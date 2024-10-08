Politico: Франция готовится к учениям НАТО в Румынии в 2025 году

Tекст: Вера Басилая

В 2025 году Франция должна будет доказать свою готовность к возможному противостоянию с Россией. Основное внимание будет уделено учениям НАТО «Дакийская весна 2025», которые пройдут в Румынии. В рамках этих маневров Франции предстоит отработать переброску своих войск на восточный фланг альянса, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

Кроме того, Франция обязалась до 2027 года подготовить целую дивизию, оснащенную собственным вооружением и боеприпасами. Это задание было выдано НАТО в рамках подготовки к возможным конфликтам. «Раньше мы играли в войну. Теперь у нас есть определенный враг, и мы тренируемся с людьми, вместе с которыми мы бы воевали», – заявил командующий сухопутными войсками в Европе генерал Бертран Тужуз.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что попытки воевать до победы с ядерной державой, такой как Россия, бессмысленны.



