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Президент Боливии поздравил Путина с днем рождения
Луис Арсе отметил вклад Путина в борьбу за социальную справедливость
Президент Боливии Луис Арсе поздравил Владимира Путина с днем рождения, подчеркнув его усилия в борьбе за социальную справедливость.
Президент Боливии Луис Арсе направил поздравления Владимиру Путину с днем рождения, передает ТАСС.
В своем послании Арсе выразил теплые пожелания и отметил значительный вклад российского лидера в борьбу за социальную справедливость.
Арсе подчеркнул, что поздравления идут не только от его лица, но и от всего боливийского народа, который признает и уважает усилия Путина по продвижению социальной справедливости на международной арене.
В своем поздравлении он выразил пожелание о продолжении сотрудничества и успехов в достижении общих целей.
Президенту России Владимиру Путину 7 октября исполнилось 72 года, и данное поздравление стало частью многочисленных посланий в его адрес от мировых лидеров.
Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил по телефону президента России Владимира Путина с днем рождения и подтвердил договоренность о встрече на саммите БРИКС в Казани.