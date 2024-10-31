Небензя указал на «гнилую логику» США в рассуждениях о войсках КНДР в России

Tекст: Антон Антонов

Страны Запада созывом заседания Совбеза ООН по якобы присутствию войск КНДР в России хотят «задним числом» найти оправдание для решения отправить войска НАТО на Украину, заявил Небензя. Небензя отметил, что скрыть присутствие «натовских солдат и специалистов» уже невозможно – их «десятками и сотнями» ликвидируют, берут в плен, они «фигурируют на видеороликах среди солдат ВСУ», передает РИА «Новости».

Небензя указал, что «истерика» Запада в связи с темой КНДР «удивительным образом совпала» с разрешением иностранным гражданам и лицам без гражданства занимать командные должности в вооруженных силах Украины.

«Хочу задать один очень простой вопрос: даже если представить себе, что все то, что утверждают о военном сотрудничестве России и КНДР наши западные коллеги, вдруг оказалось бы правдой, почему Соединенные Штаты и их союзники пытаются навязать всему миру гнилую логику о том, что они имеют право помогать режиму Зеленского, мобилизуя для этого весь военный и разведывательный потенциал НАТО, а союзники России делать этого право не имеют?» – заявил Небензя.

Он сравнил заявления о войсках КНДР в России с фейками о Буче и Мариупольском драмтеатре. Небензя подчеркнул, что во всех этих случаях противники России без «каких-либо мало-мальски убедительных доказательств» пытаются «отвлечь внимание» от вопросов, которые действительно важны для международной безопасности.

Военное сотрудничество России с КНДР соответствует международному праву, не представляет угрозы для государств региона, сказал Небензя. Он выразил надежду, что Южная Корея не попадется на уловки Запада, который пытается склонить ее к поставкам оружия Киеву.

Напомним, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что в случае присутствия северокорейских войск в зоне специальной военной операции России на Украине, другие страны тоже могут отправить военных на Украину.

Первый секретарь постоянного представительства КНДР при ООН Ил Ха Ким заявил, что заявления США о военных Корейской народной армии, которые якобы находятся в России, являются «грязными маневрами».