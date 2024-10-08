Ким Чен Ын поздравил Путина с днем рождения

Лидер КНДР отправил Путину телеграмму с поздравлениями и пожеланиями успехов

Tекст: Денис Тельманов

Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, передает ЦТАК.

В своей телеграмме, отправленной 7 октября, Ким Чен Ын обратился к Путину с теплыми пожеланиями.

«Позвольте мне поздравить вас с днем рождения здесь в Пхеньяне вместе с моими друзьями и поднять бокал за ваше крепкое здоровье и еще большие успехи в работе. Пхеньян всегда будет вместе с Москвой», – говорится в заявлении северокорейского лидера.



Ким Чен Ын подчеркнул важность своей дружбы с Путиным для укрепления стратегического партнерства между РФ и КНДР.

В своем поздравлении он напомнил о совместных усилиях по превращению корейско-российских отношений в «нерушимые союзнические и стратегические отношения на вечные времена».

Лидер Северной Кореи также выразил уверенность в поддержке России в ее «справедливом деле».

Он отметил, что Путин пользуется «безграничным доверием и поддержкой российского народа», и выразил уверенность, что российский президент продолжит вести страну к «победе и славе».

Ранее президент Боливии Луис Арсе поздравил Владимира Путина с днем рождения, подчеркнув его усилия в борьбе за социальную справедливость.