В Курске решили организовать приют для животных из приграничных районов

Волонтеры сообщили о создании приюта для приграничных животных в Курске

Tекст: Вера Басилая

В Курске предполагается организовать пункт временного размещения (ПВР) для животных, эвакуированных из приграничных районов, сообщает Telegram-канал «Секунда».

Инициатива создания такого приюта принадлежит волонтерам из организации «Кошкин Дом Донецк», которые активно помогают животным в курском приграничье. Они отмечают, что перемещение животных в Донецк или ожидание их распределения в «котомобиле» не является оптимальным решением.

Как рассказали волонтеры, идея уже нашла поддержку у комитета ветеринарной медицины Курска и ряда неравнодушных горожан. Это позволит обеспечить временное размещение и уход за животными, пока для них не найдутся новые или старые хозяева.

Недавно из Глушково волонтеры эвакуировали шестерых котов, которые находятся в тяжелом состоянии. Сейчас они под опекой группы «Хвост трубой», ведется поиск их владельцев.

Ранее волонтеры эвакуировали питомцев приюта для бездомных животных в Курской области, а до этого Московский зоопарк помог вывезти животных из приюта в Курской области.

