Капиталистический мир не дает богачам упокоиться. Он победил законы природы (или Бога, зависит от ваших убеждений). Он заставляет жить тех людей, чей век на этой Земле уже завершился. Мозг отказал, чувств нет, а внешне человек выглядит эдаким живчиком, потому что наука способна продлить лишь физическое существование, но никак не душевное и ментальное.2 комментария
В Тбилиси объяснили Зеленскому, где побеждает Россия
Исполнительный секретарь правящей «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе рекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому заниматься наступлением России на своей родине, а не говорить о «победе России в Грузии» по итогам выборов в парламент 26 октября, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Россия продвигается вперед на Украине, а в это время, к сожалению, президент Украины говорит о победе России в Грузии», – заявил Мамука Мдинарадзе на пресс-конференции.
«Это у них (на Украине) Россия продвигается вперед», – заявил он.
«Продвигается и продвигается (Россия на Украине), а ее президент говорит о «победе России в Грузии». Эти люди (обвиняющие Грузию) о чем вообще думают? Мы же видим это все!» – сказал исполнительный секретарь «Грузинской мечты».
Накануне вечером грузинская оппозиция созвала митинг для «изгнания России».