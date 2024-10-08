Помощник президента заявил о возможном визите Путина или Мишустина в Баку

Эдельгериев: Путин или Мишустин могут посетить климатическую конференцию ООН в Баку в ноябре

Tекст: Елизавета Шишкова

Как передает ТАСС, Путин или Мишустин могут посетить климатическую конференцию ООН СОР29, которая пройдет в Баку с 11 по 22 ноября.

Эдельгериев отметил, что он возглавляет российскую делегацию по указу президента, однако выразил надежду, что кто-то из высших должностных лиц также примет участие. «Азербайджан – стратегически важный партнер, и я бы хотел, конечно, чтобы статус был выше. На открытии чтобы был либо президент, либо председатель правительства», – сказал Эдельгериев.

Он подчеркнул, что участие кого-то из высших должностных лиц России в конференции подчеркнет значимость партнерских отношений между Россией и Азербайджаном. Эдельгериев также добавил, что готов завершить основную часть переговоров в случае участия высшего руководства в открытии.

Напомним, 8 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Кремль для двусторонних переговоров с президентом России, главной темой которых станет нормализация отношений между Баку и Ереваном.