Только после вопроса о том, что Грузия начала следствие лишь после призыва сделать это от зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, президент сказала: «Наша реальность».

    Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обвинил президента Грузии в призыве к перевороту, заявив, что такие действия против конституции могут повлечь отстранение и арест.

    Юристы заявили, что президента Грузии могут доставить на опрос в Генпрокуратуру принудительно.

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обосновал вызов Зурабишвили на опрос в Генпрокуратуру «призывами Борреля».

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