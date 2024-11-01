Американцев в мире не особо боятся – США проиграли все свои кампании, начиная с югославской войны, и сейчас не в состоянии даже поставить на место хуситов в Йемене. А россияне со времен второй чеченской идут от победы к победе.5 комментариев
Стояногло заявил о готовности выстраивать отношения с Россией
Кандидат в президенты Молдавии намерен перезагрузить отношения с Москвой
Кандидат в президенты Молдавии Александр Стояногло заявил о намерении встретиться с руководством России для установления прагматичных отношений, если он победит на выборах.
Политик подчеркнул, что такие встречи важны для выстраивания эффективных и прагматичных отношений, которые основываются не на идеологиях, а на национальных интересах и стабильности для граждан Молдавии, передает ТАСС.
Стояногло отметил необходимость сбалансированного подхода во внешней политике, чтобы сохранять независимость страны. По его мнению, разрыв контактов с крупными соседями, такими как Россия, не принесет Молдавии выгоды. Он подчеркнул, что конструктивные и уважительные отношения способствуют сохранению суверенности и независимости в выборе, а не ведут к односторонней политике.
Кандидат подчеркнул, что для достижения подлинной независимости страны необходим сбалансированный диалог, а не конфликтные отношения. Он выразил уверенность в том, что такая политика позволит Молдавии избегать становления заложником односторонних политических решений.
Напомним, накануне Конституционный суд Молдавии утвердил итоги референдума от 20 октября, на котором 50,35% избирателей поддержали поправки в конституцию с целью присоединения страны к Европейскому союзу.