NYT: США столкнулись с нехваткой персонала для борьбы с ураганом

США испытали кадровый дефицит в FEMA для реагирования на ураган «Милтон»

Tекст: Денис Тельманов

Американское Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) испытывает серьезные трудности из-за нехватки персонала, передает The New York Times.

По последним данным агентства, лишь девять процентов сотрудников готовы к немедленному развертыванию, что создает угрозу недостаточной реакции на приближающийся ураган «Милтон».



FEMA уже задействовано на множестве направлений, оказывая помощь пострадавшим после урагана «Хелен», наводнений в Вермонте и торнадо в Канзасе. В связи с этим агентство испытывает недостаток кадров и финансовых ресурсов, несмотря на недавнее выделение Конгрессом дополнительных средств.

Для решения проблемы FEMA планирует привлечь сотрудников из других федеральных агентств и частных подрядчиков. Однако, как сообщает издание, масштабы предстоящих операций вызывают серьезные опасения из-за нехватки квалифицированных специалистов.

Президент США Джо Байден подписал распоряжение об объявлении чрезвычайной ситуации во Флориде. Ожидается, что ураган «Милтон», усилившийся до пятой категории, достигнет побережья штата в среду или четверг, вызывая разрушительные волны высотой более трех метров.

Напомним, губернатор Флориды Рон Десантис объявил чрезвычайное положение в 35 округах штата. Тем временем число погибших из-за урагана «Хелен» в Соединенных Штатах превысило 200 человек, его признали самым смертоносным за последние 20 лет на материковой части страны.

