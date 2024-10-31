Американцев в мире не особо боятся – США проиграли все свои кампании, начиная с югославской войны, и сейчас не в состоянии даже поставить на место хуситов в Йемене. А россияне со времен второй чеченской идут от победы к победе.0 комментариев
КС Молдавии утвердил результаты референдума о присоединении к ЕС
Конституционный суд Молдавии утвердил результаты референдума о присоединении к ЕС
Конституционный суд (КС) Молдавии утвердил итоги референдума от 20 октября, на котором 50,35% избирателей поддержали поправки в конституцию с целью присоединения страны к Европейскому союзу.
Конституционный суд Молдавии подтвердил результаты референдума, который состоялся 20 октября, сообщает ТАСС. На этом референдуме 50,35% избирателей выразили поддержку поправкам в конституцию, направленным на присоединение к Европейскому союзу. Решение было озвучено на заседании, которое транслировалось на сайте Конституционного суда.
Напомним, в Молдавии прошел референдум по евроинтеграции. На референдуме по вопросу вступления страны в Европейский союз 50,46% граждан высказались в пользу изменений в конституции, согласно данным ЦИК.
Глава евродипломатии Жозеп Боррель и Еврокомиссия заявили, что референдум был хорошо организован.