Росавиация приостановила сертификат «Витязь-аэро»

Росавиация на 120 дней остановила техобслуживание «Витязь-аэро» из-за нарушений

Tекст: Денис Тельманов

Росавиация приостановила действие сертификата на проведение технического обслуживания для камчатской авиакомпании «Витязь-аэро» сроком на 120 рабочих дней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Это решение было принято после проверки, инициированной крушением вертолета компании в августе на Камчатке, в результате которого погибли 22 человека.



В пресс-службе Росавиации сообщили, что авиакомпания больше не может самостоятельно проводить техническое обслуживание своих вертолетов Ми-8 и Ми-2, а также их двигателей, вспомогательных силовых установок и компонентов.

Решение было принято по итогам проверки, проведенной Ространснадзором, который обнаружил грубые нарушения воздушного законодательства.

Крушение вертолета Ми-8, принадлежащего «Витязь-аэро», произошло 31 августа на Камчатке. На борту находились 22 человека, в том числе 19 пассажиров и три члена экипажа.

Это происшествие стало причиной внеплановой проверки, в результате которой были выявлены серьезные нарушения, повлекшие за собой принятие мер в отношении авиакомпании.

Ранее сообщалось, что следователи рассматривают две ключевые версии крушения Ми-8Т на Камчатке, в том числе техническую неисправность и нарушение правил пилотирования.