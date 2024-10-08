Луис Арсе отметил вклад Путина в борьбу за социальную справедливость

Tекст: Денис Тельманов

Президент Боливии Луис Арсе направил поздравления Владимиру Путину с днем рождения, передает ТАСС.

В своем послании Арсе выразил теплые пожелания и отметил значительный вклад российского лидера в борьбу за социальную справедливость.



Арсе подчеркнул, что поздравления идут не только от его лица, но и от всего боливийского народа, который признает и уважает усилия Путина по продвижению социальной справедливости на международной арене.

В своем поздравлении он выразил пожелание о продолжении сотрудничества и успехов в достижении общих целей.

Президенту России Владимиру Путину 7 октября исполнилось 72 года, и данное поздравление стало частью многочисленных посланий в его адрес от мировых лидеров.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил по телефону президента России Владимира Путина с днем рождения и подтвердил договоренность о встрече на саммите БРИКС в Казани.