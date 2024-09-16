МККК: Рекордные наводнения в Европе могут стать нормой

Красный крест: Сильные наводнения в Центральной Европе могут стать нормой

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как указано в документе, Центральная Европа переживает крупнейшие за десятки лет наводнения, которые скоро могут стать новой нормой, передает РИА «Новости».

Организация добавляет, что тысячи добровольцев Красного Креста в Чехии, Австрии, Молдавии, Румынии и Польше работают круглосуточно, чтобы удовлетворить потребности пострадавших людей.

Как приводятся в заявлении слова главы отдела здравоохранения, стихийных бедствий, климата и кризисов МФКК в Европе Андреаса фон Вайссенберг, так как в Европе потепление происходит гораздо быстрее, чем в остальном мире, скоро такие наводнения будут называться не историческими, а частыми и необходимо подготовиться к адаптации к этой новой реальности.

Как сообщил австрийский телеканал ORF, наводнения в Нижней Австрии унесли жизнь трех человек: в воскресенье в коммуне Михельхаузен погиб пожарный во время спасательной операции, а в понедельник в Хеберсдорфе и Унтерграфендорфе из-за проникновения воды в жилые дома утонули еще двое мужчин.

Напомним, в воскресенье проливные дожди вызвали разрушения в центре и на юге Молдавии, также наводнение нарушило железнодорожное сообщение с Польшей в Чехии и привело к завкрытию линий метро в столице Австрии.