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Помощник президента заявил о возможном визите Путина или Мишустина в Баку
Эдельгериев: Путин или Мишустин могут посетить климатическую конференцию ООН в Баку в ноябре
Президент России Владимир Путин или премьер-министр Михаил Мишустин могут посетить климатическую конференцию ООН в Баку в ноябре, сообщил спецпредставитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев во время Российского экологического форума.
Как передает ТАСС, Путин или Мишустин могут посетить климатическую конференцию ООН СОР29, которая пройдет в Баку с 11 по 22 ноября.
Эдельгериев отметил, что он возглавляет российскую делегацию по указу президента, однако выразил надежду, что кто-то из высших должностных лиц также примет участие. «Азербайджан – стратегически важный партнер, и я бы хотел, конечно, чтобы статус был выше. На открытии чтобы был либо президент, либо председатель правительства», – сказал Эдельгериев.
Он подчеркнул, что участие кого-то из высших должностных лиц России в конференции подчеркнет значимость партнерских отношений между Россией и Азербайджаном. Эдельгериев также добавил, что готов завершить основную часть переговоров в случае участия высшего руководства в открытии.
Напомним, 8 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Кремль для двусторонних переговоров с президентом России, главной темой которых станет нормализация отношений между Баку и Ереваном.