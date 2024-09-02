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Следователи озвучили две основные версии крушения вертолета на Камчатке
Следователи работают на месте крушения вертолета Ми-8Т на Камчатке, они рассматривают две версии произошедшего, такие как техническая неисправность и нарушение правил пилотирования, сообщила пресс-служба ведомства.
Как сообщили в СК, следователи осмотрели места происшествия, назначили судебные экспертизы, изъяли образцы топлива с места вылета вертолета, бортовой самописец и GPS-навигатор, техническую документацию и провели комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин авиационной катастрофы, передает ТАСС.
Там добавили, что рассматриваются две основные версии крушения вертолета: нарушение правил пилотирования и техническая неисправность. Как сообщили в Росавиации, родственники погибших в катастрофе вертолета Ми-8Т авиакомпании «Витязь аэро» в Камчатском крае получат получат около 3,3 млн рублей, и возможность бесплатного перелета в Петропавловск-Камчатский и обратно, к месту своего проживания.
Ранее министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев сообщил, что обнаружены тела всех погибших при крушении вертолета Ми-8 на Камчатке.