  • Новость часаПолитолог: Зеленский подобно Кучме будет до последнего отрицать факты о сбитом Ил-76
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    CNN: США скоро начнут переговоры с Ираком о выводе войск
    Мнения
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Не предали, потому что пришли на помощь

    Правильно спрашивать не «зачем мы начали СВО», а «ради кого». Вот ради них. Саши, его жены и дочки Поли. Его родителей. И всех тех, кто летом 2014-го ушел умирать за идею. Мы их не предали. Значит, не предали себя.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Может ли развалиться Евросоюз

    Европейские политики, претендующие на власть в будущем, задумываются о том, как они будут строить отношения с США, Китаем или Россией на фоне стремительно меняющегося мирового порядка.

    2 комментария
    Андрей Медведев Андрей Медведев Оставьте бесовщину бандеровцам

    Помолитесь о погибших русских летчиках, русских солдатах и простите погибших сегодня врагов. Они уже отвечают не перед нами.

    17 комментариев
    25 января 2024, 11:49 • Новости дня

    Стали известны сроки начала серийного производства БПЛА «Охотник»

    Серийный выпуск ударных БПЛА «Охотник» в Новосибирске начнется во второй половине 2024 года

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Серийное производство тяжелых ударных беспилотников «Охотник» на Новосибирском авиазаводе им. Чкалова планируется начать во второй половине 2024 года, сообщил вице-губернатор Новосибирской области Сергей Семка.

    По его словам, проходит финальная стадия испытаний, и во второй половине года начнется серийный выпуск «Охотника», передает ТАСС.

    Напомним, в декабре 2021 года замминистра обороны России Алексей Криворучко сообщил, что выкатка первого летного образца новейшего российского ударного беспилотника (БПЛА) С-70 «Охотник» состоялась на Новосибирском авиационном заводе (НАЗ) имени Чкалова.

    23 января 2024, 06:11 • Новости дня
    Минобороны сообщило о подвиге танкового батальона

    Российский танковый батальон совершил подвиг, не допустив прорыва ВСУ в зоне СВО

    Минобороны сообщило о подвиге танкового батальона
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Минобороны России сообщило о подвиге военнослужащих танкового батальона под командованием капитана Али Алибекова, которые не допустили прорыва ВСУ в зоне спецоперации.

    «Благодаря грамотной постановке задач, организованному взаимодействию между подразделениями... танкисты капитана Алибекова в ходе отражения контрнаступления противника уничтожили свыше 100 пытающихся прорваться украинских боевиков», – передает RT сообщение Минобороны России.

    Отмечается, что в ходе отражения украинской атаки танкисты уничтожили 16 единиц бронированной техники ВСУ.

    Ранее Минобороны России раскрыло детали освобождения села Веселое в ДНР, которое было взято штурмом с разных направлений. Российские войска освободили Веселое 18 января.

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    24 января 2024, 06:00 • Новости дня
    Жители Николаева сообщили о передвижении техники ВСУ в сторону Херсона

    Жители Николаева сообщили о передвижении большого количества военной техники ВСУ в сторону Херсона

    Tекст: Денис Тельманов

    В сторону подконтрольного Украине Снегиревского округа Херсонской области направляется большое количество военной техники ВСУ, сообщаются жители города Николаев.

    «Местные жители сообщают о прохождении больших колонн техники на север области в направлении Снигиревки», – рассказал ТАСС депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов.

    По его словам, также в Николаеве слышны звуки учений с близлежащих полигонов. Барбашов пояснил, что там проходит подготовка новых подразделений ВСУ и их интенсивное обучение.

    Помимо этого, в Снегиревском округе представители украинской власти изымают у жителей частную строительную технику, в округе активно строят мосты для облегчения переброски техники ВСУ вдоль Днепра.

    По словам Барбашова, Снигиревка превращена в транспортно-логистический хаб и в узловой пункт мобильной обороны побережья Днепра.

    Ранее сообщалось, что на Украине арестовали более 150 морпехов ВСУ за отказ форсировать Днепр.

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    23 января 2024, 00:29 • Новости дня
    Медведев пошутил про войну за Аляску
    Медведев пошутил про войну за Аляску
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал слова представителя Госдепа о том, что Россия не получит обратно Аляску, словами «теперь война неизбежна».

    «По словам представителя Госдепартамента, Россия не получит назад Аляску, проданную США в XIX веке. Ну вот и все. И мы ждали ее возвращения в любой день. Теперь война неизбежна», – написал Медведев в своем микроблоге, (перевод по РИА «Новости»).

    На шуточность сообщения указывает «плачущий от смеха» смайл.

    По данным РИА «Новости», в понедельник, 22 января, представитель Госдепа заявил, что Россия не получит назад Аляску, проданную США в XIX веке. Заявление было сделано на брифинге в ответ на вопрос о выделении средств на юридическую защиту зарубежной недвижимости Российской Федерации.

    Ранее сообщалось, что российских дипломатов не пустили на военно-мемориальное кладбище на Аляске возложить цветы к могилам советских летчиков.

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    22 января 2024, 14:47 • Новости дня
    Экс-глава Google назвал самое смертоносное для ВСУ оружие России

    Экс-глава Google Шмидт: ВС России беспилотниками уничтожают все виды вооружения ВСУ

    Экс-глава Google назвал самое смертоносное для ВСУ оружие России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские силы используют комбинацию отечественных беспилотников «Орлан-10» и «Ланцет» для уничтожения всего – от дорогостоящих артиллерийских систем до боевых самолетов и танков, принадлежащих ВСУ, заявил бывший председатель совета директоров Google Эрик Шмидт.

    Шмидт в своей статье для Foreign Affairs написал, что ВСУ отстают от российских разработок в этой области.

    В то же время, как отметил автор публикации, угрозу для украинцев в виде систем радиоэлектронной борьбы, с помощью которой российские военные глушат беспилотники ВСУ, передает РИА «Новости».

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала, за счет чего ОПК России удалось добиться больших успехов в области выпуска БПЛА.

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    24 января 2024, 18:48 • Новости дня
    Российские военные продвинулись к западу от Кременной в ЛНР
    Российские военные продвинулись к западу от Кременной в ЛНР
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские силы продвинулись к западу от города Кременная в ЛНР, сообщил глава администрации Кременского муниципального округа Вячеслав Третьяков.

    Он уточнил, что российские военные продвинулись от Кременной в направлении села Ямполовка в ДНР, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что российские военные существенно продвинулись у Новопокровки в Запорожском регионе.

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    24 января 2024, 07:20 • Новости дня
    Для мобильных групп в зоне СВО создали открытый вездеход «Сарацин»

    В России создали открытую вездеходную платформу «Сарацин» для мобильных групп в зоне СВО

    Для мобильных групп в зоне СВО создали открытый вездеход «Сарацин»
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские инженеры разработали вездеходную автомобильную платформу открытого типа для передвижения «кочующих» огневых позиций» и сопровождения колонн бронетехники.

    «Сарацин» разработали на основе опыта применение мобильных групп в зоне СВО, а также опыта эксплуатации бронеавтомобилей, рассказал гендиректор предприятия-разработчика машины ООО «Арго» Константин Багдасаров, сообщает РИА «Новости».

    Он отметил, «Сарацин» решили сделать небронированной платформой, добившись благодаря этому высокой малозаметности и маневренности машины.

    «Мобильность «Сарацина» достигается в том числе и за счет того, что и класс защиты у него «нулевой». Я избрал такой подход, потому что сегодня и у любых бронированных машин по факту нулевая защищенность – все они пробиваются не только дронами, но и кумулятивными снарядами», – пояснил разработчик.

    Отмечается, что помимо легкой версии вездехода, есть средняя и тяжелая. Тяжелый «Сарацин» выполнен на базе платформы УАЗ и обладает тремя мостами, средний - на базе компонентов шасси Niva Legend в виде багги.

    Две опытных машины находятся в зоне СВО и несут на себе противотанковые ракетные комплексы.

    Ранее сообщалось, что холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» поставил более 100 противодроновых комплексов «Серп», которые эксплуатируются на объектах топливно-энергетического комплекса и предприятиях военно-промышленного комплекса России.

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    23 января 2024, 06:37 • Новости дня
    В Севастополе уничтожили две трети оставшихся с 2014 года украинских кораблей

    Оставшиеся после 2014 года в Севастополе украинские военные корабли на две трети уничтожены

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские боевые корабли, которые в 2014 году остались в Севастополе, на две трети порезаны на металл или расстреляны в море в качестве учебных мишеней, рассказали в силовых структурах Крыма.

    «Все украинские корабли, которые после 2014 года оставались в Севастополе, будут утилизированы. Процесс уже идет полным ходом, порядка двух третей из них либо уже порезаны на металл, либо расстреляны в качестве мишеней в ходе ракетных стрельб», – приводит РИА «Новости» слова источника в силовых структурах полуострова.

    Отмечается, что разделка кораблей проходит в Инкермане.

    По данным агентства, в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией Военно-морские силы Украины оставили на полуострове около 20 кораблей, включая БДК «Константин Ольшанский», корветы «Тернополь», «Луцк», корабль управления «Славутич».

    Еще около 20 кораблей были переданы Украине после перехода Севастополя и Крыма в состав России, однако Киев перестал принимать корабли, заявив, что это способствует признанию полуострова территорией России.

    Ранее сообщалось, что брошенные в Севастополе украинские корабли решено утилизировать, их не будут передавать в состав Черноморского флота России.

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    22 января 2024, 23:18 • Новости дня
    Польша показала рекорды помощи Украине

    Польша поставила Украине рекордные объемы военной помощи, заявил глава польского МИД Радослав Сикорский

    Tекст: Денис Тельманов

    Польша является рекордсменом по объему выделенной Украине помощи в процентах от ВВП, заявил глава польского МИД Радослав Сикорский.

    «Польша, если считать военную, финансовую помощь и помощь беженцам пропорционально объему ВВП, похоже, находится на первом месте», – приводит ТАСС заявление польского министра.

    Сикорский добавил, что выступает за то, чтобы большая часть помощи Украине поступала через Европейский фонд мира, который, по его словам, де-факто является оборонным бюджетом ЕС.

    «Нам нужно финансирование миссий ЕС, в основном в странах — соседях Европы, нам нужно увеличить производство техники и боеприпасов, и нам нужно поддержать Украину. Фонд служит этим трем целям», — подчеркнул министр.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании СБ ООН заявил, что киевский режим поставляемыми Западом вооружениями «методично, безжалостно и преднамеренно» бьет по сугубо гражданским объектам в России, а «торговцев смертью» это не смущает.

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    23 января 2024, 03:54 • Новости дня
    В России разработали три вида защитных бункеров для СВО

    В России разработали и готовят к госиспытания три вида защитных бункеров для зоны СВО

    Tекст: Денис Тельманов

    Линейка новейших фортификационных сооружений для защиты личного состава ВС России от поражения осколочно-фугасными снарядами пройдет госиспытания, сообщил директор компании-разработчика.

    «Разработаны и производятся три вида фортификационных сооружений для зоны спецоперации: бункеры на отделение, на взвод, а также бункер-убежище. В ближайшем будущем планируется провести госиспытания совместно с заказчиком в лице Минобороны и военным представительством ВС РФ», – приводит ТАСС заявление директора компании-разработчика «Доргеотех» Алексея Девятилова.

    По его словам, размер убежищ составляет от 2,5 до 6 метров, вес – от 1,4 до 2,5 тонн.

    В ходе госиспытаний бункеры будут протестированы на осколочно-фугасное воздействие.

    «Убежища закопают в грунт, на определенном расстоянии будет размещен заряд, произведен подрыв, после чего оценено воздействие», – описал Девятилов процедуру испытаний.

    Ранее сообщалось, что система оборонительных рубежей глубиной до 120 км повысила живучесть войск РФ в ходе контрнаступления ВСУ в пять-шесть раз. В течение восьми месяцев было оборудовано более 400 батальонных районов обороны, что является беспрецедентным случаем.

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    23 января 2024, 04:54 • Новости дня
    Лидер демократов в Сенате США заявил об отсутствии договоренностей по Киеву

    Лидер демократов в Сенате США заявила, что пока не удается договориться с республиканцами о помощи Киеву

    Tекст: Денис Тельманов

    Демократы и республиканцы в Сенате Конгресса США до сих пор не смогли достичь договоренностей по выделению помощи Украине, заявил лидер демократического большинства в верхней палате Чак Шумер.

    «По-прежнему надеемся, но сделка еще не достигнута. Существует ряд вопросов, по которым нет согласия», – приводит ТАСС слова Шумера.

    Отмечается, что администрация США четыре месяца назад направила запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября. 106 млрд долларов планируется направить Израилю и Украине, а также на противодействие России и Китаю в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров на заседании СБ ООН в Нью-Йорке заявил, что киевский режим проводит перепродажу части попавшего к нему западного вооружения через черный рынок.

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    24 января 2024, 11:42 • Новости дня
    КТРВ: «Циркон» позволяет преодолеть любую защиту врага

    КТРВ: Гиперзвуковой «Циркон» способен преодолеть почти любую ПРО врага

    Tекст: Ольга Никитина

    Гиперзвуковой ракетный комплекс «Циркон» обладает крайне высокими характеристиками, которые позволяют говорить, что ВС России могут преодолевать любую защиту врага, заявил гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов.

    Обносов в интервью телеканалу «Россия-24» отметил, что для перехвата «Циркона» требуется очень эффективная система противоракетной обороны и система ПВО.

    «Сегодня «Циркон» – это то оружие, которое позволяет нам говорить, что мы можем преодолевать любую защиту врага», – приводит его слова РИА «Новости».

    Также Обносов отметил, что применение универсальных модулей планирования и коррекции (УМПК) для авиабомб увеличивает дальность их планирования до десятков километров.

    Существуют свободно падающие бомбы, которые почти невозможно точно навести на какой-либо объект, а для их использования самолету приходится заходить в зону действия врага, где работает система ПВО, в итоге летчик и штурман, а также сам самолет оказываются под угрозой, рассказал Обносов. В этой связи и появилась задача в короткие сроки разработать управляющие модули, которые можно было бы адаптировать к свободно падающим бомбам. В результате это позволяет поражать цели с высокой точностью, заключил он.

    12 января министр обороны Сергей Шойгу отмечал успешное применение управляемых модулей планирования и коррекции (УМПК) для авиационных бомб в ходе спецоперации.

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    23 января 2024, 07:48 • Новости дня
    В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил

    Минобороны Белоруссии сообщило о начале масштабной тренировки Вооруженных сил страны

    Tекст: Денис Тельманов

    Штабная тренировка Вооруженных сил стартовала в Белоруссии, сообщила пресс-служба Минобороны страны.

    «С 23 по 26 января на стационарных пунктах управления ВC сил под руководством начальника Генштаба – первого замминистра обороны Белоруссии проводится совместная штабная тренировка Вооруженных сил», – приводит ТАСС сообщение белорусского военного ведомства.

    В ходе тренировки должны быть отработаны вопросы планирования применения войск в соответствии с учебной обстановкой, разработанной «с учетом прогноза развития ситуации на Европейском континенте и опыта применения силы в современных условиях».

    Ранее глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил о переходе конфликта между Западом и Востоком в горячую фазу.

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    23 января 2024, 22:58 • Новости дня
    Пентагон рассказал о жалобах Киева на отсутствие боеприпасов

    Пентагон заявил о регулярных сообщениях из Киева об отсутствии боеприпасов

    Tекст: Денис Тельманов

    После приостановки основной части американской военной помощи Киев стал утверждать, что некоторые подразделения Вооруженных сил Украины теперь не имеют нужных боеприпасов, заявила помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер.

    Она отметила, что Пентагон получает отчеты украинского правительства, Минобороны и Генштаба Украины, в которых излагается обеспокоенность «тем, что, по их мнению, у подразделений нет боеприпасов, которые им требуются», передает ТАСС слова Уолландер.

    Она добавила, что украинцы «чувствуют себя скованными» и «просят больше боеприпасов», однако подчеркнула, что «это не ново», поскольку Киев запрашивает «существенные объемы боеприпасов на протяжении всего конфликта».

    Ранее сообщалось, что украинские военные обвинили в провале наступления Киев и Запад. Они винят руководство страны и Запад в предварительной огласке летнего контрнаступления, которое впоследствии обернулось провалом.

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    22 января 2024, 23:57 • Новости дня
    Украинский суд арестовал сына бизнесмена Гринкевича по делу о хищениях в армии

    Украинский суд арестовал сына бизнесмена Гринкевича по делу о поставке некачественной одежды в армию

    Tекст: Денис Тельманов

    Печерский районный суд Киева арестовал до 17 марта сына львовского бизнесмена Игоря Гринкевича Роману, который является фигурантом дела о поставках некачественной одежды для украинской армии.

    Для выхода под залог ему придется выплатить 500 млн гривен (более 13 млн долларов), однако, по словам адвокатов, он не может внести такую сумму, поскольку все его счета заблокированы, передает ТАСС.

    При этом сторона защиты просила отправить Романа Гринкевича под круглосуточный домашний арест,

    Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил о задержании пятого подозреваемого, предположительно Романа Гринкевича, в Одессе при попытке покинуть страну.

    Дело против его отца, Игоря Гринкевича было открыто Госбюро расследований (ГБР) Украины, он был задержан 29 декабря 2023 года.

    По данным следствия, связанные с Игорем Гринкевичем компании выиграли тендеры на поставку одежды на общую сумму 1,5 млрд гривен (39,3 млн долларов), но были зарегистрированы как строительные и не имели производственных или складских мощностей для выполнения заказа.

    Ранее сообщалось, что на Украине задержан сын бизнесмена Гринкевича по делу о хищениях в Минобороны страны

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    24 января 2024, 13:04 • Новости дня
    Стали известны сроки ремонта подлодки «Ростов-на-Дону»

    Ремонт поврежденной подлодки «Ростов-на-Дону» пообещали закончить до конца июня 2024 года

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ремонт поврежденной подводной лодки «Ростов-на-Дону» проекта 636.3 Черноморского флота (ЧФ) будет завершен в июне 2024 года, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

    Как сообщил источник ТАСС, корабелы Севастопольского морского завода завершат ремонт «Ростова-на-Дону» до конца первого полугодия этого года».

    Он добавил, что головным исполнителем заказа на ремонт субмарины выступает 13-й судоремонтный завод, в работах также участвуют специалисты «Адмиралтейских верфей», где была построена подлодка.

    Ранее источник в ОПК сообщил, что полученные подводной лодкой «Ростов-на-Дону» ЧФ повреждения не критичны и не приведут к значительному увеличению времени ее нахождения на плановом ремонте.

    Напомним, 13 сентября киевский режим нанес удар десятью крылатыми ракетами по Севастополю. Были повреждены получили два корабля, которые стояли на ремонте.

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      Визит президента Украины в Вашингтон с целью добиться от США очередных денежных траншей закончился провалом. Разногласия внутри Конгресса по-прежнему мешают утвердить многомиллиардную программу помощи Украине, и уже заявлено, что сделать это будет «практически невозможно» до Рождества.

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