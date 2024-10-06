Из Молдавии депортировали иностранца за угрозу безопасности

Tекст: Дарья Григоренко

Как указали в ведомстве, 60-летнему ингражданину запрещено пребывать на территории страны в течение пяти лет, поскольку его действия ставят под угрозу национальную безопасность, передает РИА «Новости».

В заявлении ведомства отмечается, что депортация была проведена с участием сотрудников Службы информации и безопасности. Личность депортированного и его гражданство не разглашаются.

Указано, что причиной такого решения стало вмешательство иностранца во внутренние дела Молдавии. Это нарушение было расценено как угроза национальной безопасности, что и послужило основанием для его высылки из страны.

Напомним, посол России в Молдавии Олег Васнецов сообщил, что Кишинев объявил персоной нон грата помощника военного атташе посольства России, он должен покинуть страну.

Ранее Васнецова вызвали в молдавский МИД в связи с обысками в парламенте, один из сотрудников российского посольства был объявлен персоной нон грата.

В августе официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия сочла немотивированным решение Кишинева объявить персоной нон грата одного из сотрудников российского посольства и заявила о готовности принять соответствующие меры в ответ на этот враждебный шаг.