Ростех запустил пилот по электронным подписям за границей

Ростех начал выдачу электронных подписей россиянам в странах СНГ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Госкорпорация Ростех начала пилотный проект по выдаче электронных подписей россиянам, находящимся за границей, сообщает РИА «Новости». Офисы удостоверяющего центра «Основание» заработали в Армении, Казахстане, Киргизии и Узбекистане на базе организаций подведомственных МИД РФ и представительств Россотрудничества.

Проект, который продлится до конца 2025 года, позволит гражданам России получать государственные услуги дистанционно, включая портал «Госуслуги». Удостоверяющий центр «Основание», созданный при участии компании «РТ-Проектные технологии» Ростеха и группы компаний «Селдон», будет заниматься выдачей подписей.

Заместитель гендиректора Ростеха Александр Назаров отметил, что о первых итогах проекта будет доложено в Правительство до 1 октября 2025 года, после чего возможно масштабирование на другие страны. Оформление электронной подписи будет аналогично российской процедуре: граждане должны лично обратиться в офис с паспортом, ИНН и СНИЛС для получения токена с ключом и сертификатом.

Цифровые системы позволят гражданам не только получать справки и подавать заявления, но и использовать электронные подписи в документообороте, взаимодействии с банками и для административных документов, сообщили в Ростехе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, «невидимое» покрытие для огнеметов «Тосочка» было разработано Ростехом для защиты оборудования и личного состава от лазерного наведения.