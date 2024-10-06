Зеленский может решиться на проведение президентских выборов в 2025 году. Такая новость распространяется западными СМИ и некоторыми вроде оппозиционными украинскими политиками. Вот только стоит ли относиться к этим мыслям всерьёз? Могут ли вообще на Украине быть выборы в привычном понимании?0 комментариев
Из Молдавии депортировали иностранца за угрозу безопасности
Иностранный гражданин, представляющий угрозу национальной безопасности, был депортирован из Молдавии после вмешательства во внутренние дела страны, сообщает Генеральный инспекторат по миграции МВД республики.
Как указали в ведомстве, 60-летнему ингражданину запрещено пребывать на территории страны в течение пяти лет, поскольку его действия ставят под угрозу национальную безопасность, передает РИА «Новости».
В заявлении ведомства отмечается, что депортация была проведена с участием сотрудников Службы информации и безопасности. Личность депортированного и его гражданство не разглашаются.
Указано, что причиной такого решения стало вмешательство иностранца во внутренние дела Молдавии. Это нарушение было расценено как угроза национальной безопасности, что и послужило основанием для его высылки из страны.
Напомним, посол России в Молдавии Олег Васнецов сообщил, что Кишинев объявил персоной нон грата помощника военного атташе посольства России, он должен покинуть страну.
Ранее Васнецова вызвали в молдавский МИД в связи с обысками в парламенте, один из сотрудников российского посольства был объявлен персоной нон грата.
В августе официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия сочла немотивированным решение Кишинева объявить персоной нон грата одного из сотрудников российского посольства и заявила о готовности принять соответствующие меры в ответ на этот враждебный шаг.