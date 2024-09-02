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    Прибалтика столкнулась с бессилием противостоять «нападению России»
    Эксперт: Восточные немцы голосовали против бесконтрольной миграции и поддержки Украины
    Путин: Хрущев буквально подарил Крым Украине
    В Польше назвали своим долгом сбивать российские ракеты над Украиной
    Путин: Россия разберется с украинскими бандитами в Курской области
    Путин не исключил попытки Киева пойти на мирные переговоры после провала в Курской области
    Путин: ВС России в зоне СВО берут территории под контроль квадратными километрами
    Под ночной групповой удар ВС России попали пункты дислокации наемников ВСУ
    Путин назвал свой девиз в трудные минуты
    Мнения
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Русская победа на Халхин-Голе спасла монголов от участи рабов

    Жестокость японцев в годы Второй мировой беспрецедентна и во многих отношениях может поспорить с тем, что творилось даже в Третьем рейхе. Так что отмечают победу при Халхин-Голе монголы не просто так.

    0 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Европейским элитам мешает слон в комнате

    Пока что повсеместно (кроме Италии) «крайние» не обладают достаточным мастерством и хитростью, чтобы переиграть оппонентов в этой уже поствыборной игре. А итальянский казус свидетельствует, что «переигравший дракона» сам становится его подобием.

    0 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Национализм оказался лучшим другом глобализма

    Идея «украинства» – трагический пример того, как под национально-освободительными флагами ведется работа по растворению собственной национальной культуры и своеобразия в «мировой всепошлости». Погибать и убивать за идеи «незалежности» для того, чтобы превратиться в колонию – судьба истинно трагическая.

    3 комментария
    2 сентября 2024, 13:16 • Новости дня

    Следователи озвучили две основные версии крушения вертолета на Камчатке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Следователи работают на месте крушения вертолета Ми-8Т на Камчатке, они рассматривают две версии произошедшего, такие как техническая неисправность и нарушение правил пилотирования, сообщила пресс-служба ведомства.

    Как сообщили в СК, следователи осмотрели места происшествия, назначили судебные экспертизы, изъяли образцы топлива с места вылета вертолета, бортовой самописец и GPS-навигатор, техническую документацию и провели комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин авиационной катастрофы, передает ТАСС.

    Там добавили, что рассматриваются две основные версии крушения вертолета: нарушение правил пилотирования и техническая неисправность. Как сообщили в Росавиации, родственники погибших в катастрофе вертолета Ми-8Т авиакомпании «Витязь аэро» в Камчатском крае получат получат около 3,3 млн рублей, и возможность бесплатного перелета в Петропавловск-Камчатский и обратно, к месту своего проживания.

    Ранее министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев сообщил, что обнаружены тела всех погибших при крушении вертолета Ми-8 на Камчатке.

    1 сентября 2024, 18:40 • Новости дня
    Дотком предрек конец режима Зеленского в ближайшие месяцы
    Дотком предрек конец режима Зеленского в ближайшие месяцы
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    «Конец режима» украинского лидера Владимира Зеленского наступит в ближайшие месяцы, такое мнение выразил немецкий предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком (Ким Шмитц).

    Украинское руководство уже открыто говорит о поражении в конфликте и обвиняет в этом западные страны, отметил Дотком, передает РИА «Новости».

    «От конца режима Зеленского нас отделяют несколько месяцев, вероятно, еще до выборов в США», – написал он в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Предприниматель также считает, что кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис и ее партия «потонут как Титаник», поэтому стоит ждать «отчаянных мер».

    Ранее Дотком заявил, что Россия завладеет всем переданным Украине западным оружием.

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    2 сентября 2024, 10:18 • Новости дня
    Путин провел урок «Разговор о важном» в одной из школ Кызыла
    Путин провел урок «Разговор о важном» в одной из школ Кызыла
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин провел открытый урок «Разговор о важном» в кызылской школе № 20 им. Героев Отечества. Учебное заведение открылось 2 сентября, глава государства осмотрел здание.

    «Разговор о важном» проводится во всех школах страны первым уроком в понедельник. Первый урок 2024-2025 учебного года посвящен теме «Образ будущего», передает ТАСС.

    Темами уроков «Разговор о важном» в этом году станут в том числе единство и многообразие стран БРИКС, развитие Арктики, музыка Петра Чайковского и 80-летие Победы.

    Путин 2 сентября осмотрел школу № 20 в Кызыле, это одно из четырех учебных заведений, построенных в 2019 году в рамках федерального проекта «Современная школа», чтобы прекратить практику обучения в три смены.

    Обучение в школе № 20 ведется на двух языках: русском (язык выбрали родители 500 учеников) и тувинском (425 учеников). Также в субботу для детей доступны дополнительные курсы по шахматам, хореографии, хоровому пению, различным видам борьбы.

    Название школы посвящено Дню Героев Отечества, который по решению президента с 2007 года празднуется 9 декабря.

    Коментарии (3)
    1 сентября 2024, 13:20 • Видео
    Майя Санду уничтожает пророссийских соперников

    В Молдавии запретили участвовать в выборах и проводить агитацию против вступления в ЕС оппозиционному блоку «Победа», учредительный съезд которого проходил в России. Президент Майя Санду намерена сохранить власть любой ценой, и Запад ее в этом полностью поддерживает.

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    1 сентября 2024, 15:24 • Новости дня
    В МИД пообещали изменение ядерной доктрины России в связи с СВО и действиями Запада

    Рябков: Россия изменит ядерную доктрину в связи с СВО и действиями Запада

    В МИД пообещали изменение ядерной доктрины России в связи с СВО и действиями Запада
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия изменит ядерную доктрину на основе анализа недавних конфликтов и действий стран Запада в связи с проведением СВО, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

    Он напомнил, что работа над изменением доктрины находится в «продвинутой стадии». Рябков подчеркнул, что есть четкая установка на то, чтобы внести коррекцию, которая в том числе обусловлена изучением и анализом опыта развития конфликтов последних лет, включая все, что связано с эскалационным курсом Запада в связи со спецоперацией, передает ТАСС.

    Сейчас Россия, согласно ядерной доктрине, оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее или ее союзников ЯО и других видов оружия массового поражения, а также в случае, если под угрозу поставлено само существование государства.

    При этом ядерное сдерживание осуществляется непрерывно в мирное время, а также в период непосредственной угрозы агрессии и в военное время, вплоть до начала применения ЯО.

    Глава МИД России Сергей Лавров ранее сообщал, что сейчас уточняется доктрина использования ядерного оружия.

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    1 сентября 2024, 16:07 • Новости дня
    Подполье сообщило об ударе по Дворцу спорта с боевиками ВСУ в Харькове
    Подполье сообщило об ударе по Дворцу спорта с боевиками ВСУ в Харькове
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мощный взрыв раздался после удара по складу со снарядами ВСУ в Харькове, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег.

    «На (заводе) ЖБК-5 поразили склад со снарядами. Мощный взрыв, около часа была детонация», – приводит слова Лебедева РИА «Новости».

    По его словам, также поражен Дворец спорта, где базировались украинские боевики.

    Ранее подполье сообщило об ударе по складу с боекомплектами для ВСУ в Кривом Роге.

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    2 сентября 2024, 02:13 • Новости дня
    В Норвегии найден мертвым российский «кит-шпион»

    Marine Mind: Туша российского «кита-шпиона» Хвальдимира найдена у берегов Норвегии

    В Норвегии найден мертвым российский «кит-шпион»
    @ Ein Dahmer/Wikipedia

    Tекст: Вера Басилая

    Кит-белуха, который подозревался в «шпионаже» в пользу России из-за специальной сбруи и был назван Хвальдимиром в честь президента России Владимира Путина, погиб у берегов Норвегии, сообщила норвежская некоммерческая организация по защите животных Marine Mind.

    Экологи « с тяжелым сердцем» сообщили, что получили сообщение о гибели кита от местного жителя, после чего команда организации прибыла на место и нашла тело Хвальдимира в воде, передает РИА «Новости».

    Организация собирается провести вскрытие кита, чтобы выяснить причину его гибели.

    Между тем, The New York Times со ссылкой на основателя Marine Mind Себастьяна Странда написала, что Хвальдимир чувствовал себя комфортно и свободно среди людей. Ученые и активисты были обеспокоены, что кит в отличие от других белух оставался в более оживленных водах.

    Весной 2019 года норвежские рыбаки на севере Норвегии обнаружили белуху, на которой заметили сбрую с логотипом одной из российских компаний. Норвежские СМИ были уверены, кто кит якобы сбежал из российского плена. Белуху назвали «Хвальдимир» (совмещение норвежского слова «Hval» – «кит» и имени президента России).

    Позже стало известно, что белый кит, которого успели заподозрить в шпионаже, использовался для дельфинотерапии в российском центре, где его звали Семен.

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    1 сентября 2024, 16:41 • Новости дня
    Бойцы рассказали о героически погибшем в Курской области комбате «Отмель»
    Бойцы рассказали о героически погибшем в Курской области комбате «Отмель»
    @ из личного архива

    Tекст: Валерия Городецкая

    Погибший при обороне Малой Локни в Курской области командир батальона с позывным «Отмель» был мужественным человеком, очень спокойным и хладнокровным командиром, рассказали его сослуживцы.

    Российские бойцы почти две недели удерживали свои позиции в полном окружении в районе Малой Локни, в какой-то момент они оказались зажаты в женской колонии, ставшей для них «Брестской крепостью», рассказал военкор Александр Коц в материале для «Комсомольской правды». Военнослужащие не дали ВСУ расширить плацдарм вторжения, пока к приграничью шли резервы. Среди погибших в боях за Малую Локню оказался комбат «Отмель».

    О том, каким был «Отмель», Коцу рассказали замкомандира батальона 9-го полка 18-й дивизии 11-го армейского корпуса с позывным «Кадет» и бойцы, вышедшие из окружения.

    «Все держались за счет внутреннего стержня и авторитета командира нашего батальона, он, наверное, сыграл ключевую роль в обороне Малой Локни», – приводит Коц слова «Кадета».

    Один из бойцов рассказал, что «Отмель» был очень спокойным и хладнокровным командиром, который не принимал необдуманных решений. «Он никогда никого перед собой не гнал, сам заходил всегда первый. И на это остальные бойцы обращали внимание – абсолютное доверие», – сказал он.

    Когда российские подразделения закрепились в Малой Локне, «Отмель» взял их под свое крыло. К нему прислушивались командиры других полков. Командир отдавал обдуманные приказы, кому и что делать, рассказывает боец.

    «20-го числа приехала «Брэдли» с тыла колонии. Мы наблюдали, как выгрузилась живая сила, видели, что у них есть пулеметчик и гранатометчик. «Отмель» вышел на ближайших союзников и сообщил им, куда бить. Координировал оборону. А потом лично возглавил группу, которая шла зачищать противника. В тот день я видел его в последний раз», – вспоминает он.

    Еще один боец с позывным «Белый» рассказал, что «Отмель» всегда был самоотверженным человеком, который не прятался за спинами подчиненных, всегда был рядом и брал на себя функции, которые командиру не свойственны.

    «За «Отмелем» всегда все шли. Даже «трехсотые» ребята, которые уезжали в госпиталь, старались поскорее вернуться только из-за комбата. Он всегда был на переднем крае с нами, никогда в тылу не отсиживался», – рассказал «Белый».

    В ходе обороны Малой Локни «Отмель» возглавил группу по уничтожению украинских военнослужащих, участвовавших в наступлении на село, рассказал начальник штаба батальона, получивший ранение в тех боях.

    «Он выдвинулся с КНП вместе с несколькими ребятами. Одновременно их поддерживал еще один штурмовой отряд. В ходе боя комбат был ранен. Группу эвакуации накрыли минометы, затем отработал вражеский FPV-дрон. И «Отмель» получил смертельные ранения», – сказал он.

    «Отмель» понимал, что для его бойцов женская колония стала Брестской крепостью, он отдал жизнь, чтобы дать батальону возможность прорваться к своим, пишет Коц.

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    1 сентября 2024, 17:45 • Новости дня
    Генштаб ВС Ирана назвал основную причину крушения вертолета Раиси

    Генштаб ВС Ирана: Самолет Раиси упал из-за столкновения с горой в условиях тумана

    Генштаб ВС Ирана назвал основную причину крушения вертолета Раиси
    @ AZIN HAGHIGHI/MOJ NEWS/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вертолет президента Ирана Ибрахима Раиси потерпел крушение из-за сложных климатических условий и столкновения с горой, следует из итогового отчета Генштаба ВС Исламской республики.

    Как говорится в документе, основной причиной катастрофы стали «внезапно образовавшаяся густая масса тумана» при наборе воздушным судном высоты и «столкновение вертолета с горой», передает ТАСС.

    В Генштабе ВС Ирана исключили версию падения вертолета в результате попадания снаряда, воздействия РЭБ, электромагнитного или лазерного оружия.

    Напомним, в мае вертолет американского производства с президентом Ирана Ибрахимом Раиси на борту упал в провинции Восточный Азербайджан. Погибли все находившиеся на борту.

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    2 сентября 2024, 08:44 • Новости дня
    Путин: Хрущев буквально подарил Крым Украине
    Путин: Хрущев буквально подарил Крым Украине
    @ Валентин Соболев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Советский лидер Никита Хрущев фактически подарил Крым Украине, полуостров на тот момент входил в состав РСФСР, заявил президент России Владимир Путин в письменном интервью монгольской газете «Оноодор» в преддверии своего визита в Монголию.

    Глава российского государства пишет, что на нынешнюю ситуацию на Украине значительно повлиял целый комплекс внешних и внутренних факторов. Кроме того, негативную роль сыграли последствия решений советского руководства по национально-территориальному вопросу, говорится в статье, опубликованной на сайте Кремля.

    «В 1954 году Н.С. Хрущев фактически подарил Украине Крым, входивший в РСФСР», – отметил Путин.

    Он подчеркнул, что создание Украины началось сразу после революции 1917 года, когда на этой территории появлялись квазигосударственные образования без четких границ.

    При этом в эпоху СССР границы союзных республик чертились произвольно по «пролетарской необходимости». Таким образом, Украина получила Донбасс с населением, состоящим преимущественно из русских.

    Перед Великой Отечественной войной и после нее благодаря Иосифу Сталину территория Украины включала польские, румынские и венгерские территории.

    Напомним, Путин в начале осени посетит Монголию по приглашению монгольского коллеги Ухнагийна Хурэлсуха.

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    2 сентября 2024, 08:56 • Новости дня
    В Польше назвали своим долгом сбивать российские ракеты над Украиной

    Глава МИД Польши: Сбивать российские ракеты над Украиной – долг Варшавы

    В Польше назвали своим долгом сбивать российские ракеты над Украиной
    @ Kira Hofmann/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Долг Польши – сбивать российские ракеты над территорией Украины, заявил министр иностранных дел страны Радослав Сикорский в интервью Financial Times.

    По его словам, наличие членства в Североатлантическом альянсе не перевешивает ответственность стран защищать свое воздушное пространство.

    «Это наш конституционный долг», – заявил Сикорский, передает РИА «Новости».

    По мнению министра, это подразумевает уничтожение ракет над украинской территорией до того, как они смогут достичь воздушного пространства Польши. Сикорский заявил, что сами украинцы не против такого подхода.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Польша не решается сбивать российские ракеты над Украиной без одобрения НАТО.

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    2 сентября 2024, 01:10 • Новости дня
    АдГ победила на земельных выборах в Германии
    АдГ победила на земельных выборах в Германии
    @ Sebastian Willnow/DPA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) набрала 32,8 % голосов, и одержала уверенную победу на выборах в парламент в федеральной земле Тюрингия на востоке ФРГ, следует из официальных предварительных результатов.

    Отмечается, что партия получила 32 из 88 мест в региональном парламенте. ХДС набрал  23,6% голосов, он получит 23 места в ландтаге, партия «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость» (BSW) заручилась поддержкой 15,8% избирателей и получила 15 мест в региональном парламенте, передает ТАСС.

    Левая партия (ЛП) с 13,1% голосов получит 12 мест, СДПГ канцлера Олафа Шольца набрала лишь 6,1% голосов , ей достанется всего шесть мест.

    Явка составила 73,6%, что значительно выше, чем на прошлых выборах (64,9%).

    Ранее экзитполы показали победу АдГ на земельных выборах в Германии.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как выборы на территории бывшей ГДР могут повлиять на объемы помощи Берлина Украине.

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    2 сентября 2024, 10:55 • Новости дня
    Путин: Россия разберется с украинскими бандитами в Курской области
    Путин: Россия разберется с украинскими бандитами в Курской области
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия разберется с украинскими бандитами в Курской области, которые пытались дестабилизировать обстановку в приграничных районах, заявил президент Владимир Путин.

    Он подчеркнул, что провокация ВСУ в Курской области была призвана остановить наступление России в Донбассе, но этого сделать не удалось. «Уверен, что и эта провокация провалится», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    «Надо, конечно, разобраться с этими бандитами, которые забрались на территорию Российской Федерации, в Курскую область, и с попытками дестабилизировать ситуацию в приграничье в целом», – заключил Путин.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ответ на вторжение в Курскую область уже происходит.

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    2 сентября 2024, 08:55 • Новости дня
    Мобилизованный боец ВСУ в первом же бою сдался россиянам

    Мобилизованный боец ВСУ Кащук рассказал, как в первом же бою сдался ВС России

    Мобилизованный боец ВСУ в первом же бою сдался россиянам
    @ The Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мобилизованный из Ровенской области боец ВСУ Александр Кащук рассказал, что сдался без стрельбы и сопротивления российским войскам в первом же бою в районе Крынок, услышав русскую речь.

    По его словам, через несколько дней после отправки в подразделение на передовой он оказался на позиции в районе Крынок с заданием изучить местность, чтобы стать проводником для подходящих подкреплений ВСУ, передает РИА «Новости».

    Прибыв на место, они переночевали, а уже с раннего утра «попали в плен к вашим ребятам». «Просто пришли и сдались. Без стрельбы. Они подошли… я в мультикаме, они в мультикаме, тоже по-русски говорят. Стрелять что ли сразу? А у нас друг друга  икто не знает, мы только вчетвером друг друга и знали», – рассказал пленный.

    Кащук добавил, что перед мобилизацией четыре года работал в Чехии строителем, а повестку получил, когда вернулся на Украину, чтобы проведать мать, которая тяжело заболела.

    Ранее пленный военнослужащий ВСУ Арсен Стегарь заявил, что украинских военных гонят силой в Курскую область.

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    2 сентября 2024, 01:15 • Новости дня
    В центре Москвы произошла драка со стрельбой

    Прокуратура: В центре Москвы произошла драка со стрельбой

    В центре Москвы произошла драка со стрельбой
    @ t.me/moscowproc

    Tекст: Вера Басилая

    В ресторане на Малой Бронной улице в центре Москвы произошла драка между посетителями со стрельбой, начата проверка, сообщила прокуратура Москвы.

    Стрельба предположительно последовала за конфликтом между посетителями, возможно, было использовано травматическое оружие, идет проверка, следует из сообщения в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

    Между тем, СМИ сообщают, что инцидент со стрельбой произошел в ресторане «Аист» на Патриарших прудах, один из участников конфликта начал стрелять в воздух. Подозреваемый в использовании оружия был якобы задержан и доставлен в отделение полиции.

    Ранее в Москве неизвестный устроил стрельбу у торгового центра.

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    1 сентября 2024, 17:15 • Новости дня
    ВС России уничтожили цеха сборки украинских беспилотников в Харьковской области
    ВС России уничтожили цеха сборки украинских беспилотников в Харьковской области
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России в течение минувших суток уничтожили цеха по сборке украинских БПЛА и ангары для их хранения на территории Харьковской области, сообщило Минобороны.

    Кроме того, уничтожена украинская РЛС RPS-42 производства Израиля и поражены скопления живой силы и военной техники ВСУ в 133 районах, сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства.

    На Волчанском и Липцовском направлениях Северная группировка поразила формирования 82-й и 92-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах Кудиевки и Волчанска Харьковской области.

    Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, танк, БТР, четыре автомобиля, три гаубицы Д-30 и РСЗО Vampire.

    Группировка «Запад» улучшила тактическое положение и нанесла поражение живой силе и технике 44-й, 115-й механизированных бригад ВСУ, 119-й бригады теробороны, 12-й бригады специального назначения «Азов» в районах Петропавловки, Кругляковки Харьковской области, Ямполя и Красного Лимана ДНР.

    Кроме того, отражены четыре контратаки подразделений 116-й механизированной, 77-й аэромобильной бригад ВСУ и 1-го батальона нацгвардии.

    В боях с Западной группировкой ВСУ потеряли до 510 военнослужащих, танк, бронемашину «Козак» и девять автомобилей.

    В ходе контрбатарейной борьбы поражены установка AS-90 Braveheart, гаубицы М777 и М198, две гаубицы Д-30, гаубица L-119, РЛС AN/TPQ-36, станция РЭБ «Анклав» и шесть полевых складов боеприпасов.

    Военнослужащие группировки «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 58-й, 72-й механизированных, 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах Водяного, Новоукраинки и Разлива ДНР, а также отразили контратаку штурмовиков 72-й механизированной бригады ВСУ.

    Потери ВСУ составили до 100 военнослужащих, танк, два автомобиля, установка Krab, гаубица М198 производства США.

    Группировка «Днепр» поразила формирования 141-й пехотной, 31-й механизированной бригад ВСУ, 37-й бригады морской пехоты и 124-й бригады теробороны в районах Малых Щербаков, Малой Токмачки Запорожской области, Змиевки и Веселого Херсонской области.

    Украинская сторона потеряла до 60 военнослужащих, два автомобиля и две гаубицы FH-70.

    ПВО сбила три авиабомбы Hammer, шесть снарядов РСЗО HIMARS и Vampire, а также 171 беспилотник.

    Всего с начала СВО уничтожен 641 самолет, 283 вертолета, 30 920 БПЛА, 575 ЗРК, 17 801 танк и другие бронемашины, 1434 РСЗО, 13 898 орудий полевой артиллерии и минометов, 25 501 единица спецтехники.

    Коментарии (5)
    2 сентября 2024, 04:55 • Новости дня
    Путин назвал политику Запада главной причиной трагедии на Украине
    Путин назвал политику Запада главной причиной трагедии на Украине
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Главная причина трагедии на Украине в целенаправленной антироссийской политике коллективного Запада во главе с США, заявил президент России Владимир Путин в интервью газете «Оноодор» в преддверии визита в Монголию.

    «Главная причина нынешней трагедии на Украине – это целенаправленная антироссийская политика коллективного Запада во главе с США. На протяжении десятилетий они добивались полного контроля над Украиной. Финансировали там националистические и антироссийские организации, планомерно насаждали концепцию, что Россия якобы является вечным врагом Украины, главной угрозой еe существования. По сути, Украина стала разменной монетой в реализации геополитических амбиций Запада», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

    Он напомнил, что в 2014 годы американцы и их сателлиты организовали на Украине вооруженный государственный переворот, идеологами и основными участниками которого выступили радикальные неонацистские группировки, которые впоследствии стали определять весь государственный курс Киева.

    «Долгие годы миллионы мирных жителей Донбасса подвергались геноциду, обстрелам и блокаде со стороны киевского режима. На Украине официальной идеологией стала ненависть ко всему русскому. Вводились все новые ограничения на русский язык, каноническое православие подвергалось гонениям, а теперь и прямым запретам», – отметил Путин.

    По словам президента, сегодня происходит закономерный итог разрушительной стратегии Запада в отношении Украины. Он подчеркнул, что западные элиты продолжают оказывать сегодняшнему режиму масштабную политическую, финансовую и военную поддержку, рассматривая его в качестве орудия борьбы с Россией.

    «Мы все это видим и продолжим последовательное выполнение всех поставленных задач в рамках специальной военной операции для обеспечения безопасности России, наших граждан», – подчеркнул президент России.

    Президент России Владимир Путин дал интервью газете «Оноодор» в преддверии визита в Монголию.

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