В Госдуме сочли дискредитацией предложение ужесточения наказаний для иностранцев

Депутат Синельщиков счел сомнительным предложение ужесточать наказание за иностранное гражданство

Tекст: Вера Басилая

Предложение депутата Евгения Марченко признать иностранное гражданство отягчающим обстоятельством при совершении преступления вызвало критику со стороны первого зампреда комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрия Синельщикова. Он заявил, что такая мера может дискредитировать уголовное законодательство, так как подчеркивает различия в ответственности для иностранцев и россиян, передает «Газета.Ru».

«Коренному россиянину – послабления. Ему, так сказать, можно, а иностранцу нельзя. Это сомнительно», – отметил депутат.

Синельщиков также подчеркнул, что для людей со вторым гражданством данная мера будет неэффективной, так как таких в стране меньшинство. Он добавил, что мотивы приобретения иностранного гражданства могут быть разными, и предложение требует тщательного обоснования. Депутат выразил уверенность, что такое законодательство вряд ли окажет значительный эффект, назвав его «чесанием правого уха через левое плечо правой рукой».

Евгений Марченко ранее внес законопроект, по которому иностранное гражданство будет признано отягчающим обстоятельством. По мнению Марченко, это станет превентивным механизмом, который обеспечит более ответственное поведение иностранцев на территории России.

В Госдуму внесли пять законопроектов, направленных на усиление борьбы с нелегальной миграцией, в том числе предлагается признать организацию нелегальной миграции особо тяжким преступлением.

