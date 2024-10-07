Эрдоган по телефону поздравил Путина с днем рождения

Эрдоган поздравил Путина с днем рождения и подтвердил встречу на саммите БРИКС

Tекст: Ольга Иванова

В Telegram-канале пресс-службы Кремля сообщили, что поздравление было передано по телефону и имело теплый характер.

Кроме того, в разговоре главы государств подтвердили достигнутую ранее договоренность о проведении отдельной встречи. По информации пресс-службы, эта встреча состоится в рамках мероприятий саммита БРИКС, который пройдет в Казани.

Эрдоган и Путин обсудили в телефонном разговоре важные вопросы двустороннего сотрудничества и международной повестки, подчеркнув необходимость укрепления взаимодействия между странами. «Подтверждена договоренность о проведении отдельной встречи Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в ходе мероприятий саммита БРИКС в Казани», – отметили в Кремле.

Напомним, 7 октября Владимиру Путину исполнилось 72 года.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин проведет свой день рождения 7 октября на рабочем месте, организовав в первой половине дня закрытые рабочие встречи.

Путин рассказывал, что прошлый свой день рождения отметил традиционно в кругу друзей и близких.