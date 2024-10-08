Песков: Лидеры недружественных стран не поздравили Путина с днем рождения

Песков: Лидеры недружественных стран не поздравили Владимира Путина с днем рождения

Лидеры стран, которые Кремль считает недружественными, не направляли поздравлений президенту России Владимиру Путину по случаю его дня рождения, сообщает ТАСС. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил эту информацию в ответ на соответствующий вопрос журналистов. «Нет, не было», – сказал он, отвечая на вопрос о том, поступили ли поздравления от лидеров этих государств.

Дмитрий Песков указал, что поздравления от глав государств, не входящих в список недружественных, поступили, однако подробности он не раскрыл. Список стран, которые Россия считает недружественными, был определен ранее в ответ на санкции и другие недружественные шаги в адрес Москвы.

Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отправил телеграмму с поздравлениями Владимиру Путину по случаю его дня рождения, пожелав ему крепкого здоровья и успехов в работе. Президент Боливии Луис Арсе также поздравил Путина с днем рождения, отметив его усилия в борьбе за социальную справедливость. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Путину, чтобы поздравить его с днем рождения и подтвердить договоренность о встрече на саммите БРИКС в Казани.