Квадроберы – всего лишь частный случай и продукт потребительского общества. И здесь нам нужно отчетливо понимать, что если мы действительно хотим жить иначе, то нужно начинать не с запрета на ушки и корма, а буквально вымарывать из себя конкретную модель мышления.0 комментариев
Ростех запустил пилот по электронным подписям за границей
Ростех начал выдачу электронных подписей россиянам в странах СНГ
Госкорпорация Ростех стартовала с пилотным проектом по предоставлению электронных подписей гражданам России, находящимся в Армении, Казахстане, Киргизии и Узбекистане, что позволит им получать госуслуги дистанционно.
Госкорпорация Ростех начала пилотный проект по выдаче электронных подписей россиянам, находящимся за границей, сообщает РИА «Новости». Офисы удостоверяющего центра «Основание» заработали в Армении, Казахстане, Киргизии и Узбекистане на базе организаций подведомственных МИД РФ и представительств Россотрудничества.
Проект, который продлится до конца 2025 года, позволит гражданам России получать государственные услуги дистанционно, включая портал «Госуслуги». Удостоверяющий центр «Основание», созданный при участии компании «РТ-Проектные технологии» Ростеха и группы компаний «Селдон», будет заниматься выдачей подписей.
Заместитель гендиректора Ростеха Александр Назаров отметил, что о первых итогах проекта будет доложено в Правительство до 1 октября 2025 года, после чего возможно масштабирование на другие страны. Оформление электронной подписи будет аналогично российской процедуре: граждане должны лично обратиться в офис с паспортом, ИНН и СНИЛС для получения токена с ключом и сертификатом.
Цифровые системы позволят гражданам не только получать справки и подавать заявления, но и использовать электронные подписи в документообороте, взаимодействии с банками и для административных документов, сообщили в Ростехе.
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