Правильно спрашивать не «зачем мы начали СВО», а «ради кого». Вот ради них. Саши, его жены и дочки Поли. Его родителей. И всех тех, кто летом 2014-го ушел умирать за идею. Мы их не предали. Значит, не предали себя.0 комментариев
Стали известны сроки начала серийного производства БПЛА «Охотник»
Серийный выпуск ударных БПЛА «Охотник» в Новосибирске начнется во второй половине 2024 года
Серийное производство тяжелых ударных беспилотников «Охотник» на Новосибирском авиазаводе им. Чкалова планируется начать во второй половине 2024 года, сообщил вице-губернатор Новосибирской области Сергей Семка.
По его словам, проходит финальная стадия испытаний, и во второй половине года начнется серийный выпуск «Охотника», передает ТАСС.
Напомним, в декабре 2021 года замминистра обороны России Алексей Криворучко сообщил, что выкатка первого летного образца новейшего российского ударного беспилотника (БПЛА) С-70 «Охотник» состоялась на Новосибирском авиационном заводе (НАЗ) имени Чкалова.