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Ким Чен Ын поздравил Путина с днем рождения
Лидер КНДР отправил Путину телеграмму с поздравлениями и пожеланиями успехов
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отправил телеграмму с поздравлениями президенту России Владимиру Путину по случаю его дня рождения, выразив пожелания крепкого здоровья и успехов в работе.
Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, передает ЦТАК.
В своей телеграмме, отправленной 7 октября, Ким Чен Ын обратился к Путину с теплыми пожеланиями.
«Позвольте мне поздравить вас с днем рождения здесь в Пхеньяне вместе с моими друзьями и поднять бокал за ваше крепкое здоровье и еще большие успехи в работе. Пхеньян всегда будет вместе с Москвой», – говорится в заявлении северокорейского лидера.
Ким Чен Ын подчеркнул важность своей дружбы с Путиным для укрепления стратегического партнерства между РФ и КНДР.
В своем поздравлении он напомнил о совместных усилиях по превращению корейско-российских отношений в «нерушимые союзнические и стратегические отношения на вечные времена».
Лидер Северной Кореи также выразил уверенность в поддержке России в ее «справедливом деле».
Он отметил, что Путин пользуется «безграничным доверием и поддержкой российского народа», и выразил уверенность, что российский президент продолжит вести страну к «победе и славе».
Ранее президент Боливии Луис Арсе поздравил Владимира Путина с днем рождения, подчеркнув его усилия в борьбе за социальную справедливость.