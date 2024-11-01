Кандидат в президенты Молдавии намерен перезагрузить отношения с Москвой

Tекст: Максим Попов

Политик подчеркнул, что такие встречи важны для выстраивания эффективных и прагматичных отношений, которые основываются не на идеологиях, а на национальных интересах и стабильности для граждан Молдавии, передает ТАСС.

Стояногло отметил необходимость сбалансированного подхода во внешней политике, чтобы сохранять независимость страны. По его мнению, разрыв контактов с крупными соседями, такими как Россия, не принесет Молдавии выгоды. Он подчеркнул, что конструктивные и уважительные отношения способствуют сохранению суверенности и независимости в выборе, а не ведут к односторонней политике.

Кандидат подчеркнул, что для достижения подлинной независимости страны необходим сбалансированный диалог, а не конфликтные отношения. Он выразил уверенность в том, что такая политика позволит Молдавии избегать становления заложником односторонних политических решений.

Напомним, накануне Конституционный суд Молдавии утвердил итоги референдума от 20 октября, на котором 50,35% избирателей поддержали поправки в конституцию с целью присоединения страны к Европейскому союзу.