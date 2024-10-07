Вопрос с мигрантами – это только часть картины соседства России с государствами Центральной Азии. Сейчас в этих странах большинство населения искренне поддерживает Россию в ее конфликте с Западом. Это вызывает озабоченность у части элит, поскольку сокращает их возможности для управления общественным мнением.6 комментариев
Силуанов подтвердил приоритетное финансирование обороны России
Силуанов сообщил, что ресурсы на оборону России выделяются в приоритетном порядке
Ресурсы на укрепление обороноспособности России выделяются в первоочередном порядке, сообщил министр финансов Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совфеде.
Он подчеркнул, что приоритетом остается укрепление обороноспособности страны. «Приоритет – укрепление обороноспособности страны. Мы направляем ресурсы на эту задачу в первоочередном порядке. Это было и в 2022–2023 годах и в этом году. Такой же подход сохранится и в следующей трехлетке – работаем с учетом текущей потребности наших вооруженных сил», – заявил Силуанов, передает ТАСС.
Министр отметил, что средства будут направлены на оснащение и закупку вооружения, военной техники, выплату довольствия военнослужащим и поддержку их семей, а также модернизацию оборонно-промышленного комплекса.
Кроме того, Силуанов заявил, что федеральный бюджет России позволит сдержать инфляционные процессы и простимулирует развитие экономики. Он подчеркнул, что бюджет составлен в соответствии с бюджетным правилом, что обеспечивает структурный первичный баланс, укрепление финансового суверенитета и экономическую динамику.
Также Силуанов сообщил, что Россия снижает зависимость бюджета от нефтегазовых доходов, переходя на внутренние заимствования как основной источник финансирования. Важным аспектом бюджета является выделение более 1,3 трлн рублей ежегодно на дорожную инфраструктуру, что превышает уровни предыдущих лет.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что проект бюджета России на 2025–2027 годы тщательно выверен и не повлияет негативно на экономику страны, несмотря на заложенные значительные оборонные расходы.