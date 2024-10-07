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    Несколько дней назад отношения России и Таджикистана вновь привлекли к себе внимание в связи с миграционной проблемой. Однако вопрос с мигрантами – это только часть картины нашего особого соседства.

    13 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Чайлдфри – это не всегда идеология

    Подавляющее большинство россиян уверено, что дети – это счастье. Стоит тебе упомянуть, что твои жизненные планы их не включают в себя – ты сталкиваешься с потоком негатива.

    17 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Надо трижды подумать, прежде чем прощать релокантов

    Можно спорить о том, кто виноват в том, что сотни тысяч, а то и миллионы молодых шарлотов в принципе были воспитаны с таким мировоззрением. Но намного важнее другое – все это мировоззрение шарлоты продолжат в себе нести.

    52 комментария
    7 октября 2024, 17:54 • Новости дня

    Эрдоган по телефону поздравил Путина с днем рождения

    Эрдоган поздравил Путина с днем рождения и подтвердил встречу на саммите БРИКС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил по телефону президента России Владимира Путина с днем рождения и подтвердил договоренность о встрече на саммите БРИКС в Казани.

    В Telegram-канале пресс-службы Кремля сообщили, что поздравление было передано по телефону и имело теплый характер.

    Кроме того, в разговоре главы государств подтвердили достигнутую ранее договоренность о проведении отдельной встречи. По информации пресс-службы, эта встреча состоится в рамках мероприятий саммита БРИКС, который пройдет в Казани.

    Эрдоган и Путин обсудили в телефонном разговоре важные вопросы двустороннего сотрудничества и международной повестки, подчеркнув необходимость укрепления взаимодействия между странами. «Подтверждена договоренность о проведении отдельной встречи Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в ходе мероприятий саммита БРИКС в Казани», – отметили в Кремле.

    Напомним, 7 октября Владимиру Путину исполнилось 72 года.

    Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин проведет свой день рождения 7 октября на рабочем месте, организовав в первой половине дня закрытые рабочие встречи.

    Путин рассказывал, что прошлый свой день рождения отметил традиционно в кругу друзей и близких.

    7 октября 2024, 09:41 • Новости дня
    Путин отпразднует день рождения в рабочей обстановке

    Путин встретит 72-летие на работе, он проведет несколько рабочих встреч

    Путин отпразднует день рождения в рабочей обстановке
    @ Михаил Метцель/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин отметит свой 72-й день рождения в рабочем режиме, проведет встречи с лидерами СНГ, которые прибыли на заседание Совета глав Содружества.

    Президент Владимир Путин свой день рождения встретит в рабочей обстановке: он проведет встречи с лидерами стран СНГ, которые прибыли в столицу для участия в заседании Совета глав Содружества. В течение дня также пройдет ряд других рабочих встреч, передает РИА «Новости».

    Это не первый раз, когда российский лидер отмечает свой день рождения на рабочем месте. Так, в 2020 году он также провел большую часть дня, работая. Тогда Путин посвятил первую половину дня внутренней повестке и международным телефонным разговорам, остаток дня он по традиции провел с родными и близкими.

    В 2021 году 7 октября глава государства провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. В 2022-м, в день 70-летия, Путин собрал лидеров стран СНГ на неформальном саммите в Санкт-Петербурге. 7 октября 2023 года Путин дал старт поставкам российского газа в Узбекистан через Казахстан.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин проведет день рождения на рабочем месте, организовав закрытые рабочие встречи и приняв глав государств СНГ.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник в поздравлении выразил уверенность в возможности совместного открытия новых горизонтов сотрудничества с Путиным.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава Чечни Рамзан Кадыров также поздравили президента.

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    6 октября 2024, 23:40 • Новости дня
    Баннер с поздравлением ко дню рождения Путина повесили в центре Турина

    Tекст: Антон Антонов

    На мосту в центре Турина в Италии повесили баннер с поздравительным посланием президенту России Владимиру Путину в честь его предстоящего дня рождения, сообщили авторы инициативы из ассоциации «Перспектива».

    Размеры баннера – 4 м в длину и 2 м в ширину. В ассоциации сообщили, что уже поступили «позитивные отклики от товарищей». «Завтра его увидят горожане», – рассказали в «Перспективе». Надпись на баннере гласит: «Турин поздравляет с днем рождения президента России В. Путина». Также на нем изображены два российских флага, передает РИА «Новости».

    Напомним, на улицах города Генуи в Италии также появились сотни листовок с поздравлениями президенту России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин проведет свой день рождения 7 октября на рабочем месте.


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    7 октября 2024, 16:55 • Видео
    Зеленского заставят провести выборы

    Судя по всему, американцы все-таки заставили Владимира Зеленского провести в следующем году на Украине президентские выборы, к ним уже началась подготовка. Это имеет прямую связь c планами по приглашению Киева в НАТО.

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    7 октября 2024, 09:29 • Новости дня
    Россия нашла оборудование для АЭС «Аккую» в дружественных странах

    Росатом нашел альтернативное оборудование для АЭС «Аккую» в дружественных странах

    Россия нашла оборудование для АЭС «Аккую» в дружественных странах
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вице-премьер Александр Новак сообщил, что после нарушения контрактных обязательств Siemens, все необходимые комплектующие для АЭС «Аккую» были оперативно найдены и поставлены из дружественных России стран, что позволит продолжить проект вовремя.

    Компания Siemens не выполнила свои обязательства по поставкам оборудования для АЭС «Аккую», сообщает ТАСС. Переговоры с немецкой компанией не привели к успеху, но, как заявил  Новак, все необходимые компоненты были найдены и закуплены у стран, поддерживающих Россию. Первая партия оборудования уже доставлена на площадку АЭС.

    Росатом и турецкие партнеры быстро провели корректирующие мероприятия. Альтернативное оборудование было найдено в дружественных странах и уже доставлено в Турцию. Новак также сообщил, что сроки запуска первого блока АЭС «Аккую» уточняются, но все четыре энергоблока планируется ввести в эксплуатацию к 2028 году.

    Вице-премьер отметил, что Росатом активно сотрудничает с турецкими министерствами и ведомствами, чтобы предоставить оптимальные решения для проекта. Он подчеркнул уверенность в успешной реализации проекта благодаря предыдущему опыту и наработкам по АЭС «Аккую».

    Новак также рассказал о готовности России участвовать в энергетических проектах в Индонезии. Россия предлагает помощь в строительстве и модернизации гидроэлектростанций, а также в строительстве атомных электростанций большой и малой мощности. В частности, речь идет о предоставлении услуг по проектированию и поставке оборудования в составе международных консорциумов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон предпринимает попытки повлиять на проект строительства Россией АЭС «Аккую» в Турции, о чем заявил гендиректор Росатома Алексей Лихачев. Между тем Турция ведет консультации с Росатомом по поводу увеличения электрогенерирующих мощностей через строительство новых АЭС, что подтвердил глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар.

    На строительство АЭС «Аккую» в Турции потрачено 25 млрд долларов из суверенных фондов России, сообщал президент Владимир Путин.

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    6 октября 2024, 17:07 • Новости дня
    В итальянской Генуе появились листовки с поздравлениями Путину ко дню рождения

    Tекст: Дарья Григоренко

    На улицах города Генуи в Италии появились сотни листовок с поздравлениями президенту России Владимиру Путину с предстоящим днем рождения от местных активистов, заявил один из авторов инициативы, журналист и основатель Telegram-канала Donbass italia Винченцо Лоруссо.

    Отмечается, что листовки формата А3 были расклеены на стенах домов, заборах и лестницах в различных районах Генуи, рядом с историческим центром. На листовках изображена фотография Путина и надпись «С днем рождения, президент» на русском и итальянском языках, передает РИА «Новости».

    «Мне жаль, что эта новость будет считаться провокационной, но это послание разделяют многие итальянцы», – отметил Лоруссо. По его словам, в ближайшие дни планируется проведение еще одной акции, которая должна подчеркнуть поддержку Путина в Италии. Журналист подчеркнул, что инициатива проведена совместно с местной общественно-политической ассоциацией Contronarrazione, которая расклеила листовки в различных районах Генуи в пешей доступности от исторического центра.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин проведет свой день рождения 7 октября на рабочем месте, организовав в первой половине дня закрытые рабочие встречи, а вечером приняв глав государств СНГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин заявил, что прошлый свой день рождения отметил традиционно в кругу друзей и близких, также он сообщил, что отпраздновал его вместе с узбекистанским и казахстанским коллегами Шавкатом Мирзиеевым и Касым-Жомартом Токаевым после официальных мероприятий.

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    7 октября 2024, 06:58 • Новости дня
    Володин и Кадыров поздравили Путина с днем рождения
    Володин и Кадыров поздравили Путина с днем рождения
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Председатель Госдумы России Вячеслав Володин и глава Чечни Рамзан Кадыров поздравили президента России Владимира Путина с днем рождения.

    Володин подчеркнул в Telegram, что с Путиным Россия предолела «непростой путь возрождения и обретения суверенитета» после распада СССР и «проблемных 90-х». «Сегодня Россия – сильная и суверенная держава», – заявил Володин, отметив, что Путин «делает все для ее укрепления, защиты независимости, обеспечения безопасности и повышения качества жизни людей». Как указал Володин, Путин опирается на поддержку граждан в защите «интересов нашей страны и народа».

    По словам Володина, в понедельник Путина будут поздравлять не только россияне, но и жители стран по всему миру – те, кто вместе с Россией «выступают за справедливый многополярный мир».

    Кадыров заявил в Telegram: «Сегодня, друзья, день рождения нашего национального лидера, Верховного Главнокомандующего, Президента России Владимира Путина! Бесспорно, это знаменательный день для всего нашего Отечества».

    По его словам, Путин стал «символом стабильности, безопасности, независимости и уверенности для миллионов» жителей России. Кадыров отметил, что Путин «возглавил страну в период сложнейшего во всех сферах кризиса», но смог «сплотить общество вокруг идеи национального возрождения». В результате страна преодолела кризис и «заняла достойное место на мировой арене».

    Чечня, как подчеркнул Кадыров, глубоко признательна Путину за «мир и стабильность», его личный вклад позволил региону добиться «успешной интеграции в социально-экономическую жизнь страны». «Каждый житель Чеченской Республики ему за это глубоко благодарен и признателен. Мы никогда этого не забудем!» – заявил Кадыров.

    Напомним, в Италии на улицах Генуи и Турина появились поздравления президенту России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Путин проведет свой день рождения 7 октября на рабочем месте.

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    4 октября 2024, 22:42 • Новости дня
    Путин отметил важность ответственного подхода молодежи к выбранному делу

    Путин направил приветствие участникам образовательного форума «Росмолодежи»

    Tекст: Денис Тельманов

    От ответственного и заинтересованного подхода российских молодых людей к выбранному ими делу во многом зависит образ России в мировой повестке, а также объективное освещение жизни России. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в своем приветствии, направленном участникам всероссийского молодежного образовательного форума «Шум» платформы «Росмолодежь. События».

    «От вас, участников форума, от вашей компетентности, ответственного, заинтересованного подхода к делу, грамотного владения новейшими инновационными технологиями во многом зависит объективное освещение жизни нашей страны, ее истории и достижений и в целом образ России в мире», – подчеркнул Путин, передает ТАСС

    Президент отметил, что форум объединил специалистов в сфере медиаиндустрии, фотографов, дизайнеров, переводчиков, социологов и политтехнологов из разных регионов России и иностранных государств.

    По словам Путина, движение по созданию молодежных форумов в России сегодня уверенно развивается и обогащается новыми инициативами, идеями и начинаниями. Молодые специалисты получают возможность пообщаться с опытными профессионалами и обсудить «свежие, новаторские проекты и перспективы их осуществления», подчеркнул президент.

    Приветствие российского президента на открытии форума зачитал губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

    Ранее сообщалось, что Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза РФ по вопросу формирования системы международных расчетов.

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    5 октября 2024, 01:18 • Новости дня
    Путин назвал важным создание условий для профессионального роста педагогов

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя и заявил о важности создания в стране условий для профессионального роста педагогов.

    «Очень важно создавать условия для роста педагогов, для максимально широкого применения передовых практик и методик. Здесь все большую роль играют конкурсы учительского мастерства, которые в нашей стране также имеют хорошую давнюю традицию», – сказал Путин в видеообращении, которое опубликовано на официальном сайте Кремля.

    Одним из примеров таких конкурсов Путин привел проходящий сейчас в Москве Всероссийский форум классных руководителей, который стал значимой площадкой для обмена опытом.

    «В том числе благодаря таким конкурсам, проектам мы вновь убеждаемся, как много в нашей стране ярких, талантливых, увлеченных своим делом учителей», – отметил президент.

    День учителя в России отмечается с 1965 года. С 1994 года этот день празднуется 5 октября.

    Ранее сообщалось, что Путин отметил важность ответственного подхода молодежи к выбранному делу.

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    5 октября 2024, 08:17 • Новости дня
    Путин поздравил Рахмона и анонсировал встречу в Москве

    Путин поздравил Рахмона с днем рождения и сообщил о предстоящей встрече в Москве

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин поздравил лидера Таджикистана Эмомали Рахмона с днем рождения, выразив надежду на скорую встречу с ним в Москве в ближайшие дни.

    «Уважаемый Эмомали Шарипович, от души поздравляю Вас с Днем рождения. Вы по праву пользуетесь высоким уважением как среди соотечественников, так и на мировой арене. Под вашим руководством Таджикистан успешно движется по пути социально-экономического развития, играет важную конструктивную роль в региональных и международных делах», – указано в поздравительной телеграмме на сайте Кремля.

    Глава государства подчеркнул, что в России высоко ценят последовательные усилия главы Таджикистана, направленные на дальнейшее упрочение отношений стратегического партнерства и союзничества между странами, а также на продвижение взаимовыгодных связей в рамках ОДКБ, СНГ и ШОС.

    «В преддверии нашей встречи в ближайшие дни в Москве шлю вам, уважаемый Эмомали Шарипович, искренние пожелания доброго здоровья, благополучия и новых успехов в государственной деятельности», – подчеркнул Путин.

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    5 октября 2024, 15:59 • Новости дня
    В Турции призвали США пересмотреть позицию по Украине

    Спикер парламента Турции Куртулмуш призвал США и ЕС пересмотреть подход к украинскому кризису

    Tекст: Вера Басилая

    Западу и ЕС необходимо осознать, что без России переговоры по украинскому кризису невозможны, а США нужно пересмотреть позицию по Украине, заявил в интервью телеканалу CNN Turk спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш.

    Куртулмуш заявил о необходимости пересмотра США своей позиции по украинскому кризису, он считает, что это поможет оперативно организовать переговоры с участием всех заинтересованных сторон.передает РИА «Новости».

    Он отметил, что США считают продолжение конфликта на Украине выгодным, так как это позволяет им блокировать Россию и консолидировать ЕС. Однако, по его мнению, для достижения мира важно, чтобы Вашингтон пересмотрел свою позицию по этому вопросу.

    «Некоторым странам ЕС необходимо усвоить принцип, что без России невозможно провести какие-либо переговоры,» – заявил он, добавив, что США уже двигаются в этом направлении.

    Ранее первый заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл заявил, что американская администрация рассчитывает на скорое начало дипломатического урегулирования кризиса вокруг Украины.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Владимир Путин открыт к диалогам с президентом США Джо Байденом, но подчеркнул, что на данный момент никаких переговоров о возможной встрече не проводилось.

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    6 октября 2024, 13:12 • Новости дня
    Германия одобрила поставку оружия Турции на миллионы евро

    ФРГ одобрила поставку зенитных ракет и торпед Турции на 336 млн евро

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Федеральный совет безопасности Германии дал разрешение на поставку Турции оружия, включая зенитные ракеты и компоненты для подлодок, на сумму 336 млн евро, сообщает Spiegel.

    Германия одобрила поставку оружия Турции на сотни миллионов евро. Федеральный совет безопасности Германии, заседания которого проходят в тайне, согласовал сделку с партнером по НАТО, включающую зенитные ракеты и модернизацию подводных лодок, передает РИА «Новости».

    Согласно публикации, в рамках сделки Турция получит сто управляемых ракет для систем ПВО кораблей, 28 торпед SeaHake, а также компоненты для модернизации подводных лодок типа U209. Также одобрены поставки деталей двигателей для корветов и фрегатов. Пакет оценивается в 336 млн евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, демонстранты, выступающие за закрытие баз НАТО в Турции, начали пешее шествие из Стамбула к базе Инджирлик, планируя прибыть туда 28 сентября для проведения акции протеста. Министерство обороны США заключило с турецкими компаниями контракт на проведение строительных работ на авиабазе Инджирлик на срок до конца 2024 года общей стоимостью 95 млн долларов.

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    7 октября 2024, 14:48 • Новости дня
    Бригада «Ветераны» поздравила Путина с днем рождения
    Бригада «Ветераны» поздравила Путина с днем рождения

    Бойцы разведывательно-штурмовой бригады «Ветераны» добровольческого корпуса Вооруженных сил России поздравили российского президента Владимира Путина с днем рождения.

    Военнослужащие пожелали «успехов в работе во имя процветания России», а также «идти вперед и никогда не сдаваться». Бойцы напомнили, что их боевой девиз: «Мы – Россия. Путин – сила!». Поздравление опубликовано в их Telegram-канале.

    Члены Ассоциации ветеранов СВО из разных субъектов России также записали видеопоздравления в адрес Путина. Поздравления пришли не только от вернувшихся в гражданскую жизнь бойцов, но и от членов Ассоциации ветеранов СВО, находящихся на передовой.

    «Мы все – добровольцы, здесь находимся по своей воле. Это подтверждает то, что мы верим в ваши решения, полностью вас поддерживаем. Как только закончим бить врага здесь, на передовой, будьте уверены, вернувшись в гражданскую жизнь мы также будем поддерживать все принятые вами решения», – сказал в видеоролике, записанном в Артемовске, член Ассоциации ветеранов СВО Астраханской области Денис Харитонов.

    Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога в своем Telegram-канале также поздравил Путина.

    «Владимир Владимирович – истинный национальный лидер и справедливый Верховный Главнокомандующий. Под его руководством наша страна вернула себе статус великой державы. Наш президент ставит амбициозные цели и помогает каждому жителю России раскрыть свой потенциал. Несмотря на давление со стороны врагов, Владимир Владимирович отстаивает национальные интересы, защищает соотечественников на Донбассе и в Новороссии. Владимир Владимирович, мы – ваша верная команда, которая делает все возможное для приближения Победы. Спасибо за доверие, мы его оправдаем», – заключил Жога.

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    5 октября 2024, 14:04 • Новости дня
    Встреча Асада и Эрдогана на саммите БРИКС не подтвердилась

    Посол Сирии опроверг информацию о встрече Асада и Эрдогана на саммите БРИКС

    Tекст: Александра Юдина

    Посол Сирии в РФ Башар Джаафари на полях форума «Северный Кавказ: новые геостратегические возможности» исключил возможность встречи лидера Сирии Башара Асада и главы Турции Тайипа Эрдогана на саммите БРИКС в Казани, пока не выполнены определенные условия.

    По его словам, информация о возможной встрече лидеров стран президента на саммите БРИКС в Казани не подтверждается, передает ТАСС.

    Джаафари подчеркнул, что такая встреча невозможна до тех пор, пока не будут выполнены все условия сирийской стороны.

    Посол уточнил, что основными требованиями являются вывод турецких войск с оккупированных сирийских территорий и прекращение поддержки террористических группировок. Он отметил, что до выполнения этих требований никакая встреча между лидерами двух стран не состоится.

    Ранее Эрдоган выразил готовность встретиться с сирийским лидером Башаром Асадом для нормализации отношений между двумя странами. Анкара определила четкие условия для восстановления дипломатических отношений с Дамаском.

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    7 октября 2024, 09:53 • Новости дня
    Аксенов: Путин отвел Россию от края пропасти

    Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Путин вернул России статус великой державы

    Аксенов: Путин отвел Россию от края пропасти
    @ Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Под руководством президента Владимира Путина Россия, стоявшая в конце 1990-х на краю пропасти, прошла огромный путь созидания и вернула себе статус великой державы, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

    Аксенов заявил, что под руководством Владимира Путина страна вернула себе статус великой державы и стала одним из центров нового многополярного миропорядка.

    «Лидеров такого масштаба, как Владимир Владимирович, в мире больше нет. Благодаря его смелым и мудрым решениям исполнилась крымская мечта о возвращении на Родину », – написал Аксенов в своем Telegram-канале.

    Он отметил, что все колоссальные достижения Республики Крым за последние годы связаны с именем Путина и реализованы под его личным контролем.

    Кроме того, Аксенов заявил, что Путин спас Крым от войны и геноцида, что президент уже вошел в историю как национальный лидер, при котором началось воссоединение русских земель. Он также выразил уверенность в достижении всех целей специальной военной операции, поставленных Путиным, и подчеркнул, что Россия выйдет из всех испытаний более могучей и сплоченной.

    Владимир Путин отмечает свой день рождения, ему исполнилось 72 года.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин проведет свой день рождения 7 октября на рабочем месте, организовав закрытые рабочие встречи и приняв глав государств СНГ.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении выразил уверенность в возможности совместного открытия новых горизонтов и определения перспективных направлений сотрудничества.

    Также председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава Чечни Рамзан Кадыров поздравили президента.

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    7 октября 2024, 12:36 • Новости дня
    Судью и инспектора ФИФА отстранили пожизненно за секс-скандал

    Инспектора и судью ФИФА пожизненно дисквалифицировали за секс-скандал в Турции

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Турецкая футбольная федерация пожизненно отстранила Орхана Эрдемира и Элиф Караарслан из-за скандала с видео интимного характера, где они были засняты.

    Турецкая футбольная федерация (TFF) пожизненно дисквалифицировала инспектора матчей суперлиги Орхана Эрдемира и судью Элиф Караарслан из-за обнародованного в интернете видео интимного содержания, передает RT. На видео, вызвавшем скандал, были запечатлены 61-летний Эрдемир и 24-летняя Караарслан.

    На данный момент TFF приняла решение о пожизненной дисквалификации обоих участников скандала, что стало прецедентом в турецком футболе.

    Ранее Национальная судебная коллегия Испании постановила запретить экс-главе Королевской испанской футбольной федерации Луису Рубиалесу приближаться к футболистке женской сборной Дженнифер Эрмосо на расстояние менее 200 метров. Прокуратура Испании инициировала возбуждение уголовного дела против Рубиалеса из-за поцелуя с Эрмосо. Международная федерация футбола (ФИФА) начала собственное расследование по этому инциденту между Рубиалесом и Эрмосо.

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    5 октября 2024, 15:23 • Новости дня
    Россияне пострадали в ДТП с двумя автобусами в Турции

    АТОР: Россияне пострадали в ДТП с двумя автобусами в Турции

    Tекст: Валерия Городецкая

    В столкновении двух автобусов на трассе Анталья – Аланья в Турции пострадали двое российских туристов, их жизням ничего не угрожает, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

    Происшествие случилось 5 октября, когда автобус, следовавший в сторону Аланьи, потерял управление и столкнулся с автобусом, стоявшим на обочине, уточнили в АТОР, передает ТАСС.

    В результате аварии пострадали 12 человек, среди которых двое россиян. В Telegram-канале ассоциации сообщается, что их жизням ничего не угрожает. Туроператор, в чьем обслуживании находились пассажиры, уточнил, что оба автобуса перевозили туристов из России и Казахстана.

    Пострадавшие россияне были застрахованы, им оказали медицинскую помощь на месте аварии, а затем доставили в больницы для дополнительного обследования. Туристы, отказавшиеся от дополнительного обследования, уже вернулись в свои отели, отметили в АТОР.

    В сентябре в ДТП с микроавтобусом в Турции пострадали девять россиян.

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    Москвичей предупредили о радиационном тумане

    Торговая война с Китаем ставит под удар всю европейскую экономику

    Европа отчаянно защищается от наплыва дешевых китайских электромобилей и готова, как заявляется, вступить в «экономическую холодную войну» с КНР. Парадокс в том, что в результате ставится под удар промышленность самых развитых европейских стран. У Китая в этой войне есть целый набор крайне опасного для Европы оружия. О чем идет речь? Подробности

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    В США захотели вернуть Россию в Европу из-за Китая

    Бывший госсекретарь США Майк Помпео выступил за «возвращение России в Европу» после завершения конфликта на Украине. Это идет вразрез с тем видением на Западе, по которому между Россией и Европой должен опуститься новый «железный занавес». Но прежде всего говорит о том, что американцы ничего не поняли и ничему не научились. Подробности

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    Диаспоры формируют параллельную серую реальность

    Этнические диаспоры в России часто становятся источниками криминала и пособниками нелегальной миграции. Для решения проблемы диаспоры не должны превращаться в неформальные системы управления, их функции должны ограничиваться на уровне культурных центров, считают эксперты. Подробности

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    Чем Иран пробил щит ПВО Израиля

    «Израильская ПВО далеко не так надежна, как об этом заявляют публично». Такими словами эксперты подводят итоги одного из главных военных событий прошлой недели – ракетного удара Ирана по военным объектам Израиля. Каких реальных результатов достиг в этой атаке Иран и с помощью какого оружия? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Зеленского заставят провести выборы

      Судя по всему, американцы все-таки заставили Владимира Зеленского провести в следующем году на Украине президентские выборы, к ним уже началась подготовка. Это имеет прямую связь c планами по приглашению Киева в НАТО.

    • Британия потеряла важные территории

      Великобритания вынужденно – скорее всего, под давлением США – согласилась уступить архипелаг Чагос в Индийском океане государству Маврикий, хотя ранее наотрез отказывалась это сделать из-за расположенной на Чагосе военной базы. Что же произошло?

    • Новая стратегия НАТО: Киев все-таки примут

      В НАТО готовятся пригласить Украину в альянс. Принципиальное решение на этот счет может быть принято 12 октября. На Западе называют такой подход «способом завершить военный конфликт». Что это означает на практике? К чему готовиться России?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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