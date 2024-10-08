Сейчас Запад уже не тот – и свобода религии, и свобода информации рассматриваются даже на таком официальном уровне, как ПАСЕ, как угроза, а не как достижение. Только теперь религию рвутся регулировать чиновники, которые, в отличие от государей XVII века, даже не притворяются верующими.0 комментариев
В Курске решили организовать приют для животных из приграничных районов
Волонтеры сообщили о создании приюта для приграничных животных в Курске
В Курске планируется создание пункта временного размещения для животных, эвакуированных из приграничных районов, чтобы обеспечить их временным жильем и заботой.
В Курске предполагается организовать пункт временного размещения (ПВР) для животных, эвакуированных из приграничных районов, сообщает Telegram-канал «Секунда».
Инициатива создания такого приюта принадлежит волонтерам из организации «Кошкин Дом Донецк», которые активно помогают животным в курском приграничье. Они отмечают, что перемещение животных в Донецк или ожидание их распределения в «котомобиле» не является оптимальным решением.
Как рассказали волонтеры, идея уже нашла поддержку у комитета ветеринарной медицины Курска и ряда неравнодушных горожан. Это позволит обеспечить временное размещение и уход за животными, пока для них не найдутся новые или старые хозяева.
Недавно из Глушково волонтеры эвакуировали шестерых котов, которые находятся в тяжелом состоянии. Сейчас они под опекой группы «Хвост трубой», ведется поиск их владельцев.
Ранее волонтеры эвакуировали питомцев приюта для бездомных животных в Курской области, а до этого Московский зоопарк помог вывезти животных из приюта в Курской области.