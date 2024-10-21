За этот год в Дубай переехало 7 тыс. миллионеров. Добыча нефти в Дубае с 1991 года по сегодняшний день сократилась в восемь раз. А ВРП эмирата вырос за тот же срок в восемь раз, доля нефти в ВРП стала меньше 1%. Население выросло… в те же восемь раз. Как так вышло?7 комментариев
Всего 13,5 тыс голосов определили итоги референдума по евроинтеграции Молдавии
В Молдавии за вступление в ЕС проголосовали 50,46% граждан
На прошедшем в Молдавии референдуме по вопросу вступления страны в Европейский союз 50,46% граждан высказались в пользу изменений в конституции, свидетельствуют данные ЦИК после обработки всех протоколов.
Отмечается, что против идеи вступления в ЕС выступили 49,54% избирателей. По предварительным данным ЦИК, за европейскую интеграцию проголосовали 751 235 человек, против – 737 639, передает РИА «Новости». Разница составляет всего 13 тыс. 596 голосов.
На референдуме гражданам было предложено ответить на вопрос: «Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Молдавии в Европейский союз?» Этот вопрос вызвал оживленные дискуссии и критику как со стороны общественности, так и оппозиционных сил.
Оппозиция убеждена, что референдум не отражает истинных настроений населения, а является инструментом для усиления позиций действующих властей. Критики подчеркивают, что инициатива может быть направлена на укрепление влияния правящей партии, а не на реализацию реальных стремлений населения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Молдавии Майя Санду отменила брифинг на фоне предварительных результатов референдума о вступлении в ЕС, в котором 55% проголосовавших высказались против вступления страны в ЕС, и президентских выборов, где победитель не был определен в первом туре.
Кандидат в президенты республики, бывший генеральный прокурор Александр Стояногло заявил, что прошедшие в Молдавии выборы президента и референдум о вступлении в ЕС стали позорным провалом для Майи Санду и ее правящей Партии действия и солидарности. Политолог Вадим Трухачев утверждал, что на фоне очевидного раскола молдавского общества по вопросу евроинтеграции в стране могут начаться беспорядки, которые будет подавлять Румыния, и большинство несогласных с курсом официального Кишинева выдавят из республики.