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    Несколько дней назад отношения России и Таджикистана вновь привлекли к себе внимание в связи с миграционной проблемой. Однако вопрос с мигрантами – это только часть картины нашего особого соседства.

    14 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Чайлдфри – это не всегда идеология

    Подавляющее большинство россиян уверено, что дети – это счастье. Стоит тебе упомянуть, что твои жизненные планы их не включают в себя – ты сталкиваешься с потоком негатива.

    31 комментарий
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Надо трижды подумать, прежде чем прощать релокантов

    Можно спорить о том, кто виноват в том, что сотни тысяч, а то и миллионы молодых шарлотов в принципе были воспитаны с таким мировоззрением. Но намного важнее другое – все это мировоззрение шарлоты продолжат в себе нести.

    54 комментария
    8 октября 2024, 03:25 • Новости дня

    NYT: США столкнулись с нехваткой персонала для борьбы с ураганом

    США испытали кадровый дефицит в FEMA для реагирования на ураган «Милтон»

    Tекст: Денис Тельманов

    Американское агентство FEMA испытывает острую нехватку кадров для борьбы с приближающимся ураганом «Милтон», который угрожает региону Тампы во Флориде, и нуждается в привлечении дополнительных ресурсов.

    Американское Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) испытывает серьезные трудности из-за нехватки персонала, передает The New York Times.

    По последним данным агентства, лишь девять процентов сотрудников готовы к немедленному развертыванию, что создает угрозу недостаточной реакции на приближающийся ураган «Милтон».

    FEMA уже задействовано на множестве направлений, оказывая помощь пострадавшим после урагана «Хелен», наводнений в Вермонте и торнадо в Канзасе. В связи с этим агентство испытывает недостаток кадров и финансовых ресурсов, несмотря на недавнее выделение Конгрессом дополнительных средств.

    Для решения проблемы FEMA планирует привлечь сотрудников из других федеральных агентств и частных подрядчиков. Однако, как сообщает издание, масштабы предстоящих операций вызывают серьезные опасения из-за нехватки квалифицированных специалистов.

    Президент США Джо Байден подписал распоряжение об объявлении чрезвычайной ситуации во Флориде. Ожидается, что ураган «Милтон», усилившийся до пятой категории, достигнет побережья штата в среду или четверг, вызывая разрушительные волны высотой более трех метров.

    Напомним, губернатор Флориды Рон Десантис объявил чрезвычайное положение в 35 округах штата. Тем временем число погибших из-за урагана «Хелен» в Соединенных Штатах превысило 200 человек, его признали самым смертоносным за последние 20 лет на материковой части страны.

    6 октября 2024, 19:22 • Новости дня
    Байден разработал новый план по Украине перед уходом

    Байден представил двусторонний план по поддержке Украины перед уходом с поста

    Байден разработал новый план по Украине перед уходом
    @ White House/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Джо Байден представил новый двусторонний план по поддержке Украины, который станет его «последней победой», стремясь оставить наследие прогресса в отношениях с Киевом, пишет издание Conversation.

    Статья подчеркивает, что Байден стремится оставить после себя наследие, и успех в поддержке Украины может стать его значимой победой. Главной задачей является закрепление за США роли постоянного союзника Украины, передает РИА «Новости».

    Ключевой момент плана заключается в публичной демонстрации поддержки Киева. Это подтверждается недавней встречей в Белом доме между Джо Байденом, Камалой Харрис и Владимиром Зеленским. Байден хочет показать, что Украина остается в числе приоритетов Вашингтона, и создать образ, что поддержка будет продолжаться. Это должно препятствовать возможной попытке Дональда Трампа игнорировать данный курс, если тот вновь придет к власти.

    Вторая составляющая плана связана с продолжением военной помощи Украине. Байден занимается этим вопросом, чтобы обеспечить страну необходимыми ресурсами для защиты своего суверенитета. Таким образом, американская администрация надеется укрепить позицию Украины и безопасность региона в целом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок высказалась за поставки Украине дальнобойных ракет, несмотря на несогласие канцлера Олафа Шольца, отметив важность этих ракет для преодоления минных полей, писали СМИ. Ранее сообщалось, что Берлин не будет поставлять Украине крылатые ракеты Taurus с дальностью полета около 500 км, которые могут «долететь до Москвы», по заявлению канцлера Германии Олафа Шольца. Берлин также не станет передавать Киеву дальнобойного оружия вне зависимости от решений союзников, по словам немецкого канцлера Олафа Шольца.

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    7 октября 2024, 11:05 • Новости дня
    Боррель назвал условие завершения конфликта на Украине за 15 дней

    Боррель заявил, что конфликт на Украине завершится через 15 дней без поддержки Запада

    Боррель назвал условие завершения конфликта на Украине за 15 дней
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Без поддержки Запада конфликт на Украине завершился бы через 15 дней, что позволило бы президенту России Владимиру Путину достичь своих целей, заявил в интервью испанской газете 20 Minutos верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

    Боррель подчеркнул, что многие люди хотели бы скорейшего окончания войны, однако, по его мнению, следует учитывать последствия такого сценария для украинцев и безопасности Европы. Он добавил, что безопасность европейцев зависит от исхода этого конфликта. «Если мы перестанем поддерживать Украину, через 15 дней война закончится и [президент России Владимир] Путин достигнет своих целей», – отметил глава европейской дипломатии, передает ТАСС.

    В ходе интервью Боррель также затронул тему действий Израиля, заявив, что в секторе Газа международное гуманитарное право не соблюдается. Он подчеркнул, что региональная война стала бы плохой новостью для Европы и мира в целом.

    Ранее издание Washington Post сообщало, что США теряют интерес к поддержке Украины из-за конфликта на Ближнем Востоке и недовольства политикой главы киевского режима Владимира Зеленского.

    Президент США Джо Байден представил новый двусторонний план по поддержке Украины, который станет его «последней победой», стремясь оставить наследие прогресса в отношениях с Киевом.

    Ранее и. о. главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила, что действия НАТО на Украине могут привести к катастрофическим последствиям.

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    7 октября 2024, 16:55 • Видео
    Зеленского заставят провести выборы

    Судя по всему, американцы все-таки заставили Владимира Зеленского провести в следующем году на Украине президентские выборы, к ним уже началась подготовка. Это имеет прямую связь c планами по приглашению Киева в НАТО.

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    7 октября 2024, 18:02 • Новости дня
    Вэнс предложил Украине отказаться от части территорий и членства в НАТО
    Вэнс предложил Украине отказаться от части территорий и членства в НАТО
    @ Morry Gash/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс предложил Украине отказаться от территорий, занятых Россией, и от членства в НАТО, а также получить гарантию суверенитета и нейтралитет, сообщили СМИ.

    Как пишет The American Conservative, инициатива Вэнса включает в себя отказ Украины от территорий, занятых Россией, и от стремления к членству в НАТО.

    Как написал в своем Telegram-канале председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, взамен Украине предполагается получить гарантии суверенитета и нейтралитета. Вэнс считает, что восстановление Украины должна профинансировать Германия. Напарник Трампа по президентской гонке в США подчеркивает, что продолжение конфликта требует огромных затрат, которые неприемлемы как для США, так и для европейских стран.

    По словам Вэнса, такие меры могли бы снизить напряженность и экономическое бремя, связанное с конфликтом, для западных держав и способствовать более стабильному урегулированию ситуации на Украине.

    Ранее спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш заявил, что Западу и ЕС необходимо осознать, что без России переговоры по украинскому кризису невозможны, а США нужно пересмотреть позицию по Украине.

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    5 октября 2024, 20:14 • Новости дня
    Антонов завершил работу послом России в США

    Анатолий Антонов покинул пост посла России в США и возвращается в Москву

    Tекст: Вера Басилая

    Анатолий Антонов завершил командировку в качестве посла России в США и скоро отправится в Москву, сообщили в российском посольстве в Вашингтоне.

    Анатолий Антонов завершил свою работу в качестве посла России в США, самолет с Антоновым на борту вылетит в субботу в 22.00 мск в Москву, передает ТАСС.

    Антонов прибыл в Вашингтон 31 августа 2017 года и возглавлял российское посольство в сложнейший период обострения отношений между Москвой и Вашингтоном.

    Он возглавлял Департамент по вопросам безопасности и разоружения МИД с 2004 по 2011 год, а с 2011 по 2016 год был замминистра обороны. В декабре 2016 года его назначили заместителем министра иностранных дел России.

    Работа Антонова в США совпала с периодом беспрецедентного обострения двусторонних отношений из-за антироссийского курса Вашингтона. США ввели санкции против Москвы и закрыли генеральные консульства России в Сан-Франциско в 2017 году и в Сиэтле в 2018 году, ограничивая работу российских дипломатов.

    Антонов ранее сообщал о необходимости повышения безопасности для российских дипломатов на фоне ухудшающихся отношений между Россией и США,

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    7 октября 2024, 12:30 • Новости дня
    Кремль отреагировал на публикацию WSJ о возвращении Бута к торговле оружием

    Песков отнес к фейкам слухи о возвращении Бута к торговле оружием

    Кремль отреагировал на публикацию WSJ о возвращении Бута к торговле оружием
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Публикация Wall Streat Journal о том, что депутат законодательного собрания Ульяновской области Виктор Бут якобы начал торговать оружием, относится к фейкам, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Материал этот видели. Склоняемся к тому, чтобы отнести это к категории фейков», – сказал Песков, передает ТАСС.

    Он также предположил, что статья может быть попыткой повлиять на народного избранника в России.

    Сам Виктор Бут в комментарии РБК назвал статью вбросом ради поднятия просевших рейтингов. Он отметил, что издание из экономического превратилось в ангажированное политическое медиа.

    «В отсутствии значимых медийных персон американские СМИ используют раскрученный ими же в свое время бренд «оружейного барона», известный широким массам и мое имя», – пояснил он.

    По его мнению, издание преследует цель привлечь к публикации больше общественного внимания и поднять свои просевшие рейтинги.

    Ранее Wall Streat Journal сообщила, что Бут якобы вернулся к продаже оружия, пытаясь заключить сделку с поддерживаемыми Ираном хуситами в Йемене.

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    7 октября 2024, 14:31 • Новости дня
    Захарова прокомментировала возвращение посла Антонова в Россию
    Захарова прокомментировала возвращение посла Антонова в Россию
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала возвращение в Россию посла в США Анатолия Антонова, она заявила о скором выходе указа президента, отметив, что дальнейшие комментарии остаются за администрацией президента.

    Захарова сообщила РИА «Новости» о возвращении Антонова в Россию. Она отметила, что в ближайшее время ожидается выход указа президента, касающегося этой ситуации.

    Захарова добавила, что возвращение Антонова связано с предстоящими изменениями, которых в скором времени следует ожидать. Однако подробности о возможных причинах и последствиях этого возвращения не были раскрыты. Захарова подчеркнула, что любые дальнейшие разъяснения будут предоставлены уже администрацией президента.

    В минувшую субботу стало известно, что посол России в США Антонов завершил свою командировку и покинул пост посла России в Вашингтоне. Антонов уже прибыл в Москву, и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что уровень дипломатических отношений между Москвой и Вашингтоном останется прежним, а новый посол будет назначен своевременно.

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    7 октября 2024, 15:48 • Новости дня
    Нарышкин заявил о причастности США и Британии к теракту на «Северных потоках»

    Глава СВР Нарышкин заявил о прямой причастности США и Британии к диверсии на «Северных потоках»

    Нарышкин заявил о причастности США и Британии к теракту на «Северных потоках»
    @ Danish Defense Ministry/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    СВР располагает достоверной информацией о прямой причастности США и Великобритании к теракту на «Северных потоках», заявил на 55-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств СНГ глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

    «СВР располагает достоверной информацией о прямой причастности США и Великобритании к этому крупнейшему теракту», – заявил Нарышкин, передает ТАСС. По его словам, в подготовке и проведении диверсии были задействованы профессиональные диверсанты из англосаксонских спецслужб.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков усомнился в возможности «группы частников» совершить теракт на «Северных потоках». Министр иностранных дел Сергей Лавров на Генассамблее ООН потребовал расследования обстоятельств диверсий на газопроводах «Северные потоки» и провокации в Буче.

    Служба внешней разведки России сообщила о получении новых данных, подтверждающих причастность англосаксов к этим диверсиям.

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    7 октября 2024, 16:52 • Новости дня
    В Кремле оценили работу Антонова в качестве посла в США

    Ушаков заявил об успешном выполнении Антоновым миссии в качестве посла в США

    Tекст: Дарья Григоренко

    Анатолий Антонов успешно завершил свою работу послом России в США, о чем сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, отметив, что кандидатура нового посла в Вашингтон находится на стадии проработки.

    Ушаков заявил, что Антонов успешно выполнил свои обязанности, и теперь очередь другого человека занять этот пост. Он подчеркнул, что назначение нового посла будет произведено после соблюдения всех необходимых формальностей, передает ТАСС.

    Он также указал, что кандидатура нового посла в США в данный момент прорабатывается, и соответствующий указ президента России Владимира Путина будет опубликован по завершении всех процедур.

    По мнению Ушакова, решение о смене посла не связано с предстоящими президентскими выборами в США. «Наш посол работал довольно-таки продолжительный период времени», – отметил помощник президента.

    В минувшую субботу стало известно, что посол России в США Антонов завершил свою командировку и покинул пост посла России в Вашингтоне. Антонов уже прибыл в Москву, и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что уровень дипломатических отношений между Москвой и Вашингтоном останется прежним, а новый посол будет назначен своевременно.

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    5 октября 2024, 21:49 • Новости дня
    МИД подтвердил окончание командировки Антонова в США

    МИД России подтвердил завершение командировки посла Антонова в США

    Tекст: Вера Басилая

    Посол Анатолий Антонов завершает свою командировку в США, заявили в Министерстве иностранных дел России.

    Министерство иностранных дел России подтвердило завершение командировки посла Анатолия Антонова в Соединенных Штатах, но не уточнило подробностей, передает РИА «Новости».

    В сообщении не уточнялось, кто станет его преемником.

    Ранее в российском посольстве в Вашингтоне сообщали, что Анатолий Антонов покинул пост посла России в США и возвращается в Москву.

    СМИ сообщали, что Анатолий Антонов прибудет на родину осенью 2024 года.

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    7 октября 2024, 03:54 • Новости дня
    Южную Европу предупредили об угрозе появления пустынь

    Председатель группы экспертов по изменению климата ООН Ски предупредил Южную Европу об угрозе опустынивания

    Южную Европу предупредили об угрозе появления пустынь
    @ Dirceu Portugal/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глобальное потепление ведет к опустыниванию стран Южной Европы, таких как Греция, Португалия и Турция, заявил председатель Межправительственной группы экспертов по изменению климата ООН Джим Ски.

    «Вся Европа уязвима, особенно Средиземноморье. Мы уже видим, что опустынивание происходит не только в Северной Африке, но и на южных окраинах Европы, таких как Греция, Португалия и Турция», – приводит слова Ски ТАСС со ссылкой на Daily Telegraph.

    Ски также указал, что потепление может привести к формированию жаркого и влажного климата в ряде стран, что негативно скажется на экономике. Например, Польше грозят проблемы с выращиванием картофеля, а Италия может остаться без твердых сортов пшеницы, используемых для производства макарон.

    Эксперт сказал, что глобальное потепление на 3 градуса по Цельсию возможно к 2100 году, и отметил, что изменение климата уже происходит, а не является далекой проблемой будущего. По его словам, человечество должно адаптироваться к новым условиям.

    При этом Западная Европа и Великобритания, по оценке Ски, столкнутся к концу столетия с еще большим потеплением – до пяти градусов по Цельсию, передает РБК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в заявлении Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца сообщалось, что рекордные наводнения в Центральной Европе вскоре могут стать нормой, так как континент нагревается быстрее остального мира.

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    6 октября 2024, 13:14 • Новости дня
    В Крыму заявили о наличии шанса для поиска мира для Украины

    Константинов назвал выборы в США шансом для поиска подходов к урегулированию конфликта на Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Предстоящие выборы президента США могут стать началом поиска решений для урегулирования украинского конфликта и достижения мира, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

    Константинов подчеркнул важность этих выборов, указав на отсутствие у будущих лидеров США личной заинтересованности в продолжении конфликта, в отличие от действующего президента Джо Байдена и его семьи, передает РИА «Новости».

    Глава крымского парламента заявил: «Многое зависит от выборов в Америке. Это шанс на начало поиска выхода из той ситуации, в которую загнал себя Запад. Подчеркну: не шанс на достижение мира, а всего лишь на начало поиска подходов к нему». Он предупредил о необходимости осторожного подхода к миротворческой риторике западных стран, отметив, что она может быть направлена на усыпление бдительности.

    Константинов выразил надежду на то, что, если Дональд Трамп станет президентом, конфликт может быть разрешен, так как, по его мнению, «Трамп имеет желание все это завершить». Однако он указал, что в случае избрания другого кандидата, конфликт может продолжиться.

    Ранее Washington Post сообщал, что США теряют интерес к поддержке Украины из-за конфликта на Ближнем Востоке и недовольства политикой главы киевского режима Владимира Зеленского.

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    5 октября 2024, 10:13 • Новости дня
    Рябков заявил о зеркальном ответе России на возможные ядерные испытания США

    Замглавы МИД Рябков заявил о зеркальном ответе России на возможные ядерные испытания США

    Tекст: Александра Юдина

    Россия готова незамедлительно ответить на возможные шаги США по возобновлению ядерных испытаний, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

    Рябков выразил готовность Москвы действовать в ответ на возможные действия Штатов в этой области, передает RT.

    «Если начнутся процессы, которые будут означать, что США смотрят в направлении возобновления ядерных испытаний, за нами »не заржавеет», – подчеркнул замминистра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в США Анатолий Антонов ранее заявлял, что власти США подталкивают Украину к продолжению атак на Крым, называя это «самообороной», а также указывал, что Вашингтон способствует поставкам вооружений на территорию Украины, что может привести к эскалации конфликта и увеличению риска прямого столкновения с Россией.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что попытки воевать до победы с ядерной державой, такой как Россия, бессмысленны.

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    6 октября 2024, 01:44 • Новости дня
    Число жертв урагана «Хелен» в США выросло до 227 человек

    Tекст: Антон Антонов

    Жертвами урагана «Хелен» в США стали как минимум 227 человек, сообщил CNN.

    Погибшие жили в шести штатах, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    Напомним, ураган «Хелен» в США назван самым смертоносным после «Катрины». Власти США допускали, что число жертв может достигнуть 600 человек.

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    6 октября 2024, 13:51 • Новости дня
    Шторм «Милтон» заставил Флориду объявить чрезвычайное положение

    Губернатор Флориды объявил ЧП в 35 округах из-за шторма «Милтон»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В американском штате Флорида объявлено чрезвычайное положение в 35 округах из-за приближения тропического шторма «Милтон».

    Губернатор Флориды Рон Десантис объявил чрезвычайное положение в 35 округах штата в связи с приближением тропического шторма «Милтон», передает РИА «Новости». Такое решение было принято с целью подготовки к возможным последствиям стихии и обеспечения безопасности жителей. По информации офиса губернатора, местные власти уже начали принимать необходимые меры для минимизации ущерба.

    Шторм «Милтон» представляет серьезную угрозу для жителей Флориды. Это вынудило власти принять дополнительные меры предосторожности. Объявление чрезвычайного положения позволяет мобилизовать все необходимые ресурсы для быстрого реагирования на возможные чрезвычайные ситуации.

    В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий население призывают соблюдать осторожность и следить за обновлениями официальных источников информации. Жителям рекомендуется подготовиться к возможным перебоям в подаче электроэнергии и другим последствиям шторма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число погибших из-за урагана «Хелен» в Соединенных Штатах выросло до 200 человек, этот шторм признали самым смертоносным за последние 20 лет на материковой части страны. Администрация США заявила о возможности того, что число жертв урагана «Хелен» на юго-востоке страны может достигнуть 600, однако точные данные пока отсутствуют, так как многие люди числятся пропавшими без вести. Тропический шторм «Эта» достиг Кубы и обрушился на южные районы центральной части побережья страны.

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    7 октября 2024, 05:25 • Новости дня
    Идущий на Флориду шторм «Милтон» усилился до урагана

    Угрожающий американскому штату Флорида тропический шторм «Милтон» усилился до урагана

    Tекст: Антон Антонов

    Тропический шторм «Милтон», который приближается к американскому штату Флорида, быстро перерастает в ураган, сообщил Национальный центр по слежению за ураганами США.

    Нынешняя максимальная устойчивая скорость ветра – около 130 км/ч, «Милтон» продвигается на восток со скоростью около 9 км/ч, передает РИА «Новости».

    Напомним, губернатор Флориды Рон Десантис объявил чрезвычайное положение в 35 округах штата. Тем временем число погибших из-за урагана «Хелен» в Соединенных Штатах превысило 200 человек, его признали самым смертоносным за последние 20 лет на материковой части страны.


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    • Зеленского заставят провести выборы

      Судя по всему, американцы все-таки заставили Владимира Зеленского провести в следующем году на Украине президентские выборы, к ним уже началась подготовка. Это имеет прямую связь c планами по приглашению Киева в НАТО.

    • Британия потеряла важные территории

      Великобритания вынужденно – скорее всего, под давлением США – согласилась уступить архипелаг Чагос в Индийском океане государству Маврикий, хотя ранее наотрез отказывалась это сделать из-за расположенной на Чагосе военной базы. Что же произошло?

    • Новая стратегия НАТО: Киев все-таки примут

      В НАТО готовятся пригласить Украину в альянс. Принципиальное решение на этот счет может быть принято 12 октября. На Западе называют такой подход «способом завершить военный конфликт». Что это означает на практике? К чему готовиться России?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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