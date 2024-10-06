Можно спорить о том, кто виноват в том, что сотни тысяч, а то и миллионы молодых шарлотов в принципе были воспитаны в такой системе и с таким мировоззрением. Но намного важнее другое – все это мировоззрение шарлоты продолжат в себе нести.33 комментария
В пожаре в Воскресенске погибли двое детей
В Воскресенске двое детей погибли при пожаре в двухэтажной бане
В подмосковном Воскресенске произошел пожар в двухэтажной бане, жертвами которого стали две девочки 10 и 11 лет, отец детей госпитализирован с ожогами.
Как сообщает МЧС России, в подмосковном Воскресенске произошел пожар, в результате которого погибли двое детей. Огонь охватил двухэтажную баню и распространился на 79 квадратных метров. В ликвидации пожара участвовали 33 специалиста и 19 единиц техники. В ходе тушения были обнаружены тела двух девочек 10 и 11 лет, передает РИА «Новости».
Глава семейства, находившийся в бане на момент пожара, был госпитализирован с ожогами. Причины возгорания в настоящее время устанавливаются. Спасатели продолжают работу на месте происшествия, чтобы выявить все обстоятельства трагедии.
Ранее в Пензенской области произошел пожар, в результате которого сгорели три дома и надворные постройки, предварительной причиной возгорания стала шалость ребенка с огнем.