Южную Европу предупредили об угрозе появления пустынь

Председатель группы экспертов по изменению климата ООН Ски предупредил Южную Европу об угрозе опустынивания

Tекст: Антон Антонов

«Вся Европа уязвима, особенно Средиземноморье. Мы уже видим, что опустынивание происходит не только в Северной Африке, но и на южных окраинах Европы, таких как Греция, Португалия и Турция», – приводит слова Ски ТАСС со ссылкой на Daily Telegraph.

Ски также указал, что потепление может привести к формированию жаркого и влажного климата в ряде стран, что негативно скажется на экономике. Например, Польше грозят проблемы с выращиванием картофеля, а Италия может остаться без твердых сортов пшеницы, используемых для производства макарон.

Эксперт сказал, что глобальное потепление на 3 градуса по Цельсию возможно к 2100 году, и отметил, что изменение климата уже происходит, а не является далекой проблемой будущего. По его словам, человечество должно адаптироваться к новым условиям.

При этом Западная Европа и Великобритания, по оценке Ски, столкнутся к концу столетия с еще большим потеплением – до пяти градусов по Цельсию, передает РБК.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в заявлении Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца сообщалось, что рекордные наводнения в Центральной Европе вскоре могут стать нормой, так как континент нагревается быстрее остального мира.

